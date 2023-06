Era esperada la opinión de Jorge Javier sobre Marta Flich en ‘GH VIP’ y esta es su reacción

Mediaset sigue inmersa en una continua renovación tras la salida de Paolo Vasile después de 23 años y la llegada de Alessandro Salem como nuevo consejero delegado. Más allá de la cancelación de ‘Sálvame’ y la llegada de Ana Rosa a las tardes, el grupo daba la sorpresa el pasado jueves al anunciar que Marta Flich presentará la nueva edición de ‘GH VIP’ en relevo de Jorge Javier Vázquez.

Así, era a última hora de la tarde de este jueves cuando Mediaset confirmaba la vuelta de ‘GH VIP’ cuatro años después de la fuga de anunciantes que se vivió en ‘GH VIP’ por el Caso Carlota Prado coincidiendo además con la noticia de que la sentencia de dicho caso es firme tras la renuncia de José María López a recurrir.

Lo hacía después de celebrar un evento con anunciantes en el Teatro Real para desvelar toda su programación para la próxima temporada. Fue allí donde se hizo público la vuelta de ‘GH VIP 8’ con Marta Flich como nueva presentadora dejando a Jorge Javier Vázquez fuera de juego.

Una decisión con la que Mediaset pretende demostrar que ha iniciado una nueva etapa y que ‘GH VIP’ volverá con una edición completamente diferente. De hecho, la propia Marta Flich ya ha avanzado algunos detalles de esta octava edición como es el hecho de que se apostará por un casting lleno de personas muy conocidas por su profesión sin dejar de lado al universo Mediaset.

«Va a haber muchas novedades y habrá nombres de famosos que la gente reconozca por su profesión y al verles dirá uy a este le conozco por esto. Pero no todo el casting será así», asegura Marta Flich en la entrevista que le hicimos en El Televisero horas después de anunciarse su fichaje por ‘GH VIP 8’.

«No todo van a ser perfiles conocidos por su trayectoria profesional. Habrá de todo porque a los fans de ‘GH’ y de los realitys les encanta el universo Mediaset y ese no puede faltar, tiene que seguir estando presente porque nos lo piden los fans. Pero creo que es un formato perfecto para combinar todo tipo de perfiles y que la gente se atreva a convivir», añade la presentadora.

El mensaje que Jorge Javier Vázquez envió a Marta Flich

En dicha entrevista, Marta Flich nos cuenta además como Jorge Javier Vázquez fue uno de los primeros en felicitarla por su salto a ‘GH VIP’. «Fue de los primeros en escribirme porque además de admirarnos profesionalmente, tenemos una relación preciosa en lo personal», confiesa la copresentadora de ‘Todo es mentira’.

«Él es un profesional extraordinario, es uno de los grandes y uno de los mejores comunicadores de este país y me hizo mucha ilusión que fuera uno de los primeros en felicitarme. Y nada, me dijo ‘disfrútalo, diviértete’. Fue una conversación de amigos y me gustó mucho hablar con él porque además él que tiene experiencia y sabe el reto que es esto pues es un lujo», añade Marta Flich recalcando que Jorge Javier Vázquez está muy feliz por que sea ella la nueva presentadora del que fue su formato.