Esta película española es la más vista en la historia de Prime Video (en habla no inglesa)

Es verdad que los datos de audiencia o de contenido visto facilitadas por las plataformas siempre son bastante ambiguos. Ya no ambiguos, sino difícilmente comprobables. De hecho, es una de las quejas de la huelga del Sindicato de Guionistas de EEUU. La absoluta falta de transparencia por parte de las plataformas de streaming. Pero aun así, Amazon Prime Video ha lanzado su top10 de contenido más visto, pero de habla no inglesa. Y el primer puesto sorprende y mucho.

Porque el contenido más visto en habla no inglesa es, ni más ni menos, que la reciente ‘Culpa Mía‘. La adaptación del primer libro de la trilogía de Mercedes Ron ha arrasado por completo. Ya no solo en minutos vistos, sino en la conversación en redes (aunque esto último no precisamente para bien). La película se ha colado entre los 10 títulos más vistos en más de 190 países, incluyendo EE.UU., Reino Unido, Australia, India, Argentina y Francia.

María José Rodríguez, la responsable de los contenidos originales españoles de Amazon Prime Video, ha defendido la película a capa y espada. “Estamos orgullosos y felices de ver como la historia de Nick y Noah ha traspasado fronteras y ha enamorado a toda la audiencia de Prime Video a nivel mundial”.

“’Culpa mía’ es un claro ejemplo del poder de la ficción española en todo el mundo, y cómo las buenas historias tienen el potencial de conectar con el público, superando cualquier barrera idiomática”.

Estas son las 10 películas/series más vistas de habla no inglesa en la historia de Amazon Prime Video: