Belén Esteban verbaliza lo que de verdad piensa de Jorge Javier y es sentenciador

Belén Esteban es una de las colaboradoras de Telecinco más queridas por la audiencia. Sin embargo, su andadura por la pequeña pantalla podría llegar a su fin pronto con la cancelación de ‘Sálvame’. Desde que Mediaset anunciara el fin del formato líder de las tardes, su opinión respecto a la decisión la comparte siempre que puede, y eso ha hecho en una entrevista al podcast ‘Club 113‘, donde también habla alto y claro de su relación con Jorge Javier Vázquez.

Como era de esperar, en su charla con los streamers Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb, la cancelación de ‘Sálvame’ no tardó en comentarse. «Nosotros hemos estado 14 años… Ahora se escucha de todo… Pero a mí me da igual. Sé lo que hemos hecho. Me siento muy orgullosa de que ‘Sálvame’ es el programa de mi vida y hemos estado 14 años. Me quedo con lo bueno que hemos hecho», soltaba entonces Belén Esteban, saltando en defensa del formato de La Fábrica de la Tele tan señalado desde incluso dentro de Mediaset.

Si alguien es una figura clave en ‘Sálvame’ es Jorge Javier Vázquez. Sobre él, la ‘princesa del pueblo’, habla sin rodeos: «He visto muchas veces más a Jorge que a mi marido. Le quiero muchísimo. Para mí, es el mejor presentador de televisión y una persona muy trabajadora«.

Es conocido por todos sis enfrentamientos públicos en el plató de ‘Sálvame’. Sobre su verdadera relación con él, también ha querido hablar: «Es una persona muy importante para mí. Con Jorge he tenido las movidas más gordas que he podido tener en televisión. Con la mirada sabemos. Él me lleva muy bien. Pero cuando hay un tema que estamos en desacuerdo, se lía ‘cisco’ padre. Pero últimamente no estamos discutiendo mucho».

«Todo lo que pedía Mediaset, solo lo ha hecho ‘Sálvame'»

No obstante, poco nos queda por ver de ellos dos juntos en un plató de televisión ante la cancelación del formato que los unió. Es Borja Prado, Presidente de Mediaste España, quien desde el primer momento quiso acabar con ‘Sálvame’ pese a la opinión contraria de otros directivos. Ante tales intenciones, Belén Esteban tiene un claro mensaje para los altos directivos del grupo: «Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho de todo. Todo lo que pedía Mediaset, solo lo ha hecho ‘Sálvame’. Todo lo que pedía. Y, por cierto, seguimos haciéndolo. Diga lo que diga la gente, nosotros hemos hecho…», se queja la de Paracuellos en referencia a los grandes datos de audiencia que sigue cosechando el formato y los grandes beneficios económicos que aporta.

De hecho, ejemplo de esa rentabilidad es como Mediaset siempre que ha podido ha ido alargando la duración de ‘Sálvame’. «Empezamos con una hora. Luego hora y media. Luego nos pusieron cuatro horas. Y luego nos pusieron cinco horas. De lunes a viernes y hemos trabajado también los sábados. Hemos hecho de todo en ‘Sálvame’. Cinco horas… y sin contenido«, recalca.

Belén Esteban también recuerda la época dorada de ‘Sálvame’ cuando existían grandes temas en la prensa del corazón y ellos aún no eran la noticia. «Nos hemos peleado entre nosotros todos los días. ‘Sálvame’ es un programa duro. Cuando había corazón era más fácil, pero es que ahora no hay corazón. Entonces, ¿qué? Nosotros. En ‘Aquí hay tomate’ era la duquesa de Alba, Naty Abascal… Ahora no hay temas», asevera.

Desvela sus planes de futuro para cuando acabe ‘Sálvame’

En ‘Sálvame’, Belén Esteban ha encontrado una familia, por eso ha insistido en que siempre les va a ser muy leales a sus jefes, Óscar Cornejo y Adrián Madrid. «La tele me gusta, pero yo soy de La Fábrica de la Tele, yo cuando La Fábrica diga ‘Hasta aquí’, que a mí todavía no me lo han dicho, yo voy a ser de ellos. Yo me voy a dedicar a mi empresa, me haré dos o tres exclusivas al año en alguna revista, pero con tranquilidad», expresa sobre su futuro laboral.

Con el fin de ‘Sálvame’, Belén Esteban desaparecerá temporalmente de la televisión. «Yo sigo en mi productora, en La Fábrica de la Tele, y yo voy a seguir con ellos y no lo sé, pero quiero descansar hasta octubre, noviembre, diciembre… Ahora trabajo mucho menos, solo trabajo lunes, martes y miércoles. He estado de lunes a sábado todos los días, luego tengo mi negocio y mi trabajo en Instagram», avisa.

Sus ofertas lejos de Mediaset España

Cuando llegue el futuro, Belén Esteban tendrá que escoger si vuelve a hacer televisión o trabajar en algún programa en internet, porque, como ella misma ha desvelado, no le faltan las ofertas. «A mí me están haciendo ofertas de plataformas y en plataformas muy importantes«, asegura. Y tampoco descarta la posibilidad de saltar a una plataforma: «A mí me encanta lo digital, pero yo ahora mismo estoy en ‘Sálvame’. Aunque sí que me gustaría hacer algo, tengo alguna idea, me han dado alguna idea, no puedo decir más, no me sonsaquéis».

«Un programa tuyo yendo a Japón, por ejemplo, y descubriéndolo sería mágico con lo expresiva que eres», le ha indicado entonces uno de los conductores del formato, provocando una sonrisa en la cara de la colaboradora. «Va por ahí la cosa… Ay, que he dado en el clavo», reacciona entonces él. Pero ella, sigue apostando por no desvelar más detalles: «No podemos decir nada que me cortan el cuello. Imagínate yo pidiendo una Coca-Cola o un vinito, pero me entienden, eh». Aunque no es la única propuesta que le ha llegado, también ha contado que le ofrecieron participar en la Kings League: «Piqué quería que fuera al programa que hacen de fútbol».

Además de hablar de posibles proyectos, Belén Esteban también ha contado que acudirá a ‘El Chiringuito de Jugones’. «Dicen mucho de ‘Sálvame’, que gritamos mucho, pero ‘El Chiringuito’, un día van a sacar algo… Peor. No te puedes poner así. ¿Y cuándo se levantan? Pues yo voy a ir. El programa está muy bien. Lo ve mogollón de gente», declara la colaboradora sobre el programa con el que dará el salto a Atresmedia por un día.