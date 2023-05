Mediaset desvela por qué ha sido cancelado ‘Sálvame’ e impone este veto a Ana Rosa

La cancelación de ‘Sálvame’ por parte de la nueva cúpula directiva está dando mucho que hablar. Y ahora por fin, Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset tras la marcha de Paolo Vasile ha roto su silencio y habla de la revolución que pretende hacer en las parrillas tanto de Telecinco y Cuatro y la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes y el futuro de Jorge Javier Vázquez.

Así, Alessandro Salem ha concedido una entrevista al diario El País en el que defiende que «tengo en la cabeza un modelo de televisión generalista donde Mediaset pueda reunir a la familia ante el televisor». Es entonces cuando le preguntan si ‘Sálvame’ no encaja dentro de ese modelo y de ahí la cancelación del programa de La fábrica de la tele.

En ese sentido, Salem asegura que «‘Sálvame’ es un programa importante en la historia de la televisión». «Ha tenido una trayectoria de superéxito 14 años seguidos y eso es muy difícil. Casi imposible. Tiene ese mérito», recalca sobre su éxito. Pero considera que todo tiene un final. «En televisión hay una regla: no te puedes acomodar y dejar que las cosas se desgasten. Es mejor intentar cambiar en la medida de lo posible y asumir riesgos. Así se protege la marca», defiende el directivo.

«Es darle una salida por la puerta grande. Sálvame ha tenido una etapa magnífica. No es telebasura, es un programa muy bien hecho», añade Alessandreo Salem. Unas declaraciones que no han gustado nada a una de las colaboradoras estrella de ‘Sálvame’. Y es que Belén Esteban ya ha explotado contra estas palabras del consejero delegado de Mediaset en su cuenta de Instagram.

Salem, alto y claro: «Ana Rosa no hará política en las tardes»

Asimismo, Salem deja claro que no hay connotaciones políticas en la cancelación de ‘Sálvame’. «Es un gran programa, pero tenemos el deber de empezar a cambiar», sentencia. Y por eso, también deja claro que el nuevo programa de Ana Rosa Quintana en las tardes no tendrá política. «Un programa de tarde en una televisión en abierto como Telecinco no tiene que tener connotaciones políticas, tiene que entretener», recalca.

«No habrá política. Ningún tipo de tertulia política«, insiste Alessandro Salem sobre el nuevo programa de Quintana por las tardes. «Quiero hacer un programa de entretenimiento, ni más ni menos. Nuestro trabajo es entretener, no es hacer política. Una televisión generalista como la nuestra es una televisión de todos, tiene que dar voz a todos y ser lo más independiente posible, también en los informativos», añade desmintiendo que haya una derechización de Telecinco. Además, deja claro que igual que pasaba con ‘Sálvame’, Ana Rosa tendrá que «cumplir el código ético».

¿Tiene futuro Jorge Javier Vázquez en Mediaset?

Con la cancelación de ‘Sálvame’, la gran incógnita es saber qué ocurrirá con Jorge Javier Vázquez, que ha vuelto a insistir en que el tiene contrato hasta 2025. Por eso cuando le preguntan por él, Salem es claro: «Absolutamente. Es un talento como todos los de La fábrica de la tele».

La otra gran duda es si La fábrica de la tele sigue teniendo hueco en la nueva etapa de Mediaset o si quedará fuera del grupo poco a poco. Y Alessandro Salem defiende que él seguirá trabajando con la productora «si ellos quieren».

Así quedarán las tardes de Telecinco en septiembre

Por último, Alessandro Salem adelanta cómo quedará configurada la tarde de Telecinco a partir de septiembre. «Queremos entretener durante la tarde de una manera alegre y vivaz. Buscar un buen rollo para las personas que están en casa. La televisión debe ser un medio para acompañar», incide el italiano.

Y por eso, sus intenciones pasan por «recuperar la variedad de contenidos». «Hemos producido un serial, ‘Mía es la venganza‘, que podría ir en esa franja, luego un programa alegre, que será el de Ana Rosa, y un concurso», explica. De ese modo, queda en el aire el futuro de ’25 palabras’ con Christian Gálvez y ‘Reacción en cadena’ con Ion Aramendi además del regreso de ‘Allá tú’ con Jesús Vázquez.