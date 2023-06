Mario Vaquerizo suelta esta lapidaria frase sobre ‘El Hormiguero’ en su entrevista ante Motos

‘El Hormiguero‘ contaba este jueves 22 de junio con la visita de uno de los grupos más icónicos de nuestro país: las Nancys Rubias. La banda liderada por Mario Vaquerizo acudía al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo disco titulado «Orquesta Nancy», aunque en un momento de la entrevista, se distanciaban del formato de Antena 3.

Como era de esperar, Pablo Motos preguntaba al grupo sobre su trayectoria y, sobre todo, sobre su último lanzamiento. Las preguntas del presentador llevaban a Mario Vaquerizo a la reflexión: «Nos hemos dado cuenta después de 20 años que hay que entretener, y lo que más entretiene son las canciones que le gusta a todo el mundo».

Asimismo, Mario Vaquerizo se defendía en ‘El Hormiguero’ como uno de los mejores grupos de España que consiguen hacerse hueco en todos los programas de radio y televisión: «Somos el grupo más marciano del mundo: no formamos parte de la industria ni nos ponen en la radio, pero nos llevan a los programas de máxima audiencia y llenamos los conciertos».

Sobre el disco que acudían a presentar a ‘El Hormiguero’, el marido de Alaska manifestaba: «De nosotros nadie espera nada, este disco no es una intención, es una casualidad». Asimismo, justificaba su estilo a la hora de vestir: «Vamos vestidos de orquesta, nos compramos estos trajes, de todos los colores, en una tienda de bodas horteras en México».

En relación con las giras de las Nancys Rubias, era Marta Vaquerizo quien hablaba de ‘la Nancy-furgo’: «Allí debatimos sobre todo: los extraterrestres, el cambio climático… Un día abrimos la ventanilla y voló la peluca de Juan Pedro, y detrás venían unos amigos que pensaron que era un conejo muerto». Sobre este mismo asunto se pronunciaba Mario Vaquerizo, que, en clara referencia a las entrevistas de ‘El Hormiguero’ de la próxima semana de Pedro Sánchez y Nuñez Feijóo, manifestaba a modo de pulla: «Hablamos de todo menos de política».

Además, el artista, que logró su tarjeta platino por ser uno de los más asiduos al talk show, no se cortó en expresar abiertamente y ante Pablo Motos lo que piensa de su programa y lo hizo con una frase escueta y lapidaria: «Quien no viene a ‘El Hormiguero’ no es nadie en este país».