Patricia Donoso destroza en público a Ana Rosa y le culpa del fin de ‘Sálvame’ con esta revelación

Desde que abandonara por voluntad propia ‘Supervivientes 2023‘ a los pocos días de comenzar el concurso, Patricia Donoso no ha vuelto a aparecer en ningún programa de Telecinco. Esto se debe al veto que la cadena impone a quienes abandonen el reality de supervivencia, además de una cuantiosa indemnización económica.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, la abogada que saltó a la fama por decir que había tenido un affaire con Ortega Cano, no se ha mordido la lengua a la hora de opinar sobre diversos temas. Ahora, no ha dudado en arremeter durísimamente contra uno de los pesos pesados de Mediaset, Ana Rosa Quintana, a la que, entre otras muchas lindezas, tacha de «bajuna, asquerosa y rancia».

Patricia Donoso culpa a Ana Rosa de haber «quitado el trabajo a 200 personas»

Patricia Donoso dedica una especia de carta a la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’. En la misiva, compartida en sus stories de Instagram, escribe lo siguiente: «Querida Ana Rosa Quintana, en la vida debes aprender a no escupir para arriba porque te puede caer en la cara. Contabas con tu aliado para dejar sin trabajo a más de 200 personas que nunca consideraste compañeros sino personas que mirabas desde arriba con desdén». De esta forma, parece referirse a los trabajadores de ‘Sálvame’, pues cabe recordar que cuando este programa acabe, el próximo 23 de junio, será sustituido por otro presentado por Ana Rosa.

«Me vetaste en tu programa pero para ir gratis a ‘Fiesta’ si te era útil, pero no lo hice por ti, lo hice por la gente maravillosa que trabaja allí», ha proseguido la exconcursante de ‘Supervivientes’, quien añade: «Hoy creyendo que habías jugado bien tus cartas te has dado cuenta o te darás muy pronto que la jugada no te ha salido como pensabas».

La dura advertencia de la abogada a la presentadora

Tras lo cual, le lanza una advertencia: «Conseguiste destruir 200 familias pero no conseguirás destruir mucho más y seguirás caminando hasta que te indiquen dónde está la puerta de salida. No es bueno alegrarse de las desgracias ajenas y menos habiendo pasado un calvario en el que todos se solidarizaron contigo, triste que no aprendiste nada de esa fea experiencia». Una clara alusión al cáncer de mama que sufrió la presentadora y que, afortunadamente, ya ha superado.

Patricia Donoso prosigue en su descomunal ataque a Ana Rosa dejándole claro que «si creías que podrías manejar Telecinco a tu antojo te habrás dado cuenta que eso no es posible y que el reinado te ha durado menos que el patinazo mal calculado. Aún así el daño está hecho pero ya no podrás hacer más, estarás un tiempo, te sonreirán y luego te despedirán entre halagos y quizás un gracias te darán… en la vida los reinados no siempre son largos porque entre otras cosas se llaman dictaduras. Un saludo y espero que estés muy bien y que la suerte esté contigo», concluye su carta.

«Eres la peor presentadora que tiene España»

Pero no contenta con esto, Patricia Donoso en otro de sus stories de Instagram ha compartido también el siguiente texto: «Esto es a lo que se dedica la Profesional… Señora @anarosaquintana a reírse de la diferencia de edad que tengo con mi segundo esposo. Usted, precisamente usted. El que ríe último ríe mejor».

Lejos de quedarse ahí, la cordobesa residente en Miami añade: «Me he reído yo acaso que con 50 años haya tenido hijos? No. Lo aplaudo y lo vi cómo lo que era. Algo normal y bonito. Gracias Joaquín Prat, al menos tú sí eres respetuoso. Señora el día que usted conozca el respeto y se lo gane quizás sea como María Teresa Campos. Ahora pregúntese porque más de media España la detesta».

Por último, le dedica un vídeo en el que define a la presentadora con tres demoledoras palabras. «Este mensaje se lo estoy dejando públicamente, pero también se lo acabo de dejar en su teléfono. No le tengo miedo, yo no soy como Cristina Tárrega que le lame el culo o como todo el mundo porque tiene que comer de usted. Yo, por suerte, no tengo que comer de usted».

«Me parece usted la peor persona y la peor presentadora que tiene España. Me parece bajuna, asquerosa, rancia. No le llega ni a la suela de los zapatos a María Teresa Campos», sentencia Patricia Donoso.