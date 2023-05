Monumental indignación por lo permitido a Luca en ‘MasterChef’: «Qué broma de edición»

Rara es la prueba de exteriores de ‘MasterChef 11‘ en la que Luca no hace show. Desde el primer minuto, el tiktoker optaba por gritar, bailar y peinar a Pilu. Todo menos cocinar. Además conscientes de su poco nivel y lo poco que trabaja, Pilu le daba las tareas menos difíciles como hacer un zumo o un puré.

Mientras hacía sus tareas, Luca optaba por cantar y bailar desesperando a sus compañeros. «Venga Luca, vamos», le pedía Pilu como capitana y también Lluis pidiéndole que por favor dejara el show y trabajara rápido que les pillaría el toro sino.

Si había algo que llamaba la atención es como Pepe Rodríguez recalcaba que a Luca le habían dejado el «trabajo fino» cuando era el que menos estaba haciendo de todo el equipo azul. Y es que la audiencia está cansada de que parezca que a Luca se le permite todo.

Pero por si fuera poco, si hace dos semanas Luca hacía que se caía y tenía que ser inspeccionado por los médicos; este martes el joven tiktoker decía que se estaba mareando y pedía abandonar las cocinas justo después de hacer el «tonto» con Eneko. «Estoy un poco mareado», aseveraba mientras Álex le ayudaba a salir de las cocinas.

«Estoy un poco mareado. No me encuentro muy bien, se me está girando la cabeza. Prefiero salir, necesito comer. Estoy como desubicado», relataba Luca en el confesionario mientras el equipo azul metía el turbo tras quedarse sin dos manos más.

Poco después, Álex volvía a las cocinas. «Me he mareado porque había comido poco y con la calor que hace en la playa…», le decía a Pepe Rodríguez después de que el juez le preguntara qué le había sucedido. Al volver, Luca le pedía a Pilu que le dijera que tenía que hacer porque no sabía lo que tenía que hacer al estar fuera.

Cabreo mayúsculo con ‘MasterChef’ y Luca

Y como ya sucediera cuando tuvo una supuesta caída, las redes se llenaban de críticas hacia ‘MasterChef’ por permitir el show de Luca y que siempre se escaquee y se mantenga en el programa por su supuesto «enchufe».

QUE SE MAREA, DE REPENTE SE MAREA. Le aburre hacer zumitos y se sale a darse una vuelta #MasterChef — Fon (@fon_lost) May 30, 2023

#MasterChef porque Luca siempre se pone pachucho en los exteriores? — Eva García M. (@Hiyya_Oviedo) May 30, 2023

Luca escaqueándose de su tarea, QUÉ PUTOS HUEVAZOS TIENE.#masterchef — 🔻Enrosinat👽 (@enrosinat) May 30, 2023

BUEEEEENOOO que se ha mareao exprimiendo zumo,esq es de coña vamos #MasterChef — mariinaa✌🏻 (@Mariina_g04) May 30, 2023

Luca trabaja un poco y se marea. Ya le mandaba yo a recolectar aceitunas 😅 #masterchef — Maria (@Maria07296278) May 30, 2023

Luca buscando cualquier excusa para escaquearse soy yo cuando no tengo ganas de estudiar #MasterChef — Mariiii 🦋 (@pieensoentumira) May 30, 2023

Hace de todo menos cocinar #MasterChef — ana 🙂 (@aanamarttinez) May 30, 2023

Más cara que espalda JAJAJAJAJA qué broma de edición #MasterChef — Andrés ゆき 👓 (@andresnieve_) May 30, 2023

Lo sabía Luca mareado. Que raro…

Si no se cae, se da un golpe en la cabeza, sino se marea… #MasterChef — Susannahoria (@Susannahoria2) May 30, 2023

LE HA DADO UN MAREO DE TANTO TRABAJAR, JAJAJAJA #MasterChef — Victoria (@bluesmoonet) May 30, 2023

#MasterChef Siempre se pone malo últimamente Luca en los exteriores, lo que tiene hacerle trabajar tanto. — Rose | 🇪🇺 Post-Eurovision mode (@iRikahi) May 30, 2023

Cuando no se marea, se cae, se lesiona… algo le pasa. Todo menos cocinar. #MasterChef — Braaaay (@BryanBraay) May 30, 2023