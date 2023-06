‘MasterChef 11’ expulsa a Jorge Juan y lo que hace Luca antes de irse ya es de traca

Después de la expulsión de Marta en el último programa tras no haber sido capaz de replicar el árbol de cacao que les había presentado David Pallás; los concursantes de ‘MasterChef 11’ se enfrentaban este lunes a la célebre prueba de los robos y a una prueba de expulsión en el que han tenido que replicar un plato de Carlos Maldonado (ganador de ‘MasterChef 3’).

Así, los jueces de ‘MasterChef‘ sorprendían a los aspirantes que entraban de uno en uno en el plató del programa y se encontraban con sirenas y una reja con cestas. Y es que para meterse en faena, los concursantes tenían que robar diez ingredientes en total de las cestas de cada uno de sus compañeros que se componían de 15 productos.

El primero en robar era Jotha, pero poco a poco iban pasando el resto de compañeros de ‘MasterChef 11’ siendo precisamente el DJ el peor parado después de haber hecho cocinar a todos los delantales blancos en eliminación hace unas semanas. Así, Jotha se quedaba sin ingredientes lo que hacía que el jurado le entregara directamente el delantal negro y no pudiera cocinar.

Pero lo más llamativo de la prueba fue el «tongazo» que destapaban las redes al ver lo que sucedía con Luca. Y es que el tiktoker presentaba un plato de espaguetis de apionabo pero en la imagen que se mostró de la cesta del italiano al principio de la prueba no aparecía dicho ingrediente. Así, las redes denunciaban una vez más el amaño del programa.

Hoy mi indignación por esta edición ya ha llegado al límite. Pensaba dejar de ver la edición pero después de lo del apio nabo que aparece por arte de magia, si master chef no da ninguna explicación, es que ya no lo veré nunca más. #MasterChef pic.twitter.com/zS6UjsU2Hg — María Torres (@daguisa1) June 5, 2023

Por si fuera poco, Luca conseguía salvarse de la eliminación al igual que Lluis, Eneko y Pilu. Estos dos últimos eran los mejores de la prueba siendo finalmente Eneko el mejor valorado por el jurado. Por contra, Álex, Ana y Jorge Juan se sumaban a Jotha en la prueba de expulsión.

El rapapolvo de los jueces a Jotha, Jorge Juan y Álex

De vuelta en las cocinas, los delantales negros se encontraban con una super caja misteriosa. Debajo de ella, aparecía Carlos Maldonado, el ganador de la tercera edición de ‘MasterChef’ y el primer concursante del talent en ganar una estrella Michelín a nivel mundial.

El manchego volvía a las cocinas de ‘MasterChef 11’ con un plato de vanguardia con bacalao y un pan chino de sifón. Algo que los delantales negros tenían que replicar. Eso sí con un gran hándicap y es que algunos de los ingredientes no los podían usar. De modo, que tendrían que encontrar otros productos con los que sustituirlos.

Era un cocinado bastante complicado y en el que se veía a todos los concursantes sufrir salvo a Ana. Incluso Álex, uno de los favoritos para la victoria se le veía bastante perdido y los jueces no dudaban en criticarle durante la prueba al considerar que él tiene un nivel superior a lo que estaba mostrando.

El primero en presentar su plato era Jotha, que recibía bastantes críticas por parte de los jueces. «Es terrorífico, lo que más tiene tu plato son imperfecciones. Es una versión paleolítica del plato de Carlos», le decía Jordi Cruz. Mientras que a Ana le valoraban positivamente al decirle que había hecho buen trabajo.

A Jorge Juan le caía la del pulpo con su plato. «¿Qué tiene que ver el plato de Carlos con esto?», le preguntaba Pepe Rodríguez. «Jorge tío la has liado, es un mix de cosas juntas y la textura no es muy agradable. No está bueno», opinaba el propio Carlos Maldonado. Incluso los jueces animaban a los delantales blancos a probar la elaboración de su compañero para que comprobaran el desastre con Luca teniendo hasta arcadas. «No se puede comer, has trabajado desastroso», añadía Pepe.

El último en presentar su plato era Álex a quién tampoco le daban una buena valoración. «El plato no es agradable de comer», le apuntaba Jordi Cruz. «Estabas perdido. Tienes que tener la suficiente madurez para jugar en champions y sino te vas para abajo», le recriminaba Pepe Rodríguez.

Jorge Juan, nuevo expulsado de ‘MasterChef 11’

Finalmente, los jueces de ‘MasterChef’ decidían salvar a Ana y a Álex, que lograba un aprobado muy justito y se libraba in extremis. De hecho, Jordi Cruz le llamaba la atención y le advertía que con la actitud que estaba teniendo se podía quedar fuera de la final. «Tienes que madurar mucho si quieres llegar a esa final, sino te vas a caer. Hoy te ha faltado madurez y solidez y a este paso no llegas», sentenciaba el chef.

De ese modo, la expulsión estaba entre Jotha y entre Jorge Juan. A los dos les habían criticado su plato y los dos habían cometido errores. Pero el expulsado de este lunes era Jorge Juan, lo que dejaba a Ana completamente hundida. «Hemos aguantado lo que hemos podido», reconocía el manchego que decía que su ganadora era Ana. Justo antes de despedirle, Luca le exigía que por favor no vuelva a hacer ese plato porque «puede matar a alguien».