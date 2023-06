‘MasterChef 11’ sorprende a todos con su última expulsión y elige a sus cinco semifinalistas

Tras la celebrada expulsión de Luca la semana pasada después de que el público cuestionara su «enchufe», ‘MasterChef 11’ emitía este lunes una de las galas más emotivas y especiales: la de las visitas familiares. Además los aspirantes se jugaban pasar a la semifinal.

Nada más entrar a las cocinas, los seis concursantes se encontraban con cajas misteriosas en sus puestos de cocina. Pero eran unas cajas muy diferentes pues delante de ellos tenían un espejo para mirarse y pensar en lo que han cambiado desde el inicio del programa hasta ahora.

Después, los concursantes de ‘MasterChef 11‘ levantaban de forma individual las cajas y debajo de ellas tenían un plato que les recordaba a alguien muy especial para ellos. Justo después, conectaban por videollamada con sus madres en el caso de Pilu y Álex y sus parejas en el caso de Jotha, Eneko, Lluis y Ana.

Eneko, semifinalista y ganador de un mes de prácticas con Jordi Cruz

En la prueba, los aspirantes tenían que replicar los platos tan especiales para ellos y sus familiares. Pero aplicando alguna técnica de vanguardia de la que hayan aprendido durante el programa. Los seis trataban de darlo todo pues además el mejor de la prueba se llevaba un premio único: un mes de prácticas en el ABac, el restaurante de Jordi Cruz.

Tras el cocinado, y antes de probar cada plato, los aspirantes se reencontraban con sus familiares, que también podían probar el plato de su familiar al igual que Lorena Castell como invitada. No obstante, la decisión estaba en manos de los jueces.

Finalmente, los jueces alababan los platos de Lluis, Eneko y Pilu por ser los tres que habían conseguido mejorar sus elaboraciones. Aunque era Eneko el que se llevaba el premio de poder aprender de la mano de Jordi Cruz. Mientras que Álex, Ana y Jotha se llevaban el delantal negro.

Álex y Jotha, nuevos semifinalistas

Una vez de vuelta a las cocinas, los tres delantales negros se enfrentaban a la penúltima prueba de eliminación de ‘MasterChef 11’. Y es que solo había dos plazas más para la semifinal. Para conseguirlo tendrían que hacer un plato dulce libre bajo en calorías y sin azúcares añadidos. Para ello, tenían que sustituir el azúcar por diferentes edulcorantes siendo Eneko el encargado de entregarles a cada uno el suyo. El zaragozano trataba de ayudar a su amigo Álex mientras que Jotha se veía arriba y le pedía que le entregara el más difícil.

Álex optaba por hacer un plato con naranja y chocolate, Jotha se atrevía con una lemon pie y Ana decidía sorprender con un buñuelo diferente relleno de fresa y queso crema. Tras probar los platos de los tres, los jueces decidían que el primero en convertirse semifinalista tenía que ser Álex al ser el que mejor postre había hecho pese a ser su talón de Aquiles.

Los cinco semifinalistas de ‘MasterChef 11’

Ana, expulsada a las puertas de la semifinal de ‘MasterChef 11’

Por su lado, tanto a Jotha como a Ana, que son expertos en postres, los jueces les decían que no estaban a la altura de un programa 23 y es que ambos habían cometido errores. Pero finalmente, Ana era la expulsada a puertas de la semifinal dejando completamente en shock a Jotha y al resto de compañeros que no se lo creían.

«Ha sido muy inestable, he tenido muchos altos y bajos. Me voy muy contenta, he intentado dar todo lo que tenía, me habéis enseñado mucho y me voy muy feliz. Para mí estar aquí ha sido un sueño hecho realidad, llevaba seis años intentando entrar. Voy a seguir persiguiendo mi sueño. Me habéis llegado a la patata», aseguraba Ana tras ser expulsada.

Con la expulsión de Ana, ya solo quedan cinco concursantes. Eneko, Pilu, Lluis, Álex y Jotha. Cinco semifinalistas y solo cuatro plazas para la gran final de la semana que viene. Uno de ellos tendrá que colgar el delantal quedándose fuera de la final. Y solo dos conseguirán llegar al ansiado duelo final.