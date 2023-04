Netflix anuncia por sorpresa el estreno de ‘Black Mirror’ y llega antes de lo que crees

Netflix cimentó su imagen con series como ‘Stranger Things‘ o ‘Black Mirror’. Propuestas diferentes que encontraban su hueco y generaban conversación. Aquella época en la que no había saturación de series, y la plataforma cuidaba sus producciones hasta el más mínimo detalle. Y he ahí la razón de que ambas hayan llegado hasta la actualidad, con su imagen más o menos intacta. Hace un año se anunció que tendríamos temporada 6 de ‘Black Mirror’, pero no habíamos sabido nada más… hasta ahora.

Por sorpresa, y pillándonos a todos totalmente desubicados, Netflix no solo ha lanzado el tráiler de estos nuevos episodios, sino que además ha adelantado la fecha de estreno: el mes de junio de 2023. «En parte como un desafío y en parte para mantener las cosas frescas tanto para mí como para el espectador, comencé esta temporada alterando deliberadamente algunas de mis propias suposiciones básicas sobre lo que tenía que pasar», ha afirmado su creador Charlie Brooker.

La plataforma además ha aprovechado para compartir las primeras imágenes de esta temporada 6, y también los principales nombres del reparto. Y sí, nosotros también nos hemos sorprendido al ver a la gran Salma Hayek.

Black Mirror Season 6 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/XAwr40g0aB — Netflix (@netflix) April 26, 2023

«Ahora también tenemos algunos elementos nuevos añadidos a otros que anteriormente juré a ciegas que nunca haría en el programa, para estirar los parámetros de lo que debería de ser un episodio. Todas las historias siguen siendo ‘Black Mirror’ de principio a fin, pero con algunos cambios locos y más variedad que nunca». Es decir, su propio creador nos avisa: estamos ante la temporada más loca de la serie. ¿Un capítulo al estilo de ‘Bandersnatch’ quizá?

«Siempre he sentido que ‘Black Mirror’ debería presentar historias que fueran completamente distintas entre sí y que sigan sorprendiendo a la gente y a mí mismo, o, de lo contrario, ¿cuál es el punto? Una serie no se debería de poder definir fácilmente y que pueda seguir reinventándose. No puedo esperar a que la gente se atrape y espero que la disfruten, especialmente las partes que no deberían». Críptico, misterioso. Ahora entendemos que Brooker sea la mente pensante tras la serie.

¿De qué va ‘Black Mirror’ y quién estará en la temporada 6 de la serie de Netfix?

La serie indaga en el futuro y hace hincapié en las implicaciones que la tecnología más avanzada va a tener (y tiene) en las relaciones sociales, laborales, pasionales. Y, en definitiva, en cada rincón de nuestra existencia en el que se pueda adentrar una pantalla negra.

La temporada 6 de la serie va a estar repleta de nombres importantes. Así lo ha desvelado Netflix. Aaron Paul, Annie Murphy, Ben Barnes, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Rory Culkin, Salma Hayek, Zazie Beetz… ¡Y esos solo son algunos de los nombres de todo el reparto! El próximo mes de junio habrá que estar atentos.