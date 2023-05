Guerra interna entre Borja Prado y Alessandro Salem en Mediaset por el futuro de Jorge Javier

Mediaset es un torbellino ahora mismo. Y es que, tras la salida de Paolo Vasile y el nombramiento de Alessandro Salem como nuevo Consejero Delegado, el grupo comenzaba una nueva etapa con Borja Prado como presidente con competencias en la línea editorial de las cadenas. Ellos dos son los encargados de la revolución que se está viviendo en Telecinco con la cancelación de ‘Sálvame‘ y el futuro en el aire de Jorge Javier Vázquez como protagonistas.

Las intenciones pasan por romper con el pasado de Paolo Vasile y apostar por una nueva televisión más blanca y familiar. O, al menos, eso es lo que nos han vendido. Por eso, se ha apostado por cancelar ‘Sálvame’ tras 14 años y llevar a Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco a partir de septiembre. Unos cambios que se están interpretando como un vuelco ideológico.

No obstante, hace unos días, Alessandro Salem dejaba claro en una entrevista en El País que no tiene nada que ver con una derechización editorial y que en el programa de las tardes que conducirá Ana Rosa no habrá política de ninguna manera. Asimismo, la presentadora deberá cumplir el nuevo Código Ético de Mediaset como ha tenido que hacer ‘Sálvame’ con Jorge Javier a la cabeza.

Y precisamente, con el final de ‘Sálvame’, mucho se está hablando del futuro del comunicador catalán. Él mismo repetía hace unas semanas en ‘La matemática del espejo’ en La 2 con Carlos del Amor que tiene contrato hasta 2025. Y es que Vasile lo renovó justo antes de marcharse, asegurando así el futuro de uno de sus presentadores estrella.

Sin embargo, según ha avanzado El Confidencial este jueves, Borja Prado no quiere que Jorge Javier Vázquez continúe en Mediaset en septiembre y ya está asesorándose para liquidar el contrato con el presentador con la indemnización correspondiente. Una información que el grupo de comunicación ha desmentido apresuradamente. «Es rotundamente falso que Mediaset España esté preparando la liquidación del contrato de Jorge Javier Vázquez», aseguraban.

Un comunicado que tendría mucho que ver con las intenciones de Alessandro Salem, el consejero delegado de Mediaset. Y es que, para el italiano, el despido de Jorge Javier no se contempla. En la citada entrevista de El País, era categórico cuando se interesaban por el presentador. «Es un talento, como todos los de La Fábrica de la Tele», defendía. Y cuando le preguntaban concretamente por si contaría con él pese al fin de ‘Sálvame’, aseveraba que «absolutamente».

Borja Prado y Alessandro Salem, enfrentados por Jorge Javier

De este modo, tal y como relata Informalia, las aguas en Mediaset estarían bastante tensas, pues Borja Prado y Alessandro Salem estarían completamente enfrentados. El despido de Jorge Javier habría sido la gota que colma el vaso después de que los intereses de uno y otro sean muy diferentes.

En este sentido, según el citado portal, la guerra en Mediaset está completamente abierta. Por un lado, el presidente de la compañía, Borja Prado, y por otro los dos consejeros delegados italianos: Alessandro Salem y Massimo Musolino. Prado quiere liderar un grupo mediático a favor del centro derecha que facilite la llegada a la Moncloa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y dar salida a Jorge Javier Vázquez; mientras que Salem y Mussolino buscan únicamente el beneficio económico, sin importarle el posicionamiento político y negándose a prescindir del presentador.

Ahora queda esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas y quién gana la pugna en torno al futuro de Jorge Javier Vázquez, que a día de hoy es incierto tras la cancelación de ‘Sálvame’ y ‘Viernes Deluxe’. En este sentido, él mismo contaba hace una semana en Catalunya Radio que no tiene proyecto tras el final de ‘Supervivientes’. «Ahora se acaba ‘Sálvame’ y ‘Supervivientes’ se acaba el 29 de junio y por ahora no me han comunicado que tenga ningún proyecto nuevo. Todavía es pronto. No sé cuál será mi futuro en la cadena», aseveraba.