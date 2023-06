Razones para NO ver la sexta temporada de ‘Black Mirror’ que acaba de llegar a Netflix

Era cuestión de tiempo que ‘Black Mirror‘ regresara a nuestras vidas. Sobre todo después de una pandemia de por medio (aunque los nuevos episodios no reflejan ese cambio tan drástico en nuestra vida). La serie de Charlie Brooker ha sido premonitoria en muchos aspectos, y su componente de terror y de aviso sobre los usos de la tecnología la han hecho famosa en estos últimos años. Tanto que grandes estrellas han querido pasar por sus alegorías distópicas, mientras que Netflix la ha encumbrado como uno de sus grandes proyectos. Así que había mucha expectación por reencontrarnos con ella. La pregunta ahora es: ¿la espera ha merecido la pena?

Con una nueva tanda de solo 5 capítulos (aunque dos de ellos superen la hora de duración), y dirigidos por diferentes directores, la sexta temporada, que llega este jueves 15 de junio a Netflix, trae un reparto increíble. El problema es que las nuevas historias no están a la altura de lo que se espera de ‘Black Mirror’. Y, pese a que la temporada empieza con fuerza, se desinfla rápidamente. Avisamos, los mejores episodios son, claramente, los dos primeros. Aunque uno de ellos ni siquiera se parezca a ‘Black Mirror’.

¿De qué va ‘Black Mirror’?

Serie antológica creada por Charlie Brooker que muestra el lado oscuro de la tecnología y cómo esta afecta y puede alterar nuestra vida, a veces con consecuencias tan impredecibles como aterradoras.

‘Joan es horrible’ es, irónicamente, el mejor episodio

Protagonizado por Annie Murphy (Alexis en ‘Schitts Creek’) y Salma Hayek, ‘Joan es Horrible’ es el capítulo más ‘Black Mirrror’ de la temporada, y que se convertirá en un clásico de la serie. Advirtiendo sobre el indiscriminado uso que estamos haciendo de los deepfakes y la Inteligencia Artificial, Charlie Brooker (que escribe el episodio) vertebra una alegoría metareferencial con diversas capas que pasa desde el terror tecnológico hasta la comedia más absurda sin darnos un respiro.

Pero si realmente funciona bien el episodio, es gracias a las interpretaciones de Annie Murphy y Salma Hayek (esta última está divertidísima, pasándoselo en grande). Tras pasar un día junto a Joan (la protagonista), cuando llega a casa y se pone a ver Steamberry (Netflix en el universo Black Mirror) con su insulso novio, descubrimos que la plataforma ha hecho una serie basada en su vida: ‘Joan es horrible’. Y que esta protagonizada por Salma Hayek.

Lo que al principio parece una broma de mal gusto, se convierte en una radiografía exagerada y con mala baba de su propia vida, llevándole a extremos inimaginables. Tras descubrir que ni siquiera puede denunciar a la propia plataforma (uy, firmó el acuerdo de términos y servicios sin leer), le explican que su personaje tiene la cara de Salma Hayek porque ella cedió su imagen para que la usaran por CGI en cualquier serie que quisieran.

Desde ahí, el capítulo va en una espiral de locura hacia arriba, hasta un final apoteósico en el que tenemos hasta a Michael Cera explicándonos el núcleo de la historia. Un comienzo de temporada muy satisfactorio que, lamentablemente, es de lo más destacable.

Cuando ‘Black Mirror’ dejó de ser ‘Black Mirror’

Tras este maravilloso comienzo, nos llega ‘Loch Henry‘, que pese a estar enmarcado en ‘Black Mirror’, no tiene mucho que ver con los clásicos de la serie, o con lo que el público entiende que va a ver. Es decir, aquí no vemos alegorías y advertencias sobre el mal uso de la tecnología. Ni siquiera un relato distópico. En este episodio, se centran más en hablarnos sobre los true crime y cómo la obsesión con ellos (o con eventos de tu pasado) pueden traer graves consecuencias a tu presente.

Dos jóvenes cineastas viajan a un pueblo del interior de Escocia para rodar un documental soso y sin gracia. Hasta que se ven irremediablemente atraídos por la historia de un true crime local que sumió al pueblo en una crisis sin precedentes. La historia está bien articulada y tiene buenos giros (aunque se ven venir a kilómetros), aunque podría haber funcionado más en otro contexto que en una temporada de ‘Black Mirror’. Pese a ello, es el segundo mejor capítulo, porque después la temporada se mete en una cuesta hacia abajo y sin frenos.

Una temporada por debajo de lo esperado

La temporada 6 de ‘Black Mirror’ no es buena. ¿Merece la pena? Sobre todo por los dos primeros episodios. Pero para de contar. Porque ‘Beyond The Sea’ con Aaron Paul, Kate Mara y un recuperado Josh Hartnett, es un episodio demasiado largo (1 hora y 20 minutos) para la historia que cuenta. Es fácil desconectar sobre todo por culpa de su ritmo tan pausado y en el que tienes la sensación de que no está pasando nada.

‘Mazey Day’ tiene ideas interesantes. Zazie Beetz es una joven paparazzi con escrúpulos (algo raro en el sector) y que decide abandonar su profesión después de ver a compañeros pasarse con estrellas solo para conseguir una fotografía. Pero el ingreso de una actriz en una clínica de desintoxación le lleva a volver para conseguir una última historia. ¡Y vaya si la consigue! En este episodio, sobre todo en su tramo final, vemos hipocresía de la gente, incluso de los que van de íntegros e incorruptibles por la vida. Lo malo es que es un episodio a medio gas, con un CGI terrible y con poco que contar.

Y lo mismo ocurre con el último episodio de la temporada, ‘Demonio 76’. Sí, tiene su gracia y su apartado visual es muy pulcro y cuidado. Pero ni rastro de las señas de identidad de ‘Black Mirror’. Porque nos dicen que es parte de la serie, que si no, nunca lo habríamos adivinado. Seguimos la vida de una mujer india que vive en Reino Unido, y que encuentra un amuleto del que surge un demonio… que la incita a matar a tres personas en tres días o se desatará el Apocalipsis (¿no nos recuerda a ‘Llaman a la puerta’ de M. Night Shyamalan?). Sí, es un episodio gracioso, y que tiene toques bastante originales, pero olvidable y que no pega nada en una serie como está.

Una última temporada floja y sin gracia

Así que, aunque hemos estado esperando mucho para esta nueva tanda de episodios, Netflix no ha entregado una buena temporada de ‘Black Mirror’. Pese a empezar con fuerza, los episodios se van diluyendo a pasos agigantados, y no hay casi ni rastro del mensaje tan característico de la serie.

Sí que podemos encontrar destellos de lo que la hizo grande hace algún tiempo. Y oye, ver a Salma Hayek pasándoselo tan bien siempre es un placer. Pero la espera no ha merecido la pena. Charlie Brooker tiene que subsanar errores y volver a la esencia de la serie si quiere que volvamos a confiar en ella.