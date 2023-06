Los estrenos semanales traen de vuelta ‘And Just Like That’ y a uno de los mayores éxitos de Netflix

Junio encara su segunda mitad. Mientras que en los cines nos han llegado estrenos como la nueva película de ‘The Flash’, lo nuevo de Wes Anderson con ‘Asteroid City’ o ‘Sin malos rollos’, el regreso de Jennifer Lawrence, que se estrenará este 23 de junio, en plataformas también tenemos un puñado de buenos estrenos y regresos. Porque nos vamos a reencontrar con nuestro trío favorito de neoyorquinas en ‘And just like that…‘, que vuelve con una temporada 2. Y cuidado, que con Kim Cattrall, aunque en forma de cameo.

Pero es que también nos vamos a reencontrar con Ares, Apolo y Raquel, otro trío pero diferente al de ‘And just like that…’. En este caso, en ‘A través del mar’, secuela de ‘A través de mi ventana’. También podremos ver la última entrega de ‘John Wick’ y, para añadir un poco de salseo, el documental sobre la vida de nuestra reina emérita Sofía. ¡Ah! Y que no se nos olvide la nueva serie de Marvel, ‘Invasión Secreta‘. Una semana bastante movidita.

NETFLIX

A través del mar

Sinopsis: Ares se ha ido a estudiar a Estocolmo, y él y Raquel están manteniendo una relación a distancia, lo que supone un mayor desafío de lo que ellos habían imaginado. Cuando llega el verano y se reencuentran, el periodo de separación y las nuevas personas que han conocido en ese tiempo harán que lo que creían seguro empiece a tambalearse.

‘A través del mar’ es la secuela de uno de los mayores éxitos de Netflix: ‘A través de la ventana’. Y con razón, porque se basa en la historia escrita por Ariana Godoy en Wattpad, que actualmente es la más leída de la plataforma, con más de 150 millones de lecturas. Da vértigo, ¿verdad? Esta entrega es la segunda de una trilogía, y en ella nos volvemos a encontrar a los mismos personajes que nos enamoraron en ‘A través de mi ventana’. Eso sí, no confundir con otro éxito de Wattpad, la reciente ‘Culpa Mía‘, que estrenó Prime Video.

Aunque las críticas a la primera parte fueron devastadoras, esta secuela promete más emociones y más enredos amorosos para satisfacer a los fans. Clara Galle como Raquel y Julio Peña como Ares vuelven a estar presentes. También regresan Pilar Castro (Tere), Hugo Arbues (Apolo) y Eric Masip (Artemis), Guillermo Lasheras, Lucía de la Puerta, Natalia Azahara, Marià Casals y Emilia Lazo. Los nuevos fichajes son Andrea Chaparro, Carla Tous e Iván Lapadula Montes.

Fecha de estreno: 23 de junio

AMAZON PRIME VIDEO

John Wick 4

Sinopsis: John Wick, legendario asesino retirado, vuelve de nuevo a la acción impulsado por una incontrolable búsqueda de venganza. Al tener que luchar contra asesinos sedientos de sangre que le persiguen, John tendrá que llevar sus habilidades al límite si quiere salir esta vez con vida.

Ya podemos decirlo bien alto y claro: la saga de John Wick ha revolucionado el género de acción y se ha convertido en una de las mejores de la historia del cine reciente. Sus coreografías, su lore y, sobre todo, el carisma de Keanu Reeves. Unas escenas de acción perfectas, unas luchas visualmente apabullantes y, aunque la duración de esta cuarta parte es algo excesiva, sigue funcionando tan bien y más que la primera.

Chad Stahelski vuelve a ponerse a los mandos una vez más, y se nota, porque toda la saga tiene una misma línea visual que encaja perfectamente. También vuelven Laurence Fishburne o Ian McShane, con los añadidos de Billy Skarsgard o la cantante Rina Sawayama. Ampliación del universo de todo ese mundo de sicarios, con nuevos hoteles y nuevos clanes que no conocíamos hasta ahora.

Fecha de estreno: 22 de junio

HBO MAX

And just like that… (temporada 2)

Sinopsis: Sin el personaje de Samantha (Kim Cattrall), la serie sigue a las neoyorquinas Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad de los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50.

Pese a que la primera temporada de ‘And just like that...’ no fue recibida con tanto entusiasmo como pensábamos, la serie secuela de ‘Sexo en Nueva York’ acabó funcionando y terminando por todo lo alto. Fijaos si es así, que hasta Kim Cattrall regresa esta nueva temporada, aunque sea en forma de cameo. Sí, impuso no cruzarse con ninguna de las tres protagonistas. Ni siquiera con Michael Patrick King, el creador de la serie.

En esta segunda temporada, sabemos por los avances que veremos el regreso de Aidan a la vida de Carrie. Solo esperamos que esta vez acabe mejor (y que no lo maten como a Mr. Big). También asistiremos a la confirmación de la relación entre Miranda y Che Díaz, uno de los puntos más controvertidos (y criticados) de la primera temporada. Más moda, más música, nuevas amigas… todo eso y más nos ofrecerá la temporada 2 de ‘And just like that…’.

Fecha de estreno: 22 de junio

Sofía y la vida real

Sofía y la vida real. / HBO MAX

Sinopsis: El rol histórico y la percepción pública de Sofía de Grecia son los de un personaje siempre supeditado a alguien más: hija de rey, hermana de heredero que nunca llegaría al trono, esposa de rey, madre de rey, abuela de futura reina. Esos han sido sus papeles oficiales, los que “explican” su figura de cara a la Historia. Pero esa no es la realidad completa.

Por primera vez, una serie documental se adentra en ocho décadas de historia a través de un personaje decisivo a la hora de entender la evolución de las monarquías europeas modernas; fundamental para la cohesión y la pervivencia de la casa real española con su ascendente, su autoridad y su profesionalidad puertas adentro de su familia; y, puertas afuera, determinante para el mantenimiento de la popularidad de la monarquía en un momento tan crítico como el actual.

De las reinas neoyorquinas de ‘And just like that…’ pasamos a nuestra reina Sofía. Este documental dirigida por David Trueba, conoceremos la vida de la reina Sofía a través de documentos históricos e intervenciones de políticos como Ana Pastor o Jose Bono; de periodistas como Ana Pardo de Vera o Mercedes Milá; sin faltar expertos en la Casa Real como Carmen Rigalt, Jaime Peñafiel o Pilar Urbano.

Cuatro episodios que repasarán todo lo que sabemos sobre la mujer en la sombra de la monarquía española. Su pasado, su presente y su futuro.

Fecha de estreno: 23 de junio

DISNEY PLUS

Invasión Secreta

Sinopsis: En la nueva serie de Marvel Studios, ambientada en el UCM actual, Nick Furia se entera de una invasión clandestina de la Tierra por una facción de Skrulls cambiaformas. Furia se une a sus aliados, incluidos Everett Ross, Maria Hill y el Skrull Talos, que ha hecho su propia vida en la Tierra. Juntos emprenden una carrera contrarreloj para frustrar una inminente invasión Skrull y salvar a la humanidad.

Marvel ha decidido especiar un poco más sus proyectos. La fatiga superheroica cada vez está más presente, y nadie quiere quemar la fórmula tan pronto. Además, desde Disney Plus quieren recortar gastos, y no hay nada mejor que dejar de estrenar tantas series seguidas. ‘Invasión Secreta’ llega con muy poca promoción, aunque en las escasas ruedas de prensa que ha dado el reparto, todos coinciden en su cercanía con ‘Capitán América: el soldado de invierno’. Una de las mejores películas de todo el UCM.

El reparto no puede ser más impresionante: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Don Cheadle, Cobbie Smulders… y los nuevos fichajes de Olivia Colman y Emilia Clarke. Con una trama muy similar al cine de espías, ‘Invasión Secreta’ promete ser un antes y un después en las series de Marvel. Sobre todo, después de la tibia recepción de ‘She-Hulk: abogada Hulka‘.

Fecha de estreno: 21 de junio