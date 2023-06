María Jesús Ruiz prende fuego mayúsculo con lo que clama del fin de ‘Sálvame’: «Ya le tocaba»

María Jesús Ruiz durante muchos años ha formado parte de la familia de ‘Sálvame‘. Gracias al programa líder de las tardes de Telecinco la colaboradora ha facturado y se ha hecho un hueco en la televisión, aunque ahora ha decidido cargar contra el formato de La Fábrica de la Tele. Aunque ha lamentado su cancelación, ha asegurado que «ya le tocaba».

«Sálvame muchas veces ha dado noticias infundadas en mentiras y en terceras personas que lo único que querían era hacer daño», ha denunciado a La Razón la modelo, que no comparte la forma de actuar que, según ella, tiene el programa: «Ellos eran meros transmisores. Una prensa sensacionalista que ha vendido más el amarillismo que una prensa real. Sobraba el afán de protagonismo, porque creo que muchos colaboradores querían contar noticias y desatar los escándalos sin haber sido ciertos».

Durante meses, ‘Sálvame’ habló de la relación entre María Jesús Ruiz y su madre e incluso destapó una presunta estafa que estaba cometiendo la modelo con una de sus empresas. Todo esto es lo que habría provocado que, tras formar parte del formato, Ruiz haya explotado contra ellos: «Hay que decir que no solamente han hecho entretenimiento, sino que también han destrozado muchas vidas«.

«Han destrozado vidas»

«Yo creo que todo tiene su principio y su final y creo que ya le tocaba«, ha mantenido María Jesús Ruiz en el citado medio, aunque es consciente de la labor de acompañamiento que a diario desempeña ‘Sálvame’: «Hay muchas madres y abuelitas que igual lo echarán de menos».

Sin embargo, ella se ha incluido en aquellas personas damnificadas por ‘Sálvame’: «Entre esas me meto yo, porque qué impotencia el no poder decir que no es cierto todo lo que están hablando, pero son cosas que digo libremente porque es algo que yo he sufrido y he padecido».

Eso sí, no ha olvidado los grandes momentos: «También tengo que decir que es un sitio donde yo he disfrutado porque también me he divertido mucho. Ha sido una de cal y una de arena, porque también se me han dado oportunidades, pero ahora lo vivo como un descanso porque muchas personas van a descansar».