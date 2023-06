Belén Esteban no se corta y dispara un sonado misil a Ana Rosa Quintana desde ‘Sálvame’

Belén Esteban parece seguir molesta con Mediaset España desde que decidieran cancelar ‘Sálvame‘ para poner a Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco. Desde que el grupo mediático hiciera pública la noticia, la de Paracuellos no se ha cortado en lanzar dardos contra la cadena en la que trabaja y este miércoles lo hacía contra Ana Rosa Quintana.

Hace tan solo unas horas, Belén Esteban ya disparaba un recado a Mediaset España por la cancelación de ‘Sálvame’: «Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho de todo. Todo lo que pedía Mediaset, solo lo ha hecho ‘Sálvame’. Todo lo que pedía. Y, por cierto, seguimos haciéndolo. Diga lo que diga la gente, nosotros hemos hecho…», soltaba en referencia a los grandes datos de audiencia.

Asimismo, insistía en que el día que acabe ‘Sálvame’, ella desaparecerá de Telecinco. «La tele me gusta, pero yo soy de La Fábrica de la Tele, yo cuando La Fábrica diga ‘Hasta aquí’, que a mí todavía no me lo han dicho, yo voy a ser de ellos. Yo me voy a dedicar a mi empresa, me haré dos o tres exclusivas al año en alguna revista, pero con tranquilidad», expresaba sobre su futuro.

Con todas estas declaraciones, parece que Belén Esteban no lleva nada bien el cierre del programa del que ha formado parte 14 años, y así se evidenciaba este miércoles con su ataque a Ana Rosa Quintana. Todo empezaba cuando desde el programa hablaban con Hoffman sobre su pérdida de 60 kilos en la misma clínica a la que acudirá Tamara Falcó para bajar peso a semanas de su boda con Iñigo Onieva. Era entonces cuando Adela González le preguntaba por el coste del tratamiento. «Hablar de dinero me parece vulgar», contestaba el invitado.

En ese mismo instante, Adela se quedaba de piedra ante el corte que le acababa de pegar el entrevistado, a lo que Belén Esteban cargaba directamente en contra de él. «Oh, cariño, estás en ‘Sálvame'», empezaba diciendo para acabar con una soñada pulla a Ana Rosa Quintana y su programa: «No estás en Ana Rosa, mi vida». Las espadas están en alto.