Las 12 series que llegan este junio en clave femenina: desde ‘And Just Like That’ hasta ‘Valeria’

Este verano empieza fuerte con un buen puñado de series que nos lo van a dar todo, o por lo menos, eso prometen. Porque no solo vamos a tener estrenos interesantes, que eso lo damos por hecho, sino que también vuelve mucha gente, muchas historias que echábamos de menos, muchos personajes con los que reencontrarnos. Y qué mejor manera de empezar el verano que de esta forma, ¿verdad?

Porque nada más comenzar junio, tendremos las nuevas aventuras de ‘Valeria’, una de las series favoritas de Netflix. Pero es que un día después del inicio del verano, el 22 de junio, regresan los personajes que hicieron que ‘Valeria’ exista: ‘And Just Like That…‘, es decir, Carrie, Miranda y Charlotte. Y cuidado, que al parecer volverá Samantha también esta temporada.

Pero estos no son los únicos regreso que tendremos, porque vuelve Henry Cavill una (pen)última vez como Geralt de Rivia en ‘The Witcher‘; también tendremos nuevos episodios de la esperadísima nueva temporada de ‘Black Mirror‘, y los dramas temporales de ‘Outlander’. ¡Ah! ¡Y que no se nos olvide la vuelta de Lolita al mundo de la televisión con ‘Las Invisibles’!

Y por si todo esto fuera poco… el salto al mundo de las series de Tom Holland con ‘The Crowded Room’, el nuevo (y polémico) proyecto de The Weeknd (‘The Idol’) o la nueva ficción de Marvel, ‘Invasión Secreta‘. Como veis, múltiples opciones donde elegir. ¿Por qué quedarse solo con una?

Valeria (Temporada 3)

Sinopsis: Valeria es una escritora de éxito y por fin lleva una relación “relajada” con Víctor. Entonces, ¿por qué con cada duda el mundo de Valeria parece cambiar a blanco y negro? Carmen, Lola y Nerea dan la mano a su amiga en este camino hacia la madurez, que parece estar más impregnado de incertidumbres que de certezas.

‘Valeria’ es una de esas sorpresas que, de cuando en cuando, nos da Netflix. Sería algo similar a lo que consiguió la plataforma con ‘Emily en París’. En este caso, inspirándose en los libros de Elísabet Benavent, una de las autoras que más venden de la actualidad.

Escrita por Montaña Marchena y Marina Pérez y producida por esta última junto a César Benítez y Elísabet Benavent, dirigen los nuevos episodios Inma Torrente y Laura M. Campos. Una de esas series perfectas para empezar el verano. Fresca, deslenguada y divertida. Así es ‘Valeria’, y regresan todos. Porque vuelve Diana Gómez, pero también Maxi Iglesias, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott. ¡Ganas son pocas!

Fecha de estreno: 2 de junio

Plataforma: Netflix

The Idol

Sinopsis: Sigue a una cantante de pop que se involucra sentimentalmente con el dueño de un club de Los Ángeles que resulta ser el líder de un culto secreto.

La nueva serie de Sam Levinson, creador de ‘Euphoria’, viene repleta de polémica. Las críticas han sido demoledoras. La serie, creada por el cantante The Weeknd, y que tiene en su reparto a Lily Rose Depp, tiene el dudoso honor de ser la producción de HBO peor valorada en Rotten Tomatoes… en toda su historia. Estrenada mundialmente en el Festival de Cannes, los críticos no escondieron su rechazo frontal y total. «50 sombras de TESFAYE: una página porno», la definió uno de ellos.

Quizá toda esta polémica le venga bien. Hablar mal, pero que hablen. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Pero el ambiente supuestamente tóxico del rodaje (hasta la primera directora, Amy Seimetz, tuvo que abandonar el proyecto), y acusaciones de machismo y de desnudos explícitos e innecesarios continuos están lastrando su popularidad. Pero eso no quita para que sea una de las series más esperadas de todo el verano.

Fecha de estreno: 5 de junio

Plataforma: HBO MAX

Las Invisibles

Sinopsis: Serie que narra la historia de un grupo de cinco mujeres que se enfrentan a las difíciles condiciones de trabajo como camareras de piso de un hotel de la Costa Mediterránea. Las injusticias laborales y los problemas cotidianos son el punto de partida de esta comedia dramática que pretende visibilizar al colectivo de camareras de piso, abordando temas universales mediante las historias de unas mujeres que no se rinden ante la adversidad y que conforman una realidad llena de matices.

¿Lolita volviendo al mundo de la actuación? Compraríamos sin siquiera saber de qué va. En esta nueva ficción de SkyShowtime con producción española, nos meteremos en las vidas de unas mujeres de la limpieza que luchan por sus derechos laborales. Comandadas por una entrega Lolita, que estará secundada por la siempre brillante María Pujalte, nos espera una comedia dramática con corazón.

Fecha de estreno: 5 de junio

Plataforma: SkyShowtime

The Crowded Room

Sinopsis: Un thriller psicológico ambientado en Manhattan en el verano de 1979, cuando arrestan a un joven por un crimen espeluznante y una insólita investigadora debe resolver el misterio que se esconde tras él.

Tom Holland regresa (con pelucón mediante) a Apple después de su batacazo con ‘Cherry’. Aunque esta serie creada por el ganador del Oscar Akiva Goldsman tiene bastante mejor pinta que aquella chapuza de los hermanos Russo. Aquí Holland interpreta a Danny Sullivan, un joven acusado de un crimen, y tendrá enfrente ni más ni menos que a Amanda Seyfried, que está cogiéndole el gusto al mundo televisivo.

Thriller de altos vuelos con 10 episodios que cuenta en su reparto también con nombres de la talla de Emmy Rossum o Jason Isaacs. «Es una historia sobre un corazón roto, sobre amor, sobre traición. Y, por encima de todo, es la historia sobre un chico y su determinación para sobrevivir». Así la describe Tom Holland, que afirma ver mucho de él en su personaje… Eh… quizá eso dé un poco de miedo.

Fecha de estreno: 9 de junio

Plataforma: AppleTV Plus

Citas Barcelona

Sinopsis: Los personajes se encuentran cara a cara después de conocerse en internet; buscan amor, sexo o simplemente alguien que les aleje de la soledad. El formato es también una cita romántica con la Ciudad Condal, que será el escenario a través del cual los espectadores visitarán los lugares más icónicos de la ciudad como la Sagrada Familia, el puerto o la Rambla, conectando también con la vida cotidiana barcelonesa a través de otros rincones menos conocidos.

Adaptación de la popular serie de TV3, esta apuesta de Prime Video tiene a su favor una lista de actores de auténtico lujo. Gonzalo de Castro, Carmen Machi, Belén Cuesta, Laia Costa, Ivan Massagué, Carolina Yuste, David Verdaguer, Miguel Ángel Muñoz y Carlos Cuevas. Pero también cuenta con un gran aliciente: el reencuentro de los míticos Quimi y Valle, de ‘Compañeros’, interpretados por Antonio Hortelano y Eva Santolaria.

Esta pareja tan famosa de la historia de nuestra televisión interpretará a Claudia e Imanol, quienes se conocieron en 1988 y, desde entonces, no se habían vuelto a ver hasta que se encontraron en Tinder. Historias cortas sobre amor y desengaños que se convertirá en una de las series de este verano.

Fecha de estreno: 13 de junio

Plataforma: Amazon Prime Video

Black Mirror (Temporada 6)

Sinopsis: La serie indaga en el futuro y hace hincapié en las implicaciones que la tecnología más avanzada va a tener (y tiene) en las relaciones sociales, laborales, pasionales. Y, en definitiva, en cada rincón de nuestra existencia en el que se pueda adentrar una pantalla negra.

Una nueva tanda de episodios que nos advierten sobre los peligros de la tecnología. Esto no lo vimos venir. La serie creada por Charlie Brooker tiene mucho de donde coger en el mundo actual para echarnos a la cara nuestras miserias más grandes. Nuestro ansia por ser reconocidos y por usar las redes sociales y toda la tecnología a nuestro alcance es peligroso. Y nadie mejor que Brooker para mostrarlo.

Esta temporada 6, como siempre, contará con un reparto a la altura de las circunstancias: Aaron Paul, Annie Murphy, Ben Barnes, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Rory Culkin, Salma Hayek, Zazie Beetz… Y sabemos que se convertirá en una de las series del verano casi con total seguridad.

Fecha de estreno: 15 de junio

Plataforma: Netflix

Outlander (Temporada 7A)

Sinopsis: Ambientada en Estados Unidos, Londres, Canadá y Escocia. En la imagen de la portada vemos un objeto que representa la historia: un abrojo. Se trata de un arma militar antigua con puntas afiladas; los romanos los usaban para disuadir a los elefantes, y la Patrulla de Caminos todavía los usan para detener a los delincuentes que huyen en vehículos. Este libro tiene cuatro líneas argumentales principales: Jamie y Claire; Roger y Brianna (y familia); Lord John y William; y el joven Ian, todos con historias interconectadas en el nexo de la Revolución Americana, y todos ellos con armas de puntas afiladas.

¿Qué podemos decir de ‘Outlander’ que no hayamos dicho ya? Una de las series más importantes de los últimos años gracias a su enorme movimiento fan. Y no para de crecer. Basada en los libros de Diana Gabaldon, la historia de ‘Outlander’ ha conseguido conectar tanto con sus lectores como con sus espectadores. 9 libros principales, relatos cortos, enciclopedias, spin-offs, novelas gráficas… el universo de ‘Outlander’ es vasto e complejo.

Llevamos mucho tiempo esperando esta nueva temporada (recordemos los retrasos por culpa del COVID), pero todo llega. Menos mal que no le pilló la huelga de guionistas entre medias. Sam Heughan vuelve, obviamente, que para algo se ha convertido en una de las estrellas más grandes de la televisión. Y recordemos: esta es solo la primera tanda de episodios. Aún no sabemos cuándo llegarán los siguientes. Tocará resignarse y esperar.

Fecha de estreno: 17 de junio

Plataforma: Movistar Plus

Invasión Secreta

Sinopsis: En la nueva serie de Marvel Studios, ambientada en el UCM actual, Nick Furia se entera de una invasión clandestina de la Tierra por una facción de Skrulls cambiaformas. Furia se une a sus aliados, incluidos Everett Ross, Maria Hill y el Skrull Talos, que ha hecho su propia vida en la Tierra. Juntos emprenden una carrera contrarreloj para frustrar una inminente invasión Skrull y salvar a la humanidad.

Hay mucho misterio alrededor de esta serie. Marvel ha reestructurado su calendario para no saturar (quizá haya tomado la decisión demasiado tarde), y esta es la primera serie que nos llega desde ‘She-Hulk, abogada Hulka‘. ¿Conseguirá mejorar las críticas que tuvo la serie de la abogada verde? La historia de cómo los Skrull se infiltran en la sociedad desde hace años fue una revolución en el mundo comiquero de mediados de los 2000. Con el siempre criticado Brian Michael Bendis como artífice, tuvo sus cosas buenas y sus cosas… digamos no tan buenas.

En esta nueva serie, que conectará con el MCU, tenemos a favor el regreso de Samuel L. Jackson, una vez más (y presumiblemente la última, contando también ‘The Marvels’, aún sin estrenar) como Nick Furia. Pero también vuelve la infrautilizada Maria Hill con el rostro de Cobie Smulders. Don Cheadle regresa también para dar vida a James Rhodes (Máquina de Guerra), Martin Freeman como el agente Everett K. Ross o Ben Mendelsohn como Talos. Y a esos nombres hay que añadir los fichajes de Emilia Clarke, que salta de Poniente al MCU, y la maravillosa Oliva Colman. Una de las series de este verano.

Fecha de estreno: 21 de junio

Plataforma: Disney Plus

And Just Like That… (Temporada 2)

Sinopsis: Sin el personaje de Samantha (Kim Cattrall), la serie sigue a las neoyorquinas Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad de los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50.

¿Quién nos iba a decir que, en pleno 2023, íbamos a seguir viendo las aventuras y desventuras de Carrie Bradshaw? Los 90 (y los principios del 2000) no pueden entenderse sin el personaje de Sarah Jessica Parker. Icono de la moda y de la revolución femenina, su personaje ha traspasado la pantalla para convertirse en parte de la cultura popular. Junto a sus amigas Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon), se enfrenta a los 50, sin el amor de su vida (recordemos que Mr. Big moría en la primera temporada).

Sí, tendremos lookazos, situaciones surrealistas y reflexiones sobre el amor pasada cierta edad. Y sí, va a volver Che Díaz, uno de les personajes más criticados de la ficción. Esta secuela de ‘Sexo en Nueva York’ funciona a ratos, y se nota la ausencia de Samantha, piedra angular de la historia. Aunque podría volver en forma de cameo…

Fecha de estreno: 22 de junio

Plataforma: HBO MAX

Las noches de Tefía

Sinopsis: Entre 1954 y 1966 existió, en un paraje desértico de Fuerteventura, un campo de concentración franquista conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, uno de tantos lugares donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes que, a partir del 54, fue implementada para incluir también a los homosexuales.

En el año 2004 Airam Betancor, uno de aquellos presos homosexuales, se ve obligado a recordar los diecisiete meses de trabajo forzado que padeció en la colonia cuando apenas tenía veinte años. Las investigaciones de un documentalista que intenta dar voz a la historia de silencio de la colonia penitenciaria fuerzan a Airam a hacer un doloroso ejercicio de memoria que provocará muchos problemas en su vida.

Una de las series españolas más esperadas del año, es la creada por Miguel del Arco para ATRESplayer. Centrándose en la época más oscura de la historia de España (el Franquismo, que trataba a los homosexuales como criminales), nos lleva a un campo de concentración en Tefía. Contada en varias líneas temporales, esta historia dramática de esperanza fue ovacionada en la última edición del Festival de Málaga.

Su reparto cuenta con omnipresente Patrick Criado, que está acompañado por Marcos Ruízm Carolina Yuste, Javier Ruesga, Lucifer Rodríguez, Raúl Prieto, Miquel Fernández y Jorge Usón.

Fecha de estreno: 25 de junio

Plataforma: ATRESplayer Premium

La noche que Logan despertó

Sinopsis: A principios de la década de 1990, Mimi y su hermano Julien son los mejores amigos de Logan. Son un trío inseparable. Ellos juegan en el equipo de béisbol y acaban de ganar el campeonato regional, mientras que Mimi sueña con dedicarse al teatro. Pero en 1991 su relación da un giro completo cuando Logan, al cumplir 17 años, viola a Mimi, que tiene 14. Treinta años después, Mimi, convertida en una tanatóloga de renombre, regresa a su tierra natal para cuidar del cuerpo de su madre y se reencuentra con ellos. Los rencores y las viejas heridas resurgen con más fuerza que nunca.

Xavier Dolan es uno de los mejores directores de los últimos años. El apodado como enfant terrible del cine se pasa a la televisión con una historia que adapta la obra de teatro “La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé” de Michel Marc Bouchard. ¡Y ojo! ¡Con Hans Zimmer tomando la batuta para componer la banda sonora! Una mezcla sorprendente cuanto menos, ¿verdad?

Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Patrick Hivon y Julianne Côté acompañarán al propio Dolan en el reparto. Nos espera una historia dura y directa al estómago, como le gusta al director canadiense.

Fecha de estreno: 27 de junio

Plataforma: Filmin

The Witcher (Temporada 3A)

Sinopsis: Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten para capturarla, Geralt lleva a Ciri de Cintra a la clandestinidad, decidido a proteger a su familia recién reunida contra aquellos que amenazan con destruirla. Encargada del entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer los lleva a la fortaleza protegida de Aretuza, donde espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la niña; en cambio, descubren que han aterrizado en un campo de batalla de corrupción política, magia oscura y traición. Deben contraatacar, arriesgar todo: o arriesgarnos a perdernos para siempre.

Es raro que vuelva ‘The Witcher’ y sea con la cara de Henry Cavill, ¿verdad? Porque el actor ya ha abandonado la serie, siendo sustituido por Liam Hemsworth (sí, el ex de Miley Cyrus y hermanísimo de Thor). Pero los fans se merecían una despedida del actor, y desde Netflix han pensado que la mejor idea es dividir esta tercera temporada en dos tandas.

Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra retomarán los personajes de Geralt, Ciri y Yennefer. Pero no serán los únicos: Joey Batey, Eamon Farren, Mimî M. Khayisa, Anna Shaffer, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Mahesh Jadu, Tom Canton, Mecia Simson, Kim Bodnia y Bart Edwards también vuelven. Solo esperamos que sea mejor que el spin-off que estrenó la plataforma en diciembre… con resultados desastrosos. ¡Y eso que estaba Michelle Yeoh en el reparto!

Fecha de estreno: 29 de junio

Plataforma: Netflix