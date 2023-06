El público de ‘MasterChef’ reacciona de forma atronadora a la expulsión de Luca: «Justicia»

Tras 22 programas de ‘MasterChef’ ha llegado el día más esperado por todos los espectadores de la undécima edición del talent de cocina en TVE. Y es que por fin, el «enchufado», o lo que es lo mismo Luca, ha sido expulsado después de todo el favoritismo que había tenido el jurado hacia él desde el principio del programa.

Y es que desde el principio de ‘MasterChef 11’ se veía como Luca entraba al programa simplemente por ser tiktoker y dar juego. Aunque con lo que no contaba quizás la productora es que el italiano se iba a convertir en el más odiado por todo el público además de por algunos de sus compañeros con los que tenía rifirrafes.

A lo largo de las semanas, la predilección de los jueces y del programa hacia Luca clamaba el cielo sobre todo durante las pruebas de eliminación de ‘MasterChef’, en las que se le permitía que bailara y cantara en lugar de cocinar e incluso que sufriera una caída bastante preparada y un desmayo que le hacían salir de la cocina. Por si fuera poco, el hecho de que siempre ganara su equipo hacía sospechar sobre las intenciones del jurado.

Era hace unas semanas cuando las redes destapaban el supuesto «enchufe» de Luca por ser el hijo del dueño de Ofistrade, la empresa proveedora de alimentos de El Corte Inglés, uno de los patrocinadores oficiales del talent. Algo que hacía que un espectador no dudara en enviar una queja a la Defensora del espectador de RTVE, María Escario.

Por si fuera poco, lo que se captó este lunes superaba todo lo visto hasta ahora en ‘MasterChef’, pues las cámaras captaban cómo en la cesta de Luca tras los robos de sus compañeros no había apionabo, el ingrediente principal que después Luca presentaba en su plato ante los jueces. Algo que hizo que las redes estallaran denunciando el «tongazo» con el joven italiano.

Este martes, Luca se jugaba la expulsión después de muchas semanas consiguiendo salvarse de la prueba de eliminación. Y lo hacía completamente perdido sin saber ni que era el tomillo ni lo que tenía que hacer con su plato. Y aunque está prohibido, Pepe Rodríguez trataba de ayudarle para que no tirara la toalla.

Pero de nada servía porque finalmente y tras 22 programas, el jurado decidía expulsar a Luca de ‘MasterChef 11’. Algo que su ‘archienemigo’ Jotha no dudaba en celebrar pues por fin expulsaban a su mayor enemigo dentro del programa. De hecho, en redes, el DJ no se cortaba al escribir lo siguiente: «Una estrella estrellada, venga 22 programas aguantándote. Pa tu casita con Papi».

Lluvia de aplausos en Twitter por la expulsión de Luca en ‘MasterChef’

Y como era de esperar, los fans de ‘MasterChef 11’ no dudaban en celebrar la expulsión de Luca. Y es que no hay nadie que no quisiera que el tiktoker se fuera para su casa. Así muchos no han dudado en decir que hoy por fin se hacía justicia y se marchaba el show y comenzaba el programa de cocina.

Ni los goles de la selección en el mundial se celebraban tanto como la expulsión de Luca! #MasterChef — Romy Power (@PrincessRomy31) June 6, 2023

Así se encuentra Madrid tras la expulsión de Luca #masterchef pic.twitter.com/Z9UGyWhCLb — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungber) June 6, 2023

Cuando no puedes con el TONGO que llevas encima.

Me ahogooo 😂😂 #MasterChef pic.twitter.com/vWqV0OOzmQ — sergi (@SergiMalalts) June 6, 2023

AL FIN!!! Justicia en @MasterChef_es Luca pa casa, mucho ha durao #MasterChef — Negrilloooo (@NegroBiota) June 6, 2023

se hizo justicia creo que es el mejor programa de lo que llevamos, alex volvió a remontar, le dieron buena valoración, lluis como capitán, con eneko en el equipo y salvados, luca eliminado, no puede estar todo más que en orden #MasterChef — f🤍 (@fatimaamartinn) June 6, 2023

Hoy comienza Master Chef!

Al fin echaron al peor aspirante de la historia. A este momento de la televisión le llamo felicidad 🥲 https://t.co/2wYScYl4Qr — RandallST (@RandallST) June 6, 2023

Por fin, justicia. Se va el show, se queda la cocina #MasterChef https://t.co/IfVlJV4Afe — Carlos Mingarro Jr ® (@Mingazu) June 6, 2023

el mejor día de mi vida https://t.co/lpUN7d4bFg — 💙Gigi💙 (@giorgi_c01) June 6, 2023

Luca ha aguantado hasta el programa 22 sin saber freir un huevo. #masterchef — Servicios Negreira S.L. (@frikitwiter) June 6, 2023

A la puñetera calle #Luca ya era hora, eso sí el rejo al jurado le salió hasta en el último segundo del programa #MasterChef Hoy el twitter está de fiesta 🎉🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/GbFMRl6Oqs — oyentes radio (@OyentesRadio) June 6, 2023

España después de la eliminación de Luca en el programa 22 de los cuales le sobraban 22 #MasterChef pic.twitter.com/6996U9ExJ4 — Sergiotg_06 (@Sergiotg0) June 6, 2023