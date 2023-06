La manera en la que ha arrancado ‘Así es la vida’ en Telecinco está dando mucho que hablar

‘Sálvame’ ya es historia. Telecinco ha estrenado este lunes ‘Así es la vida’, su nuevo magacín diario para las tardes de verano con Sandra Barneda y César Muñoz como presentadores. Este formato producido por Cuarzo Producciones servirá de puente hasta que llegue Ana Rosa Quintana y su ‘TardeAR’.

Nada más arrancar, ‘Así es la vida’ sorprendía a todos los espectadores con un flashmob al ritmo de «Cha cha cha» de Käärijä, el representante de Finlandia en Eurovisión 2023. Así, Sandra Barneda y sobre todo César Muñoz comenzaban desde los exteriores de Telecinco con un cuerpo de baile a su lado.

César Muñoz, copresentador de ‘Así es la vida’ era el encargado de ir abriendo diferentes cajas en las que estaban encerrados los colaboradores de este primer programa. Desde Beatriz Trapote a Belinda Washington pasando por Rosa Villacastín, Pedro García Aguado, Gema Fernández, Marina Esnal, Alberto Moreno y Ken Appledorn.

Por si fuera poco, el último en aparecer en este inicio era Maxi Iglesias, que ha sido el padrino y primer invitado de ‘Así es la vida’. Justo después, Sandra Barneda aparecía en el plató del programa dando paso a todos los colaboradores.

«Me he sentido como si fuera mi cumpleaños. Tenía un mensaje de mi madre, de mis amigos…Con la gente que me he encontrado me han felicitado. Estoy tan arropada que creo que estas tardes van a ser imprevisibles e increíbles», comentaba Sandra Barneda con una sonrisa en la boca.

Lunes 26 de Junio 16:44

ESTRENO de #AsíEsLaVida en Telecinco con Sandra Barneda (@SandraBarneda) y César Muñoz (@ZesarM) pic.twitter.com/K3TawifEW3 — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 26, 2023

El público en shock con el arranque de ‘Así es la vida’

Como era de esperar, el comienzo de ‘Así es la vida’ desde los exteriores de Telecinco ha sido muy comentado en redes sociales. Muchos espectadores han celebrado que lo hicieran al ritmo de una de las canciones más conocidas de esta edición de Eurovisión 2023.

Mientras otros destacaban lo bonito que es el plató de ‘Así es la vida’ y el juego que puede dar con la mesa en la que también se pueden sentar los colaboradores.

