‘MasterChef 11’ manda a su casa al máximo apoyo de Luca y ojo a cómo reacciona él

Tras la expulsión de Claudia este lunes después de no superar ninguno de los tres duelos a los que se enfrentó en expulsión; ‘MasterChef 11’ vivía este martes una nueva gala con una prueba de exteriores en Sitges con cocina de vanguardia y un reto de eliminación muy exigente con el chocolate como protagonista.

Los concursantes de ‘MasterChef 11‘ viajaban a Sitges y se enfrentaban a una nueva prueba por equipos en el Vivero Beach Club. Una vez allí, los jueces sorprendían con un sorteo para elegir los dos equipos. Por un lado, Marta, Ana, Jorge Juan y Jotha en el equipo rojo y por otro, Álex, Eneko, Lluis y Luca en el equipo azul. Por su parte, Pilu al tener el delantal dorado podía elegir a qué equipo quería capitanear.

La andaluza no lo dudaba y decidía marcharse con el equipo azul eligiendo a Ana como la capitana del equipo rojo. Ambos equipos tenían que reproducir un menú de vanguardia muy exigente de los chefs Oriol Castro y Mateu Casañas (5 soles Repsol) para treinta comensales.

Era una prueba en la que Luca volvía a escaquearse al decir que se estaba mareando indignando de nuevo a la audiencia. Mientras su equipo sacaba las elaboraciones adelante. También el equipo rojo aunque con algún que otro problema y teniendo que ser ayudado tanto por Jordi Cruz como por Oriol Castro, que se mostraba muy crítico con los aspirantes.

Después de la cata, llegaba la valoración y Pepe Rodríguez aplaudía la primera capitanía de Pilu, que se había puesto las pilas pese a tener el delantal dorado y saber que se libraba de la eliminación pasara lo que pasara porque tenía la inmunidad. «Te has estrenado como capitana en la prueba más complicada de las diez que llevamos y yo creo que has aprobado con nota. Si mantienes esta actitud puedes llegar muy lejos», le apuntaba Pepe.

Y por ello, los jueces lo tenían claro, el equipo ganador de la prueba de exteriores era el equipo azul mientras que el equipo rojo formado por Ana, Marta, Jorge Juan y Jotha se tendría que enfrentar de nuevo a la prueba de eliminación.

Un árbol de cacao, el protagonista de la prueba de eliminación

Una vez en las cocinas de ‘MasterChef’, los delantales negros se enfrentaban a uno de los retos más complicados de la historia de ‘MasterChef’ con la visita de David Pallás. Y es que el maestro chocolatero les sorprendía con un árbol del cacao hecho íntegramente por chocolate. Así, los concursantes tenían que replicarlo.

Era una prueba de mucho esfuerzo pues tenían que hacer un árbol de gran tamaño y usar casi dos kilos de chocolate que tenían que atemperar. Poco a poco, se veía como Jotha y Ana disfrutaban de la prueba mientras que Jorge Juan también mostraba gran interés por terminarla. Sin embargo, Marta se mostraba más perdida e incluso tiraba la toalla al final al ver que no llegaba.

Marta, de nuevo expulsada en ‘MasterChef 11’

Después de la cata, Samantha Vallejo-Nágera anunciaba que se tenía que marchar y se excusaba diciendo que tenía que preparar la primera prueba de la próxima gala por su espectacularidad. De ese modo, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez se quedaban solos para decidir la identidad del vigésimo expulsado de ‘MasterChef 11’. De primeras decidían salvar a Ana tras ser la que mejor árbol había realizado.

Finalmente, los dos jueces decidían que el expulsado fuera Marta. Así, la catalana volvía a colgar el delantal después de haber sido la 13ª expulsada pero repescada una semana después junto a Laura. Tras ver que se marchaba su mejor apoyo, Luca se rompía y bajaba para despedirse de ella entre lágrimas. «Marta me ha hecho mejor persona, era como una madre», le reconocía después de que ella le recomendara que «menos pantalla y más personas».

«Yo era súper superficial y gracias a ti yo puedo estar aquí», insistía Luca sin poder contener el llanto. «El programa me ha hecho crecer muchísimo, pero Marta me ha dado muchas charlas y ha sido como una madre», repetía el tiktoker. Mientras ella recalcaba que «yo siempre le he dicho que la vida es maravillosa y la tiene que vivir».

Por último, Marta también reconocía lo mucho que le ha cambiado su paso por ‘MasterChef’ sobre todo a raíz de la repesca. «Me lo tomé mucho más en serio y esta última parte me he visto más capaz y mucho más fuerte. Quería agradecer haberme dado esta oportunidad única e irrepetible gracias a vosotros y cada uno de ellos porque gracias a ellos soy mejor ser humano», les decía a los jueces y a sus compañeros.