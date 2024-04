Alertan de un suceso muy fuerte con Arantxa y Ángel Cristo sin cámaras en ‘Supervivientes’

‘Supervivientes’ está jugando a un juego muy peligroso al no aclarar lo que ha ocurrido verdaderamente entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo. ¿Qué es lo que dinamitó su relación cuando eran aliados? Nadie lo sabe, pues ocurrió fuera de cámaras, pero el público, descolocado con la incertidumbre, pide a gritos unas explicaciones que no llegan por parte de la organización del programa de Telecinco. ¿Por qué motivo?

Además del oscurantismo por parte del reality, los propios protagonistas también han eludido profundizar en el asunto, lo que añade más desconcierto. Ángel se limita a decir que la mujer de Finito de Córdoba ha sido víctima de un «teléfono escacharrado y envenenado»; mientras, las intervenciones de ella se reducen a tacharle de «traidor», «miserable» y «una decepción» de persona sin ir al fondo de la cuestión.

Con ese tira y afloja llevamos desde hace unas tres semanas sin que ‘Supervivientes’ tome cartas en el asunto y fuerce una explicación que ayude a entender de una vez por todas lo que está sucediendo entre ellos lo hayan captado las cámaras o no. Queda claro que por Ángel Cristo y por Arantxa del Sol no se va a dilucidar nada porque, sorprendentemente, se niegan.

Arantxa insistió este domingo en la gala de ‘Conexión Honduras’ en que sus compañeros de playa «son los que me han trasmitido lo que dice por esa boca», pero también aseveró que «no hay más que decir» y que «se acabó». «Quiero cerrar este tema», advirtió a Sandra Barneda como ya hizo el jueves ante Jorge Javier Vázquez. Por su lado, el hijo de Bárbara Rey aseguró que «no voy a mover ni un dedo por aclarárselo nunca». ¿Pero aclararle el qué?

En ese sentido, Mariola, hermana de Arantxa del Sol, ha denunciado públicamente lo que nos estamos perdiendo en ese conflicto y lo que ‘Supervivientes’ está censurando por razones que se desconocen: «Hay mucha información que no está saliendo y que todos o la mayoría saben». Unas manifestaciones que no hacen más que crispar a la audiencia porque no hay peor sensación que la de pensar que algo se está tapando.

Pues bien, las dudas siguen todavía, pero se alertó de algo «muy fuerte» en ‘Conexión Honduras’ por parte de Mario González, exconcursante de esta edición. Alexia Rivas sostuvo que «Arantxa debería decirle que se ha enterado de lo que ha dicho» y pedirle explicaciones a Ángel Cristo. Y la réplica de Mario hizo saltar las alarmas por lo que dejó caer.

«No es fácil, es muy fuerte», avisaba Mario González al escuchar a la colaboradora y con la intención de arrojar algo de luz. Y es que, con la información que él maneja como concursante hasta hace dos semanas, asegura que contarlo públicamente para ella «no es tan fácil» y que, ante la gravedad de lo que ha ocurrido fuera de cámaras, Ángel «tampoco lo diría», de ahí que haya dicho que no piensa aclararlo.

Mario confesó que tiene muchas ganas de que eso que es tan fuerte salga a la luz porque, de suceder, desmontaría por completo la verdadera cara de Ángel Cristo y su concurso en ‘Supervivientes’: «Estoy deseando que se vea la verdadera cara de Ángel Cristo y la clase de persona que es». ¿Tan grave es lo que pasó?