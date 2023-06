«Tongo»: Lo que se ha captado aquí con Luca en ‘MasterChef’ deja en evidencia al programa

No hay programa de ‘MasterChef 11‘ sin polémica y no hay entrega del talent show que no indigne a la audiencia por lo sucedido con Luca Dazi, el joven tiktoker. Y es que el público ya está cansado del favoritismo del programa hacia él.

Rara es la semana que no se ha visto como el jurado de ‘MasterChef’ alababa el plato de Luca por encima incluso de platos mejores de otros concursantes. Asimismo, en las últimas pruebas por equipo se ha visto como el joven trataba de escaquearse del cocinado tras sufrir una caída, que se veía bastante preparada, y decir que se mareaba.

Por si fuera poco, desde hace semanas, la audiencia de ‘MasterChef’ denunciaba el supuesto «enchufe» de Luca al decir que es hijo del dueño de una empresa que distribuye alimentos a El Corte Inglés, uno de los patrocinadores oficiales del talent de TVE.

El apionabo invisible de Luca en ‘MasterChef’

Pero lo de este lunes ya ha clamado el cielo. Los jueces de ‘MasterChef’ sorprendían a los aspirantes con la mítica prueba de los robos en la que cada uno podía quitar diez alimentos a todos sus compañeros de una cesta compuesta por quince productos.

Jotha era el que salía peor parado al haberle robado todos los ingredientes pero a la hora de mostrar las cestas de cada concursante se podía ver como Luca también había recibido bastantes robos. Y es que en la suya solo se veían hierbas aromáticas, curry verde y alcaparras. Pero no había ni rastro del apionabo que después se le veía cocinar.

Y es que Luca optaba por copiar un plato que ya hizo anteriormente con calabacines. Así, el tiktoker apostaba por hacer espaguetis con el apionabo. Un ingrediente que aparecía de la nada en su caja pues como se podía ver y han destapado las redes el apionabo no se encontraba en la cesta y luego el ingrediente principal de su plato era precisamente ese.

Así, Luca se presentaba ante el jurado y ante Florentino Fernández y Gonzalo Miró, los invitados de este lunes con un plato titulado «Verde que te quiero verde» formado por unos espaguetis de apionabo con una salsa de curry verde, alcaparras y el perejil.

Tras probar el plato, los jueces le decían que estaba rico y que estaba bien hecho. «Un poquito pasado de curry verde, pero parece un plato bonito y resultón, aunque repites idea», le valoraba Jordi Cruz. Finalmente, Luca se salvaba de la eliminación.

Algo que incluso Jotha y Álex denunciaban a través de sus redes sociales. Así, el primero se quejaba de que el plato de Luca ya lo había hecho anteriormente mientras que Álex se lamentaba de que a él siempre le exijan más y le critiquen sus platos. Por si fuera poco, Álex retuiteaba un mensaje acusando de «tongo» a ‘MasterChef’ por lo hecho con Luca.

Y luego algunos hacemos

Algo parecido y la que nos cae…..🥲 https://t.co/DBE7ykmKBD — Alex MasterChef 11 (@alexmchef11) June 5, 2023

#MasterChef



Pero que poquísima vergüenza tenéis, mira que me gusta el programa, pero esto pasa de castaño a oscuro.

Ver el Plato de Eneko, de Alex, incluso el de Jorge Juan y mirar el de Luca , tener las narices y 🥚🥚 de decir que estoy muy bueno. #TONGOLUCA #TONGOMASTERCHEF pic.twitter.com/u4Ed9DzQUz — ᄃӨƧMΛПᄃӨ (@ZumaqueroOrozco) June 5, 2023

Indignación mayúscula de la audiencia

Y como era de esperar, las redes sociales se llenaban de mensajes denunciando lo sucedido con el apionabo de Luca. Así, eran muchos los que no dudaban en mostrar como la cesta del joven no contenía dicho ingrediente y acusaban al programa de «tongazo» por darle un producto que no tenía.

A ver #MasterChef donde demonios esta en la cesta de Luca el apionabo. Es que es muy fuerte lo vuestro! pic.twitter.com/rJnhebToK0 — G. Quintana-Lacaci (@tyaromen) June 5, 2023

TONGO. Luca no tenía apionabo. O eso o es invisible #MasterChef pic.twitter.com/xtKUPHD5U2 — Noel Ganados 🇺🇦 #NAFO (@noelganados) June 5, 2023

Tallarines de apionabo??

La cesta de Luca 🧐🧐

Menudo tongazo!! #MasterChef pic.twitter.com/OMpSd6s9LR — sergi (@SergiMalalts) June 5, 2023

Y el apionabo de Luca ??? Que vergüenza dais @MasterChef_es supongo qué el trofeo también se lo daréis por detrás de las cámaras no? #masterchef11 #MasterChef pic.twitter.com/aH4lNh8SgV — Charlusky69 (@Jastus17) June 5, 2023

– A ver Luca, cómo se llama tu plato?

+ Tikitiki de tallarines de apionabo invisible con tarjeta regalo del Corte Inglés.

#MasterChef pic.twitter.com/hfLanSgM21 — Azarías (@HermanoDeRegula) June 5, 2023

Próximamente, en Cuarto Milenio, el misterio del apionabo que aparece cuando llega la cata.#MasterChef pic.twitter.com/9jCo14kwbG — SensualArt (@SensualArt_Foto) June 5, 2023

Hoy hablaremos del misterioso caso del apionabo de Luca, el cuál en la cesta era invisible, pero se vé que ha aparecido después. #MasterChef pic.twitter.com/7NELPOpGes — nataaa:) (@nataliiaperezz8) June 5, 2023

Tongo tongo tongo…

De donde sacó Luca el apionabo??? @MasterChef_es @JordiCruzMas @SamySpain @Pepe_elBohio viendo la cesta que salio de los robos… huele a tongazo, ya que no se ve el apionabo por ningun lado #masterChef pic.twitter.com/hjL7zdNy95 — juana (@juanagomezpazos) June 5, 2023

El mayor TONGO de la historia

¿Donde esta el apionabo? #MasterChef pic.twitter.com/6c9m6D9Rg3 — Ana Sosa Quintana (@AnaSosa63941066) June 5, 2023

Que enfoquen la cesta de Luca y no haya apionabo, y que al final no solo lo haya sino que sea el centro de su plato… No es ya de tongo, es de reírse de la audiencia y no tener ni la más mínima vergüenza#MasterChef — SensualArt (@SensualArt_Foto) June 5, 2023

@MasterChef_es #MasterChef Vais a dar explicaciones a la audiencia, que siempre vemos y apoyamos el programa, sobre xq Luca está cocinando con algo que no tenía en la cesta? Donde estaba el apionabo? pic.twitter.com/WnfWDYi0cQ — La Reina Cotilla (@La_Reina_co) June 5, 2023

Una semana más, vuelve la magia a #masterchef.

De una cesta casi sin ingredientes aparece un apionabo y Luca sale 5 segundos cortándolo en tiras.

Otros 5 segundos aparece sujetando una batidora.

Resultado final: 🙄 pic.twitter.com/esDuXUeGJk — Maika ☕ (@maika_rguez) June 5, 2023

-Luca diciendo que va a hacer raviolis de apionabo.

-Luca desapareciendo de cámaras el resto del cocinado.

-Luca volviendo a aparecer cuando queda un minuto de tiempo con un plato de la hostia.



#masterchef pic.twitter.com/MlbTGAmCXz — 🔻Enrosinat👽 (@enrosinat) June 5, 2023

Oro parece, Apionabo no es ¿quien es? TONGO #MasterChef pic.twitter.com/3LIsFDmZYi — Ana Sosa Quintana (@AnaSosa63941066) June 5, 2023

Madre mía es que es descaradísimo lo de este programa. Luca está haciendo tallarines de apionabo y en la cesta no tenía apionabo #MasterChef https://t.co/yquI8dwmQU — Lidia 🕊️🏹 (@lidiaobliviate_) June 5, 2023

De dónde ha salido el Apionabo?

No sé cortan ni un poco…

Lamentable!#MasterChef pic.twitter.com/POqAIU3Nto — Pedro (@Pedriove) June 5, 2023

Que fuerte tío, de verdad, en la cesta de Luca NO HABÍA APIONABO. #masterchef #masterchef11 @MasterChef_es esto es inconcebible!!!!! — Vanessa (@vanefrzz) June 5, 2023

Harry Potter y el Misterio del Apionabo Invisible #MasterChef pic.twitter.com/cMjelZgWXu — 🍀 T. Queen of the Kings (@thalyblack) June 5, 2023

Anda… Que curioso… Es tan bueno cocinando qué ha hecho aparecer el apionabo mágicamente #MasterChef pic.twitter.com/8IxrY3Th9A — Belladonna (@BSBelladonna) June 5, 2023