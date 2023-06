Horóscopo del fin de semana, del 9 al 11 de junio: ¿Cómo afecta el Cuarto Menguante a tu signo?

Llegamos por fin al fin de semana y la astróloga Esperanza Gracia anticipa cuál va a ser el devenir de todos los signos zodiacales en los próximos días: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Qué influjo va a tener el Cuarto Menguante de la Luna en tu signo en cuanto salud, trabajo, dinero, o amor?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, estamos bajo el influjo de la Luna en el signo de Piscis, y este sábado, 10 de junio tiene lugar el Cuarto Menguante de la luna también en el signo de Piscis.

Conoce ya qué te depararán los astros de cara al fin de semana, con el pronóstico del horóscopo en cada signo del zodiaco del viernes 9 al domingo 11 de junio de 2023:

Horóscopo fin de semana Acuario

No te obsesiones con problemas que no puedes solucionar y adáptate a lo que la vida te ofrece para no sentirte frustrado. Tienes la suerte de contar con muchos apoyos, así que déjate ayudar y no pierdas tus energías inútilmente.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Tienes la sensación de que tu vida necesita un cambio y ahora, con el Cuarto Menguante de la Luna, el día 10, es el momento de iniciarlo. Ignora a quienes sólo quieren llamar tu atención y generarte tensiones, y sigue a lo tuyo, que tú tienes claro lo que quieres.

Horóscopo fin de semana Aries

Con los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta Marte te sentirás muy activo y enérgico, y podrás poner en marcha tus planes. Te dará mucha tranquilidad saber que puedes hacer lo que deseas sin impedimentos ni trabas.

Horóscopo fin de semana Géminis

Muchas felicidades. El ingreso de Mercurio en tu signo el día 11 contribuirá a que estés muy ágil de mente y a que te muestres muy abierto y dialogante. Comienzan a desaparecer los bloqueos en tu vida profesional.

Horóscopo fin de semana Tauro

La Luna Menguante te ayuda a liberarte de ataduras y prejuicios que no te dejan disfrutar de lo que tienes. Presta atención a tu salud y aprovecha el fin de semana para desconectar de responsabilidades.

Horóscopo fin de semana Virgo

Te mostrarás muy optimista en un asunto del que estás pendiente y del que pronto vas a recibir buenas noticias. Armonía en el amor. El Cuarto Menguante de la Luna enfrente de tu signo, el día 10, te ayuda a apartar de tu vida lo que no te deja ser feliz.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Tendrás una intuición extraordinaria para descubrir dónde se esconde una buena oportunidad, y la vas a aprovechar. Las salidas sociales van a ser una excelente ocasión para hacer nuevas amistades y conocer a gente interesante.

Horóscopo fin de semana Piscis

Este fin de semana pueden suceder acontecimientos repentinos que serán muy positivos para ti. Vivirás la vida con más alegría y menos reglas, y disfrutarás de lo lindo. Te moverás como pez en el agua en las relaciones con los demás.

Horóscopo fin de semana Libra

¿Te das cuenta de lo que vales? Tienes un don especial para conseguir que los demás hagan lo que tú quieres y vas a lograr lo que tanto deseas. Las relaciones con tu entorno serán muy fluidas y puedes conocer a alguien muy interesante.

Horóscopo fin de semana Leo

Hay problemas a tu alrededor… Lo positivo es que te van ayudar a darte cuenta de la fuerza interior y de todos los recursos que posees. Lo que no decae es tu poder de seducción, que sigue imparable. Podrás conquistar a quien te propongas.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Necesitarás buscar la autenticidad en las personas y huirás de situaciones falsas que no te aportan lo que tú necesitas ahora. Sé osado y no te quedes esperando a que las cosas sucedan. Da tú el primer paso y toma la iniciativa…

Horóscopo fin de semana Capricornio

Tu esfuerzo, tu constancia y tu sentido del deber te van a ayudar a cumplir tus objetivos. Si tienes que tomar una decisión importante, lo harás sin titubear y acertarás. Este fin de semana necesitas hacer algo diferente que te libere de lo que te estresa.