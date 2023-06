‘Socialité’ se salta el código ético de Mediaset con lo que se ha visto en pantalla

Una de las primeras medidas que tomó Alessandro Salem a su llegada a Mediaset para tomar el relevo de Paolo Vasile fue poner en marcha un nuevo código ético en sus programas que recogía además el veto a 14 rostros famosos como Rocío Carrasco y toda la familia de Rocío Jurado, Kiko Rivera o Bárbara Rey. Un veto que este domingo se ha saltado ‘Socialité’.

Y es que después de meses en los que hemos vivido momentos surrealistas en ‘Sálvame’ para evitar que se nombrara a Kiko Rivera llamándole «el hermano de Isa Pi», algo que trajo algún que otro problema a Belén Esteban; o que se tapara a Ortega Cano y Rocío Carrasco en uno de sus vídeos; este domingo ‘Socialité’ hablaba de uno de los rostros vetados.

Así, ‘Socialité’ se hacía eco de la última hora sobre Bárbara Rey después de que haya salido publicado que la vedette y sus hijos se enfrentan a un presunto delito de alzamiento de bienes. Hay que remontarse a 2011 cuando Bárbara y sus hijos llevaron a cabo unas acciones que para la Fiscalía son sospechosas y constitutivas de delito.

Y para conocer cómo se ha tomado la noticia, ‘Socialité’ emitía las imágenes en las que los reporteros de las agencias le preguntaban a la propia Bárbara Rey por este asunto. «Una temporada viviendo gratis», son las primeras palabras que emplea la vedette que parece tomarse a broma las acusaciones que podrían llevarla a prisión.

Pero es que Bárbara Rey no quiere hacer más declaraciones sobre este tema pues recuerda que «está en manos de los tribunales». Lo que si no duda en decir es lo curioso que este tema haya salido ahora que ha estado de actualidad por su docuserie, por la serie de ‘Cristo y Rey’ y sus entrevistas hablando del rey emérito. «Llevamos años con esta historia que no tiene sentido», recalca.

‘Socialité’ también emitía lo que ha comentado Sofía Cristo, implicada también en el delito. «Ayer dijeron que yo me marché y me fugué después de saber que posiblemente podría entrar en la cárcel y estaba trabajando», responde con una sonrisa irónica. «Siempre ha habido una mano negra», añade Sofía Cristo.