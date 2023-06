El movimiento de José María López tras su condena por los abusos sexuales a Carlota Prado en ‘GH’

Han pasado dos meses desde que salió la sentencia condenatoria a José María López por abusar sexualmente de Carlota Prado en ‘GH Revolution’. Y finalmente, el ex-concursante ha decidido no recurrir la condena de 15 meses de prisión que le interpuso el juzgado de lo Penal nº18 de Madrid.

Dos meses en los que las partes han podido hacer sus alegaciones y al no existir ningún recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid la sentencia ya es firme, tal y como publica El Confidencial. En este sentido, cabe recordar que Zeppelin TV, la productora de ‘Gran Hermano’ ya anunció que respetaba la sentencia que les condenaba como responsable civil subsidiario por el delito y mostrarle la grabación a la víctima. Tampoco la Fiscalía ha hecho ningún movimiento.

De este modo, el caso Carlota Prado pasará a los juzgados de ejecutorías de lo Penal, que abrirá un expediente para ejecutar la citada sentencia a José María López. Cabe destacar que al ser una condena inferior a dos años y al no contar con antecedentes penales es poco probable que el ex-concursante de ‘GH’ termine entrando en la cárcel.

Más allá de su la pena de prisión, José María López tendrá que respetar la condena de cuatro años de alejamiento e incomunicación con Carlota Prado. Además tendrá que indemnizar a la víctima con 7.000 euros : un total de 6.000 por los abusos, de los que Zeppelin responde como responsable civil subsidiario, y 1.000 más por mostrarle el vídeo, que también pagará de forma conjunta con la aseguradora Chubb European Group LTD.

Carlota Prado inicia un nuevo juicio

Con esto, el caso ya habría finalizado para todos los condenados. No obstante, Carlota Prado sigue firme en iniciar otra vía de acción legal después de que en esta no pudiera recurrir al no estar personada como acusación particular tras quedarse sin su abogado.

Fue a mediados de mayo cuando se publicó que Carlota Prado había impuesto una nueva denuncia contra Mediaset España, que en el anterior juicio no formaba parte del proceso, contra Zeppelin TV y contra los trabajadores del reality que estaban trabajando en Guadalix de la Sierra en la noche que sucedieron los hechos. Así, Prado apela a la omisión de socorro, un delito contemplado en el artículo 195 del Código Penal, y acusaba al grupo de comunicación, a la productora y a su equipo «por no prestarle auxilio cuando sucedieron los hechos«.

Una denuncia que aún tiene que ser admitida a trámite. Después, habrá que ver si esta nueva denuncia y la condena afectan a los planes de Telecinco y Zeppelin TV para recuperar ‘GH VIP’ en septiembre. Y es que cabe recordar que durante la última edición de ‘GH VIP 7’, el reality sufrió una fuga de anunciantes. Hace casi tres años se intentó recuperar el formato pero finalmente Mediaset se echó atrás y apostó por ‘Secret Story’.

Se cierra el caso casi seis años después

Hay que retrotraerse al 4 de noviembre de 2017 cuando de madrugada y tras una fiesta en ‘GH Revolution’, en la que los concursantes pudieron tener acceso a alcohol con poca comida pues habían perdido la prueba semanal, cuando José María López y Carlota Prado se metieron juntos en la cama de una de las habitaciones de la casa.

El estado de intoxicación etílica que llevaba Carlota Prado hizo que estuviera inconsciente cuando sucedieron los abusos sexuales por parte de José María López. La sentencia recoge que él, “a sabiendas de que [ella] se encontraba bajo los efectos de un sopor etílico que le conduciría después a la inconsciencia, le quitó los pantalones -cuando ambos se encontraban ocupando la misma cama-, y comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de carácter sexual, pese a que la víctima débilmente le dijo ‘no puedo'». Tras lo sucedido, Zeppelin TV sacó a ambos concursantes de la casa y puso los hechos en manos de la guardia civil.