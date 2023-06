Manuel Cortés detona la bomba al señalar lo que le dijo Asraf en ‘Supervivientes’ sin cámaras

La animadversión que Manuel Cortés siente hacia Asraf Beno le ha traído un nuevo encontronazo en el plató de ‘Supervivientes 2023‘. El que fuese concursante no ha tenido reparo en dar a conocer algunos de los aspectos más desconocidos de Asraf que no le dejarían muy bien parado. Todo para intentar desacreditarle una vez más. Una actitud que María Jesús Ruiz se ha encargado de afearle tildándole incluso de «reventado». En definitiva, lo que todo el mundo piensa.

Todo ha comenzado cuando los fantasmas del pasado, Alejandro y Oriana, han exculpado a Asraf de la crítica que muchos le hacen de «tener doble cara». Visiblemente contrariado, Manuel Cortés ha sentenciado: «Yo quiero dejar claro que estoy un poco cansado de este tema ya. Son muchas personas las que dicen lo mismo. Yo he puesto mis ejemplos y mis vivencias no me las puede quitar nadie. Es cierto que Alejandro y Oriana llegan en la recta final, seguramente la convivencia ha sido más tranquila y más pausada».

En la misma línea, el hijo de Raquel Bollo ha expuesto: «Todo lo que yo he vivido y todos los ejemplos que he puesto son totalmente reales». Acto seguido, Manuel Cortés ha soltado la bomba y ha revelado un detalle inédito de Asraf: «Hay un dato que nunca llegue a decir y es que Asraf un día me llegó a decir «cuando quieras yo te enseño a hacer televisión» y ahí no estaba la cámara. Entonces, es algo que yo he vivido».

María Jesús Ruiz, sin pelos en la lengua contra Manuel Cortés

Las reacciones ante esta polémica revelación no han tardado en llegar. María Jesús Ruiz ha sido una de las tertulianas que la ha emprendido contra Manuel Cortés llegándole a llamarle «reventado». «¡Pero cómo podéis tirar tanta caca! No se puede tirar tanta caca y esconder la mano», ha gritado la colaboradora para, poco después, añadir: «Si en un reality buscamos la definición de reventado, dos puntos, saldría la palabra Manuel porque de verdad no puedes estar tan reventado, no puedes tener más maldad y estar más envidioso de la posición de Asraf».

«¿Sabes qué pasa? Quizá la única reventada que puede haber en este plató a día de hoy seas tú», le ha espetado Manuel Cortés. Ante ello, María Jesús ha asegurado: «¿Yo? Si soy ganadora de realities». «Te agradezco el elogio porque la verdad es que no me importa mucho que venga de tu parte. Tú eres ganadora de realities como dices, pero muchas veces mejor vale mostrarse como uno es y mostrar la realidad a mostrar tu concurso y ganar tu concurso. Eso para empezar».

La trifulca no se ha quedado ahí, puesto que Manuel ha proseguido diciendo: «En caso de que fuese un reventado, haría otro tipo de cosas. A mí se me ha acusado en España por ser claro y decir lo que piensa la mayoría de mis compañeros y los cuatro que quedan ahí». «Los cuatro palmeros», ha matizado María Jesús. Un comentario que ha hecho explotar a Manuel: «¿Qué cuatro palmeros si son por lo menos dieciocho? Señora véase usted un poco el concurso».

Alexia Rivas provoca el estallido de Alma Bollo

No ha sido una noche fácil para los Bollo en el plató, ya que Alma también ha vivido un encontronazo con Alexia Rivas. Precisamente después de la trifulca entre Manuel y María Jesús, Alexia ha hecho uso de su turno de palabra para defender a Asraf. Durante su intervención, la periodista se ha referido a Alma y Manuel como «los hermanos Bollo». «¿Por qué nombras a mi madre? Eres muy pesada chica, eres muy pesada. Que estabas hablando con Manuel, que hables de Manuel», le ha arreado la hermana de Manuel Cortés.