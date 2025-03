Los 12 principales estrenos mensuales este marzo en Netflix, Movistar+, Prime Video, MAX, Disney+ o Apple TV+

El mes de marzo llega con fuerza. Después de un febrero algo flojo en cuanto a estrenos de series potentes, llega el tercer mes del año para devolvernos la ilusión de las plataformas de streaming, y traer un buen puñado de nuevos títulos que van a dar mucho que hablar. De hecho, el mes lo abre y cierra Netflix con dos de sus grandes apuestas. Una de ellas, el programa de 'Con amor, Meghan', protagonizado por Meghan Markle, y que viene con polémica de plagio. La otra cerrará el mes: 'Manual para señoritas', con Álvaro Mel y Nadia De Santiago de protagonistas. Una serie que promete ser el nuevo éxito de la plataforma con acento español.

Entre medias, podremos disfrutar de la nueva serie de Marvel, 'Daredevil: Born again', violenta y salvaje, con acción y tramas criminales en los bajos fondos de Nueva York. Una vuelta a ese superhéroe que destacó en Netflix, y que ahora hay que reintegrar en el MCU. Este mes tampoco tenemos muchos estrenos españoles, pero a parte de 'Manual para señoritas', encontramos lo nuevo de Atresplayer con 'Perdiendo el juicio', y sobre todo, 'Cuando nadie nos ve', el thriller de MAX con Maribel Verdú y dirigido por Enrique Urbizu.

También tendremos el arriesgado proyecto de Netflix de 'Adolescencia', al igual que nuevas temporadas de '1923' o 'La rueda del tiempo'. Un mes repleto de curvas que promete muchas emociones.

Con amor, Meghan

Sinopsis: Meghan Markle comparte consejos y trucos personales, abrazando la diversión en lugar de la perfección, destacando cómo crear belleza de maneras inesperadas.

Meghan Markle vuelve a Netflix con un programa en el que busca compartir su estilo de vida con todos los usuarios de Netflix. Y, por supuesto, con la aparición de famosos como su marido el príncipe Harry o la guionista y actriz Mindy Kaling. Eso sí, no llega exento de polémica, ya que hay acusaciones de plagio. Al parecer, este formato sería muy similar a otro programa de reciente estreno, Pamela’s Cooking with Love, protagonizado por la ex-vigilante de la playa Pamela Anderson.

Fecha de lanzamiento: 4 de marzo

Plataforma: Netflix

Daredevil: Born again

Sinopsis: Los viejos rivales Matt Murdock y Wilson Fisk tratan de dejar atrás sus lados oscuros para servir a Nueva York, pero sus pasados reemergen, devolviéndonos al mundo de Daredevil.

'Daredevil' se convirtió por derecho propio en una de las mejores series de Marvel (y de los primeros años de Netflix). Con Charlie Cox como el protagonista, la plataforma cimentó una especie de universo compartido de Marvel, pero fuera de las películas que estrenaba el MCU. Después llegarían 'Jessica Jones' o 'Luke Cage'. Aunque ninguna consiguió las críticas tan espectaculares de 'Daredevil'. Todo gracias a su tono, mucho más serio y crudo que las películas que se estrenaban en cines.

Durante mucho tiempo, las series de Netflix quedaron como una especie de rara avis que no iba a continuar... hasta que vimos a Charlie Cox apareciendo como Matt Murdock en 'Spiderman: No Way Home', y ahí confirmamos lo que era un secreto a voces. Daredevil volvía a Marvel, y ahora con una serie que promete arrasar en Disney Plus. Ya vimos al personaje en 'She-Hulk: Abogada Hulka', pero en esta serie propia tendrá mucho más espacio para brillar.

Fecha de lanzamiento: 5 de marzo

Plataforma: Disney Plus

Cuando nadie nos ve

Sinopsis: Durante la Semana Santa de 2024, dos mujeres policías tratan de resolver una serie de crímenes en un lugar único, Morón de la Frontera: la frontera política y cultural de la llamada "España profunda", y también una de las mayores bases militares estadounidenses en el extranjero.

Ocho capítulos de cincuenta minutos de la nueva serie Max Original basada en la novela homónima de Sergio Sarria. Daniel Corpas lidera el equipo de guionistas, con la colaboración de Arturo Ruiz e Isa Sánchez. Enrique Urbizu ('No habrá paz para los malvados', 'La caja 507') dirigirá los ocho episodios, y es que se ha convertido en una de las series más esperadas del mes de marzo. "A lo largo de mi trayectoria profesional he realizado varios thrillers con diferente intensidad y temáticas. Este proyecto supone para mí una primera y excitante incursión en el serial televisivo de detectives, de investigación pura", se sinceró Urbizu al presentar la serie de MAX.

Mariel Verdú y Mariela Garriga son las dos protagonistas de un thriller que promete giros imposibles y que busca ser una serie de referencia tanto dentro como fuera de España.

Fecha de lanzamiento: 7 de marzo

Plataforma: MAX

1923 (Temporada 2)

Sinopsis: Sin piedad. La codicia puede acabar con cualquiera. 1923, Montana. Sigue a la familia Dutton en su lucha por defender sus preciadas tierras durante la dura época de la Gran Depresión y la Ley Seca. Cuando la codicia y la violencia se adueñan de todo, hay que estar dispuesto a llegar hasta el final.

Harrison Ford está viviendo una segunda edad de oro en su carrera gracias a sus últimos proyectos. No solo ha fichado por Marvel en la polémica 'Capitán América: Brave new world', sino que también ha conseguido el respeto de la crítica gracias a su papel del psicólogo Paul en la serie 'Terapia sin filtro'. Y si esto no fuera suficiente, también protagoniza junto a Helen Mirren la precuela de la mastodóntica 'Yellowstone'. En este caso, nos encontramos en la segunda temporada de '1923', con un western al filo del ocaso. Y seguramente con mayor presencia de esa leyenda del cine que es Ford, ya que en la primera temporada estuvo un poco infrautilizado. ¿Conseguirá nominaciones importantes por este papel de cara al año que viene?

Fecha de lanzamiento: 10 de marzo

Plataforma: SkyShowtime

La rueda del tiempo (Temporada 3)

Sinopsis: Un humilde granjero, Rand al’Thor, descubre que él es El Dragón Renacido, una peligrosa figura de la historia destinada a salvar el mundo… o destruirlo. La rueda del tiempo gira y la Última Batalla se aproxima.

Al final de la segunda temporada tras derrotar a Ishamael, uno de los Renegados más poderosos, Rand se reúne con sus amigos en la ciudad de Falme y es declarado El Dragón Renacido. Pero en la tercera temporada las amenazas contra la Luz se están multiplicando: la Torre Oscura está dividida, el Ajah Negro está libre, antiguos enemigos regresan a Dos Ríos y los Renegados que quedan persiguen al Dragón… incluido Lanfear, cuya relación con Rand implicará una elección crucial entre la Luz y la Oscuridad para ambos.

Mientras los lazos con su pasado empiezan a desarrollarse y sus poderes corruptos se hacen más fuertes, Rand se vuelve cada vez más irreconocible ante sus aliados más cercanos, Moiraine y Egwene. Estas poderosas mujeres, que empezaron la serie como maestra y estudiante, deben ahora trabajar juntas para prevenir que el Dragón se vuelva hacia la Oscuridad… cueste lo que cueste. Todo esto lo podremos ver en esta tercera temporada de una serie que ha ido de menos a más. La primera temporada fue ampliamente criticada por no lucir el presupuesto tan elevado que afirmaba Prime Video que había costado sacarla adelante. Pero, la segunda temporada convenció a los fans y elevó las apuestas.

Rosamund Pike es la cara visible del proyecto y, de lejos, el mejor de los personajes de la serie. Su presencia es suficiente para darle una oportunidad a 'La rueda del tiempo', aunque su historia es tan enrevesada, que mejor haberse visto todos los capítulos con anterioridad.

Fecha de lanzamiento: 13 de marzo

Plataforma: Prime Video

Adolescencia

Sinopsis: El mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado por asesinar a un compañero de escuela. Los cargos contra su hijo los obligan a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre.

Stephen Graham protagoniza esta miniserie británica para Netflix con un tema muy polémico y muy difícil de tratar. Porque, ¿hasta qué punto es culpable un preadolescente de un crimen? ¿Debería ir a la cárcel? ¿A un centro de menores? Pero lo interesante de la serie ya no solo es su premisa, sino su forma de llevarla a cabo. Porque los cuatro episodios estarán rodados en tiempo real... y cada uno de ellos en un plano secuencia. Un reto mayúsculo al que ya se enfrentó su protagonista en uno de los episodios de su serie 'Boiling Point'. Desde luego, se va a convertir en una de las series más ambiciosas técnicamente de la historia reciente de Netflix.

Fecha de lanzamiento: 13 de marzo

Plataforma: Netflix

La residencia

Sinopsis: Cordelia Cupp es una detective divertida y confiada, astuta observadora del comportamiento humano y amante de las aves. Con la ayuda de su fiel pero escéptico compañero, el agente especial del FBI Edwin Park, tratará de averiguar quién ha sido el responsable de un asesinato que tiene lugar ni más ni menos que en la Casa Blanca.

Shondaland (es decir, la productora de Shonda Rhimes) ya tiene nuevo proyecto después de 'Los Bridgerton'. Pero esta vez no estamos ante un drama romántico de época, sino ante un cozy mystery ubicado en la mismísima Casa Blanca. En esta serie de comedia, el sitio más seguro del mundo se convertirá en el más peligroso cuando sus protagonistas tengan que desentrañar un asesinato en el centro de la política de Estados Unidos. Uzo Aduba es la protagonista que tendrá que resolver el crimen, en una serie que ya describen como una mezcla entre el popular juego 'Cluedo' con 'Solo asesinatos en el edificio'.

Basada en la novela 'The Residence: Inside the Private World of the White House' de Kate Andersen Brower, tendrá un reparto repleto de caras conocidas. Giancarlo Esposito, Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Randall Park o Isiah Whitlock Jr. Asimismo, incluirá cameos de estrellas invitadas como Eliza Coupe, Jane Curtin, Julian McMahon y Kylie Minogue. Esta última además interpretándose a sí misma.

Fecha de lanzamiento: 20 de marzo

Plataforma: Netflix

Perdiendo el juicio

Sinopsis: Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave brote de su TOC durante un juicio crucial. A partir de ese momento su carrera comienza a desmoronarse, y se ve obligada a aceptar un trabajo en un despacho decadente y alejado de sus expectativas.

En el apartado de guión, cuenta con los experimentados Susana López Rubio y Javier Holgado para dar vida a esta comedia judicial con Elena Rivera como protagonista. Con su premisa nos recuerda un poco al k-drama de Netflix 'Woo, una abogada extraordinaria', una de las series más famosas del país coreano. En ella, la protagonista es una brillante abogada dentro del espectro autista. Pero lo interesante de 'Perdiendo el juicio' es que los responsables son los mismos de 'Alba', una serie que fue la serie nacional más vista en Antena 3 desde 2019, con una media de 1,7 millones y un 13,7% de cuota de pantalla. Diez episodios en los que también veremos a Manu Baqueiro ('Amar en tiempos revueltos'), Miquel Fernández ('Alba'), Lucía Caraballo ('Beguinas'), Daniel Ibáñez ('La edad de la ira'), Alfonso Lara (Física o química), Carol Rovira (Luimelia) y Dafne Fernández (Upa Dance).

Fecha de lanzamiento: 23 de marzo

Plataforma: Atresplayer

Atrapados

Sinopsis: Desde la ciudad de Bariloche, en la Patagonia argentina, la periodista Ema Garay gana proyección en el periodismo digital atrapando criminales que suelen evadir la justicia. Su vida da un vuelco impensado cuando conoce a Leo Mercer, un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Ema se verá obligada a confrontarse con ella misma.

Llega una nueva serie basada en las populares novelas de Harlan Coben. Si a principios de año se convirtió en un auténtico exitazo 'Te echo de menos', ahora le toca el turno a 'Atrapados', filmada en San Carlos de Bariloche, Argentina. Protagonizada por Soledad Villamil, cuenta la historia de una periodista reconocida por atrapar criminales, quien investiga la desaparición de una joven y, durante su búsqueda, desentraña misterios y sospechosos que se entrelazan. Harlan Coben continúa expandiendo su universo narrativo, participando también como productor ejecutivo mientras trabaja con guionistas locales de todo el mundo para llevar sus novelas a la pantalla.

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo

Plataforma: Netflix

Million dollar secret

“Olvídate de llamar a un amigo: la única persona en la que puedes confiar en Million Dollar Secret es en ti mismo“. Así define Netflix su nuevo reality, que va a dar mucho de qué hablar. Porque todo comienza con uno de los doce concursantes recibiendo un premio de un millón de dólares. Pero nadie lo sabe. Solo el propio concursante. El resto tendrá que jugar su mejor estrategia para conseguir eliminarlo. Si eliminan al millonario, el dinero pasará a otro hasta que solo quede uno. El famoso actor y cómico Peter Serafinowicz es el maestro de ceremonias de este show repleto de jugarretas y puñaladas por la espalda. Algo similar a 'El juego del calamar: el desafío'. De hecho, el mismo equipo está detrás de la propuesta.

“Si atacas demasiado pronto, te convertirás en el objetivo, pero si fallas,perderás toda esperanza de cobrar el dinero. Y si el millonario se pasa de la raya, podrá deshacerse del dinero para sobrevivir un día más en la competición. En este despiadado juego de estrategia de alto riesgo, las alianzas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos”.

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo

Plataforma: Netflix

The Studio

Sinopsis: Matt Remick es el recién nombrado jefe de Continental Studios. Con el cine tradicional intentando mantenerse vivo y relevante, Matt y su equipo de ejecutivos luchan contra sus propias inseguridades, artistas narcisistas y grandes capos corporativos, siempre con la esquiva meta de hacer grandes películas.

“Me metí en esto porque amo las películas. Pero ahora temo que mi trabajo sea arruinarlas”. Así empieza el tráiler de 'The Studio', la nueva comedia de Seth Rogen para AppleTV+. Catherine O’Hara y Kathryn Hahn serán dos de las protagonistas de la serie, repleta de cameos. Bryan Cranston, el director Martin Scorsese, Zoe Kravitz, Paul Dano, Anthony Mackie o Charlize Theron. La serie está firmada por Frida Pérez, Seth Rogen y Evan Goldberg, junto a dos de los creadores de 'Veep': Peter Huyck y Alex Gregory. Una sátira sobre el mundo del cine que podría convertirse en una de las nuevas comedia marca de la casa de Apple.

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo

Plataforma: AppleTV+

Manual para señoritas

Sinopsis: Madrid, 1880. Elena Bianda es la dama de compañía más solicitada de la ciudad. A pesar de su juventud, ya ha ayudado a más de veinte jóvenes a encontrar un buen novio o marido. Su secreto radica en un equilibrio perfecto aunque delicado entre la férrea orientación moral que ofrece a las familias y la comprensión sutil de los anhelos de las muchachas a su cargo. Su mayor satisfacción es verlas caminar hacia el altar. Sin embargo, todo cambia cuando cruza el umbral de la casa de los Mencía para ocuparse de tres hermanas.

Nadia de Santiago esa protagonista de 'Manual para señoritas', la nueva serie de época de Netflix que pretende ser su nuevo gran éxito. Junto a ella completan el reparto Álvaro Mel, Isa Montalbán, Zoe Bonafonte, Iratxe Emparán, Tristán Ulloa, Carloto Cotta, Paula Usero, Candela Pradas, María Barranco, Itziar Manero, María Caballero o Gracia Olayo. Pero lo interesante también está en el equipo que hay detrás, con Gema R. Nierga y Ramón Campos, creadores de 'Alta Mar' o 'Velvet'. Enredos amorosos, ambientación de época, jóvenes casaderas... ya hay muchos que la comparan con 'Los Bridgerton' pero a la española. O también con ese clásico de nuestra literatura que es 'La Celestina'.

Fecha de lanzamiento: 28 de marzo

Plataforma: Netflix

Más estrenos mensuales: