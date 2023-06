Horóscopo semanal, del 12 al 18 de junio de 2023: Predicción para cada signo del zodiaco

Arrancamos otra nueva semana y la astróloga Esperanza Gracia ha anticipado qué van a depararnos los astros en todos los signos zodiacales, tras alcanzarse el Cuarto Menguante de la Luna: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Qué suerte va a correr cada signo en salud, trabajo, dinero, o amor?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, el Cuarto Menguante de la Luna que se alcanzó en el signo de Piscis este sábado, nos ha traído una energía de transformación que nos va a impulsar a hacer los cambios que necesitamos, sin conformarnos con lo que no nos gusta de nuestra vida. Con Venus en Leo las pasiones van a estar al rojo vivo.

Conoce que te va a procurar el destino durante esta semana, con el pronóstico del horóscopo en cada signo del zodiaco del lunes 12 al domingo 18 de junio de 2023:

Horóscopo semanal Acuario

Tienes las ideas muy claras y vas a destacar por tu inteligencia y talento, por lo que es un buen momento para gestionar con éxito un asunto que te interesa mucho. Tus relaciones mejorarán porque vas a estar más cariñoso y dispuesto a todo por amor, pero no te calles lo que sientes. Puedes encontrar la manera de ganar un dinero extra que te vendrá de maravilla.

Horóscopo semanal Escorpio

Necesitas alejarte de situaciones que te bloquean y no te dejan ser feliz. No te lo guardes todo para ti; habla claro y di lo que sientes para aflojar un poco tu ansiedad y suavizar las preocupaciones. Con la Luna menguando es un buen momento para dejar atrás lo que no te conviene, pero debes ser sincero contigo mismo y no engañarte. Los que te quieren te van a apoyar.

Horóscopo semanal Aries

La Luna en tu signo, los días 11 y 12, te protege y puede traerte apoyos para solucionar algo que te está alterando. Los buenos aspectos de Venus despiertan tu deseo de comenzar una nueva relación o de regenerar la que tienes. Tú siempre necesitas adrenalina y acción, no sabes estar de brazos cruzados, y ahora que tienes a Marte bien aspectado aún más. Nada te detendrá si quieres algo.

Horóscopo semanal Géminis

Muchas felicidades. Con el Sol y el ingreso del planeta Mercurio en tu signo, el día 11, atraviesas un momento lleno de ideas, proyectos y nuevas ilusiones. Tendrás una visión tan clara de las cosas que puedes comerte el mundo, pero evita la precipitación y el descontrol. La Luna te regala un día mágico, el 16, y todo lo que hagas o comiences te saldrá de maravilla.

Horóscopo semanal Tauro

La Luna en tu signo, los días 13, 14 y 15, te hace mágico y potencia tu intuición. Fíate de tus corazonadas porque vas a tener un sexto sentido muy certero. El Cuarto Menguante puede traerte cambios que supongan el inicio de una nueva vida. No temas porque estás protegido por la benefactora energía del planeta Júpiter en tu signo y la suerte te va a acompañar.

Horóscopo semanal Virgo

Estás pendiente de algo que te preocupa, pero Júpiter te hace muy buenos aspectos y puede traerte soluciones que te permitan ver la vida de otra manera. Rodearte de esa gente que te hace sentirte seguro también va a disipar tus miedos y dudas, y va a ayudar a que todo vuelva a la calma. Si sientes que necesitas un cambio, mira dentro de ti y no lo demores más.

Horóscopo semanal Cáncer

Alguna decepción te tiene desanimado… Te resultarás más fácil recuperarte si cierras las puertas del pasado y te centras en el presente. Buen momento para tomar una nueva dirección y enfocar las cosas de una forma diferente a como lo has hecho hasta ahora. Aunque te sientas un poco perdido, vienen días de alicientes y novedades que te alegrarán.

Horóscopo semanal Piscis

Puedes estar viviendo un momento delicado por tensiones que hubo en el pasado y que se han avivado. La Luna en Cuarto Menguante en tu signo, el día 10, te transmite la serenidad que necesitas y aviva tu intuición para que actúes como mejor te conviene. No salir de la rutina puede hacer que te pierdas cosas maravillosas. Da la bienvenida a los cambios, que te favorecen.

Horóscopo semanal Libra

La suerte es tu aliada y el destino puede sorprenderte gratamente. Son días magníficos para todo lo que quieras hacer. Tendrás mucha iniciativa y vienen cambios a mejor. Eso sí, te conviene reflexionar antes de pasar a la acción para asegurarte de que vas en la dirección adecuada. Vas a tener esa estabilidad material que necesitas para sentirte seguro.

Horóscopo semanal Leo

Con Venus y Marte en tu signo, tu poder de seducción se dispara y tendrás una energía imparable para que nunca te rindas. Son días positivos para olvidar rencillas del pasado y dejar el camino abierto a relaciones más positivas y gratificantes. Es posible que tengas que asumir responsabilidades que no son tuyas, pero vas a saber sacar provecho de las circunstancias.

Horóscopo semanal Sagitario

Tienes por delante días favorables para marcarte metas sólidas y realistas, y perseguirlas con esfuerzo y dedicación. No va a haber quién te pare. Con el planeta Venus muy bien aspectado, tendrás mucho éxito en los asuntos sentimentales y las relaciones sociales también se verán muy favorecidas. Buen momento para probar cosas nuevas y alejarte de la rutina.

Horóscopo semanal Capricornio

Los buenos aspectos del planeta Júpiter te transmiten suerte y confianza en tus capacidades. Son días favorables para retomar actividades que habías dejado de lado por falta de tiempo o ganas. Si crees necesario cambiar algún hábito que no te favorece, aprovecha que la Luna está menguando y te ayuda a hacerlo. Algo que estaba frenando y obstaculizando tu vida desaparece.