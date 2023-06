‘MasterChef 11’ expulsa por fin a Luca, el concursante más polémico y dañino de su historia

Después de la polémica gala de este lunes en la que el público denunció el «tongazo» con Luca por cocinar con apionabo después de que se viera que no lo tenía en la cesta tras los robos y de la expulsión de Jorge Juan; este martes los aspirantes de ‘MasterChef‘ se enfrentaban a una nueva prueba por equipos y a otra de eliminación.

Así, después de que Eneko y Jotha se hayan pronunciado en redes sociales sobre lo sucedido con Luca y el apionabo; los aspirantes se reencontraban en las cocinas para contar cómo estaban llevando esta recta final de ‘MasterChef 11’ justo antes de conocer el destino y el reto que les tenían preparado los jueces para la prueba de exteriores.

Después, todos se desplazaban hasta el Hotel The Madrid Edition, ubicado en pleno centro de Madrid y en el que se encuentra el Restaurante Oroya, liderado por el chef peruano Diego Muñoz, que era quien había elaborado el menú que tenían que cocinar. Habitualmente el mejor de la prueba anterior cuenta con una ventaja de cara a la prueba de exteriores pero esta vez fue Eduardo Navarrete el encargado de elegir a los dos capitanes: Lluis y Luca.

Tras ello, los dos capitanes se enfrentaban a otro de los clásicos de ‘MasterChef’: descartar a los compañeros con los que no tenían que cocinar. Así, Lluis se quedaba con Pilu y Eneko mientras Luca lideraba el equipo azul formado por Álex, Ana y Jotha. Durante el cocinado, Eduardo Navarrete pudo ayudar 30 minutos a cada equipo y el ex-concursante de ‘MasterChef Celebrity’ no dudó en ligar tanto con Álex como con Eneko y Lluis.

Después de la cata, los jueces tenían claro que el equipo ganador era el rojo y que la mejor de toda la prueba había sido Pilu, que había conseguido sacar en solitario uno de los postres más complicados de esta edición. Mientras que el equipo azul se tendría que enfrentar a una nueva prueba de eliminación y conseguir salvarse y continuar una semana más.

Luca, ayudado durante el cocinado tras venirse abajo

De vuelta a las cocinas, todos los concursantes se encontraban con un piano lleno de alimentos y con cuatro campanas en las que se encontraban cuatro platos creados por seis jóvenes chefs que revolucionan la cocina desde la innovación y la puesta en valor del producto local: Lucía Freitas, del restaurante A Tafona (2 Soles Repsol), Javier Sanz y Juan Sahuquillo, del restaurante OBA (2 Soles Repsol), Camila Ferraro, del restaurante Sobretablas (1 Sol Repsol) y Javier Ferraro y Gorka Rico, del restaurante AMA (1 Sol Repsol).

Pilu, como la mejor de la prueba por equipos, era la encargada de entregar cada uno de los platos a sus compañeros y la gaditana trató de ayudar a todos salvo a Ana, que le entregaba el único plato que nadie quería. Los cuatro concursantes pudieron mirar los emplatados y el plato que les había tocado durante tres minutos. Mientras que el crítico gastronómico Alberto Luchini les recomendaba a qué sabía cada uno de los platos aunque finalmente los jueces les daban una alegría al decirles que tendrían la receta.

Desde el principio del cocinado, Luca se mostraba perdido sin saber qué tenía que hacer y sin entender su receta. El tiktoker decía no saber que era el tomillo y se venía abajo sin poder contener las lágrimas. «Acábalo, haz el peor plato», le animaba Pepe Rodríguez que además no tenía reparos en ayudar al joven concursante con la sepia para conseguir que sacara el plato adelante.

«No se puede comer»: La advertencia de los jueces a Luca

Luca era precisamente el primero en presentar su plato con la tinta sin haberse cocinado. «Está todo crudo», le decía Jordi Cruz sin poder probar su plato para valorarlo. Después de que Pepe se atreviera a probarlo, Jordi le hacía al concursante probar de su propio plato. Nada más hacerlo le entraban arcadas. «No puedo», decía con la boca y la lengua completamente negras. «No se puede comer», sentenciaba el jurado.

Mientras que a Álex le aplaudían porque había clavado casi el sabor. «No se nota la diferencia», comentaba Samantha. «Muy buen trabajo que no es fácil seguir una receta», añadía Pepe Rodríguez. Por su parte, a Ana le decían que le «faltaba sutileza». «La estética parecida pero el gusto es otro plato completamente diferente», advertía Pepe y Ana se quejaba de que Pilu le había dado el plato que no le gustaba. «El de Luca no se podía comer pero este tampoco», terminaba de decirle Pepe Rodríguez.

El último en presentar su plato era Jotha, que se había mostrado tranquilo al tratarse de un postre. Tras probarlo, Jordi Cruz le decía que estaba rico pero que era la versión «paleolítica» del original. «Está bueno y están todos los elementos», aseveraba Pepe. «Cubre el expediente, está bueno», añadía Samantha.

El discurso final de Luca tras ser expulsado de ‘MasterChef 11’

Finalmente, el jurado decidía salvar a Álex al haber sido el mejor de la prueba de eliminación y de haber clavado su plato. También conseguía subir a la galería Jotha después de hacer un buen postre. Así, la expulsión estaba entre Ana y Luca pero el jurado decidía que el expulsado final fuera Luca. «Ana aunque tu plato distaba mucho del original, pero estaba peor el de Luca», aseguraba Pepe.

«Me voy a mi casa», recalcaba él. «No quiero llorar. Luca entró siendo una persona un poco artificial, materialista y aquí me he dado cuenta de que hay más vida detrás de un móvil y que puedes ser feliz con otras cosas. Yo antes no era así», reconocía el concursante. «Para mi esto no ha sido un programa de cocina, es un programa de experimento humano. Me voy siendo otro», terminaba de decir catalogando la experiencia como «inolvidable». Antes de despedirle, Pepe soltaba una frase célebre: «Parecía que no iba a llegar nunca, pero llegó».

Y de esta forma, ‘MasterChef 11’ ponía fin al concurso de Luca, y dejaba fuera de la recta final al aspirante que, seguramente, más ha dañado a la esencia y credibilidad del programa culinario de TVE. Ahora, para alegría de todos sus fieles seguidores empieza el concurso de verdad.