Marta Flich: «Cualquiera de los colaboradores de ‘Sálvame’ aportaría muchísimo a ‘GH VIP'»

Es sin duda una de las grandes sorpresas de este final de temporada. Mediaset daba la campanada a última hora de este jueves al confirmar que ‘Gran Hermano VIP’ volverá el próximo otoño con su octava edición. Y lo hará con una edición renovada con Marta Flich como nueva presentadora en relevo de Jorge Javier Vázquez.

Horas después de hacerse oficial su salto a ‘GH VIP’, en El Televisero hemos podido hablar con Marta Flich de este nuevo reto profesional en su carrera. La copresentadora de ‘Todo es mentira’ nos muestra la ilusión que tiene con este encargo de Mediaset y recalca que se pondrá al frente de una versión renovada de ‘GH VIP’ con un casting que combinará los perfiles del universo de Mediaset con otros más profesionales.

Además, Marta Flich nos cuenta qué le dijo Jorge Javier Vázquez cuando se enteró de que iba a presentar la nueva edición de ‘GH VIP’ y lo que piensa del final de ‘Sálvame’ y si le gustaría ver a algún colaborador como concursante.

¿Cómo fue el momento en el que te dicen que quieren que seas la nueva presentadora de ‘GH VIP’? ¿Cuál fue tu primera reacción?

Pues me llamaron el miércoles, o sea hace dos días, y me reunieron en un despacho y me dijeron ‘vuelve ‘GH VIP’, un ‘GH VIP’ renovado y queremos que seas la presentadora’. Así, tal cual. Y yo les dije ‘¿estáis seguros?’ y me contestaron que sí, que estaban muy seguros y yo no me lo pensé nada y les dije que sí. Es que no me lo pensé ni un segundo.

¿Te habías planteado alguna vez presentar un reality?

Hombre el sueño siempre está ahí porque yo soy una apasionada de la comunicación y del entretenimiento. Además es un formato que me apasiona y que lo he seguido como espectadora. Me parece que era un reto extraordinario. Estamos hablando de un formato que es la joya de la corona del entretenimiento a nivel internacional. Es el reality por excelencia y es algo que no se podía rechazar.

Llegas a ‘GH VIP’ para sustituir a Jorge Javier Vázquez, ¿has podido hablar con él? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se ha tomado él la noticia de la vuelta de ‘GH VIP’ y que lo presentes tú?

Está muy feliz por mi. Y cuando se enteró fue de los primeros en escribirme porque además de admirarnos profesionalmente, tenemos una relación preciosa en lo personal. Él es un profesional extraordinario, es uno de los grandes y uno de los mejores comunicadores de este país y me hizo mucha ilusión que fuera uno de los primeros en felicitarme. Y nada, me dijo ‘disfrútalo, diviértete’. Fue una conversación de amigos y me gustó mucho hablar con él porque además él que tiene experiencia y sabe el reto que es esto pues es un lujo.

Presentar un formato como ‘GH VIP’ no es nada fácil. ¿Qué crees que le puedes aportar tú a un programa como este?

Al final yo creo que es un poco lo que me dijeron y por lo que confían en mí. Hago todos los días un programa en directo y pasan millones de cosas donde tienes que cambiar de registro muchas veces y al final pues cuento con unas herramientas profesionales que son mías. Y al final es dar mucho de mi personalidad. Y dentro de como yo soy, yo soy muy disfrutona, me pongo seria cuando me tengo que poner, soy rigurosa y tengo sentido del humor. Entonces, toda esa forma de mi personalidad es lo que creo que puede resultar atractivo y por lo que me han elegido para presentar un formato así. Espero que le guste mucho a la gente y nos acompañen en todas las galas y vivir juntos porque lo mejor que tiene un programa así es que es vida en directo.

¿Crees que te han podido elegir por el toque ácido que tienes y asemejarse más a la etapa de Mercedes Milá? ¿Qué crees que te diferencia de ella? ¿Y en qué os parecéis?

Bueno ante todo es un privilegio que me puedan comparar con dos grandes profesionales como Mercedes o como Jorge Javier. Ni en mis mejores sueños, bueno en mis mejores sí (risas). Pero es un orgullo que me puedan comparar con alguien tan top como ellos en el mundo de la comunicación. He aprendido de ellos, son historia de la televisión y seguro que hay coincidencias a la hora de afrontar las cosas. Tenemos personalidades muy extrovertidas. Y espero que le guste a la gente. Lo que si puedo dejar claro ya es que me voy a implicar hasta el final.

Marta Flich: «Ni en mis mejores sueños imaginé que me podrían comparar con Mercedes Milá o Jorge Javier»

Se habla de un nuevo ‘GH VIP’ con nuevos perfiles de concursantes. ¿Crees que es factible que famosos de renombre se atrevan a convivir en una casa 24 horas y lo den todo?

Yo creo que sí que es factible. La grandeza del formato tiene eso. Va a haber muchas novedades y habrá nombres de famosos que la gente reconozca por su profesión y al verles dirá uy a este le conozco por esto. Pero no todo el casting será así.

¿Entonces habrá una combinación entre rostros más blancos y profesionales y otros rostros más del universo Mediaset y de los realitys?

Sí. No todo van a ser perfiles conocidos por su trayectoria profesional. Habrá de todo porque a los fans de ‘GH’ y de los realitys les encanta el universo Mediaset y ese no puede faltar, tiene que seguir estando presente porque nos lo piden los fans. Pero creo que es un formato perfecto para combinar todo tipo de perfiles y que la gente se atreva a convivir.

¿Has pensado algún tipo de perfil que te gustaría que entrara a la casa?

La verdad es que he tenido como una tormenta de ideas pero se me ocurren millones de posibilidades, lo que pasa es que tampoco quiero condicionar a la hora de hacer el casting. Pero se van a ver perfiles muy muy interesantes y que van a sorprender.

‘GH VIP’ tendrá más presentadores. ¿Si pudieras elegir a tus compañeros quién te gustaría que estuviera junto a ti?

Es una pregunta muy difícil porque es como elegir entre papá y mamá. Cualquier compañero de Mediaset sería perfecto. Me llevo muy bien con todos y cualquiera sería extraordinario. Veremos pronto que pasa…

«Se van a ver perfiles muy muy interesantes en ‘GH VIP 8’ y que van a sorprender»

¿Podrás compaginar este nuevo reto con ‘Todo es mentira’? ¿Vas a presentar el programa en verano o te tomarás descanso y tendréis Risto y tú sustitutos?

La intención es esa pero no puedo decir nada porque no lo sé. De momento estaré presentando unas semanas y después me cogeré unas vacaciones para descansar y para estar con la familia, que además he sido mamá hace poco y tengo que disfrutar de estar con ellos. Pero también tiempo para procesar este regalo que va a empezar dentro de poco.

La vuelta de ‘GH VIP’ coincide con la cancelación de ‘Sálvame’, que siempre ha servido para retroalimentar todo lo que sucedía en la casa. ¿Cómo vives esta cancelación del programa que también produce La fábrica de la tele como ‘Todo es mentira’?

Ante todo lo que quiero decir es que ‘Sálvame’ ha hecho historia de la televisión. Ha estado 14 años todas las tardes, eso es un logro, eso es para estar orgullosos porque es muy difícil de conseguir en televisión ser referente del entretenimiento durante tantos años. Tienen que estar muy orgullosos del trabajo que han hecho.

¿Crees que el hecho de que falte ‘Sálvame’ puede afectar a la hora de la retroalimentación de ‘GH’?

Bueno a ver hay otros formatos. Va a estar ‘TardeAR’ que ya se ha publicado el nombre del programa de Ana Rosa por las tardes. Y por supuesto todo el universo Mediaset seguirá todo lo que ocurra las 24 horas en la casa de ‘GH VIP’ para que los fans puedan disfrutar del formato.

Tú hablas de política todas las tardes en ‘Todo es mentira’, ¿crees que algún político se atrevería a entrar en la casa de ‘GH’?

Pues por qué no. Me parecería muy interesante ver a un político porque además es una forma de acercar al ser humano de una profesión como esa. Y de conocer esa otra cara de alguien que se dedica a la política.

¿Y a alguno de los colaboradores de ‘Sálvame’?

Creo que cualquiera de ellos aportaría muchísimo a ‘GH VIP’. Lo han demostrado durante tantos años, que son capaces de generar contenido, son muy divertidos. Son animales televisivos y si te soy sincera a nivel personal me encantaría que estuviera alguno. Pero bueno es mi opinión.

Dar el salto a presentadora de un programa como ‘GH VIP’ hará que se te mire con lupa sobre todo porque se te comparará con los presentadores que han pasado por el formato y si tienes favoritos o no. ¿Estás preparada para las críticas?

Creo que sí. Las comparaciones es normal que se hagan y que todo el mundo compare. Pero bueno ojalá que me traten muy bien. Yo solo les pido que se asomen a la ventana de la vida en directo, que vean el programa y que disfruten y vivan con nosotros. Yo me voy a implicar hasta las cejas, voy a estar sumergida en el formato porque me apasiona.

La vuelta de ‘GH VIP’ se produce justo cuando ha salido a la luz que la sentencia del Caso Carlota Prado es firme. ¿Temes que pueda afectar a la imagen del programa y que pudiera haber una nueva fuga de anunciantes? ¿Qué le dirías a la gente que desconfíe del formato tras todo lo que sucedió?

No, obviamente opiniones habrá de todos los tipos. La sentencia ya es firme, hay que respetar a la justicia evidentemente. Pero por otro lado hay que ver ‘GH VIP’ como lo que es, un formato de entretenimiento, de divertimento, familiar y de poderse asomar a las vidas de otras personas. Y luego hay que recalcar que se han publicado varios protocolos de seguridad y de control tanto por parte de la productora Zeppelin TV como por parte de Mediaset. Estamos blindadísimos en ese sentido.