‘MasterChef 11’ manda a la calle a otra aspirante y ojo a lo que pasa con Luca al final

Después de la expulsión de Laura y de Merce, la aspirante que más sabía de ‘MasterChef’; la undécima edición del talent de cocina ha vivido este lunes una nueva gala con mucha intensidad en la que se decía adiós a una de las concursantes que a priori mejor cocinaban.

Para empezar la 13ª gala de ‘MasterChef 11’, los jueces sorprendían a los concursantes con su propia prom party o baile de promoción, una de las fiestas más populares en EE.UU. Y como en una fiesta de promoción, los aspirantes se han tenido que declarar a un compañero y elegirle como pareja de baile, o lo que es lo mismo como pareja de cocina.

Una vez las parejas estaban formadas, eran María Zurita y Xavier Deltell como la «pareja» de ‘MasterChef Celebrity’ los encargados de elegir qué dos tapas tenía que cocinar cada una de las parejas de concursantes. Pero además, los jueces de ‘MasterChef 11’ tenían una una última sorpresa antes de empezar a cocinar.

Y es que los concursantes tendrían que cocinar esposados a su pareja. De ese modo, se complicaban las cosas al tener en cuenta que les iba a traer más de un problema al estar esposados. Y fuera por eso o porque no midieron bien el tiempo, la pareja formada por Ana y Jorge Juan no conseguía emplatar sus elaboraciones pese a que las tenían hechas.

Al ver lo sucedido, Jordi Cruz se ponía serio con los concursantes y les pedía que emplataran lo que tenían hecho, pero Ana se negaba y se producía un fuerte rifirrafe entre ellos. «No quiero faltas de respeto», le decía contundente el chef a la concursante.

Por si fuera poco, en el momento de la valoración de los jueces y de los invitados, la actitud de Ana sacaba de quicio a Jordi Cruz. «Si de verdad os supiese mal dejar de comer a nuestros compañeros habríais estado alicaídos y habéis estado de cachondeo. Deberías recuperar la humildad que tenías al principio y nos entenderíamos mejor. Poneos las pilas porque esto es una vergüenza», les sentenciaba el juez.

Eneko y Lluis, los reyes del baile de ‘MasterChef 11’

Finalmente, tras probar todos los platos, los ex-concursantes que se habían enamorado en el programa (Jokin y Eva de ‘MasterChef 10’, Alberto y Luna de ‘MasterChef 8’, Víctor y Sofía de ‘MasterChef 8’ así como María Zurita y Deltell) elegían a Álex y Pilu como la mejor pareja. Pero finalmente los jueces decidían que los reyes del baile, es decir la mejor pareja de la prueba era la que formaban Eneko y Lluis.

Junto a ellos, Álex y Pilu y Jotha y Claudia conseguían los delantales blancos. El resto se llevaban los delantales negros y tenían que enfrentarse a la prueba de expulsión. Una vez de vuelta en las cocinas, el chef Ángel León volvía a traer algunos de sus experimentos y alimentos desconocidos.

Luca, el mejor de la prueba de eliminación

Los delantales negros se enfrentaban a un reto complicado. Por un lado, tenían una caja muy grande con ingredientes muy refinados. Si elegían esa caja, tendrían que utilizar todos los ingredientes y tenían 60 minutos. Por otro, podían elegir una caja sorpresa sin saber qué ingredientes tenían dentro. Pero a cambio, no tendrían que utilizar todos los ingredientes y el tiempo lo determinarían Eneko y Lluis al ser los mejores de la prueba anterior.

Así, Marta, Francesc y Fray Marcos se decantaban por la caja grande mientras que el resto de delantales negros se atrevían a cocinar con la caja misteriosa sin saber qué ingredientes se encontraban debajo. De ese modo, el cura optaba por cocinar y jugarse la expulsión pese a tener el pin de la inmunidad. Por su parte, Eneko y Lluis decidían darle los 70 minutos a Jorge Juan, los 65 a Camino, los 60 a Ana, los 55 a Luca y los 50 a David.

Después del cocinado, llegaba el momento de la cata. Luca, que temía mucho su expulsión al saber que iba a ir a eliminación, era felicitado por los jueces de ‘MasterChef 11’. Así, los jueces de ‘MasterChef 11’ tenían claro que el mejor plato de la prueba era el de Luca. Otros que también lograban seguir un día más en el programa eran Fray Marcos, David y Camino.

Marta, décimo tercer expulsada de ‘MasterChef 11’

Mientras que la expulsión estaba entre los otros cuatro concursantes pero finalmente el décimo tercer expulsado era Marta. «Marta directamente tu plato no se podía comer, los otros te podían gustar más o menos, pero eran comestibles», aseveraba Pepe Rodríguez.

Tras escuchar su nombre, la hermana del piloto de F1, Jaime Alguersuari, era muy sincera cuando le preguntaban qué le había pasado. «Desconocimiento de la cocción de la anguila y del cereal de mar. Pero no me siento descontenta, me siento que he arriesgado, que lo he intentado y lo he luchado», reconocía.

«‘MasterChef’ es un vendaval de emociones. Ha sido maravilloso y magia pura. Me gusta ayudar a los demás», remarcaba sobre su paso por el programa. Antes de colgar su delantal y de despedirse justo antes de la repesca de este martes, Marta aseguraba que el ganador será Álex porque tiene pasión y vocación aunque sus ganadores son Pilu, Camino y David.