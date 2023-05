Lo que ha hecho ‘MasterChef’ con Luca es lo que faltaba por ver: «Insulto a la audiencia»

Raro es el programa de ‘MasterChef 11′ en el que Luca no se convierte en protagonista y no precisamente por su cocina. Y es que si hay un concursante que se suele escaquear mucho durante las pruebas por equipo en exteriores es el tik-toker. Y es lo que ha vuelto a hacer este martes. Pero lo peor venía cuando de repente se caía y se lo llevaban en volandas los médicos.

Al principio, Luca se dedicaba a ayudar a Ana a hacer el postre. Pero enseguida, se le veía que no paraba de ponerse a cantar y a estorbar al resto de sus compañeros con sus gritos. En otro momento, se veía como Lluis le pedía a Luca que dejara de peinarse y de estar perdiendo el tiempo y que ayudara.

Era poco después cuando se ve a Luca como coger carrerilla y de repente termina en el suelo justo después de que Jotha le dijera que tuviera cuidado que tenía los cordones de la bota desatados. Tras caerse, Luca decía que no se podía mover y que le dolía el pie. «Me he metido un guantazo», aseveraba mientras Ana trataba de cogerle y sacarle fuera. «No tía la pierna», se quejaba el tik-toker de ‘MasterChef 11’.

Tras ello, el equipo médico entra a ayudar a Luca. «Que no apriete mucho por favor», les pedía Luca mientras se veía como no paraba de quejarse. En un momento dado, Jordi Cruz se acercaba al lugar en el que se encontraban los médicos para decirle que se lo llevaran al hospital. «Le podéis llevarle al hospital y pincharle muchas cosas», les pedía. «No, no de verdad», respondía él.

Poco después, se veía a Luca llorando preguntándole al médico si iba a perder el pie. «¿Voy a perder el pie señor?», soltaba. «Esperemos que no», respondía el médico. «Es que yo soy tik toker y siempre estoy bailando. ¿Ahora qué hago señor?», se lamentaba entre sollozos. Poco después, Luca optaba por volver junto a sus compañeros para ayudarles a emplatar.

Gran indignación con ‘MasterChef’

Todo este «numerito» de Luca ha indignado a la audiencia de ‘MasterChef 11’ que consideraba que el tik toker lo había hecho aposta para así librarse de tener que cocinar durante la prueba y si iba eliminación escaquearse. Así, algunos se acordaban del falso desmayo de Carmen Lomana en ‘MasterChef Celebrity’.

Así, eran muchos los espectadores que acusaban al programa de permitir todo a Luca. «¿Por qué en esta edición @MasterChef_es decidió reírse en la cara de todos los seguidores de #MasterChef?», se preguntaba un usuario. «Pero si se le ve cómo se saca la bota antes de tirarse al suelo, por favor. Yo entiendo que es televisión, pero esto es insultar a la audiencia programa tras programa», escribía otro.

#MasterChef



Lo de luca y Masterchef ya no tiene nombre…

Se "cae", se "lesiona" y por ende no cocina…

¿Alguien le ha visto cocinar en los 15 programas que llevan?.#MasterChef — VictorSR (@VictorSR93) May 16, 2023

