El ‘tierra trágame’ de Juan del Val por cómo llama a Nuria Roca en pleno directo

Ya es habitual que cada domingo, Nuria Roca y Juan del Val tengan sus más y sus menos en pleno directo en ‘La Roca’. Ambos no han tenido reparos en lanzarse pullas y dardos del uno al otro.

Pero lo que no es tan habitual es que Juan del Val se muestre cariñoso con su mujer. De hecho, aunque todo el mundo saben que ambos son un matrimonio consolidado, cuando están en ‘La Roca’ prefieren mantener distancias y ser solo la presentadora y el colaborador y presentador sustituto.

Así, este domingo, Juan del Val cometía un lapsus al dirigirse de forma muy cariñosa a su mujer justo antes de criticar sus palabras. Todo se produjo después de conectar con Antonio Campos desde la redacción de ‘La Roca’ para que contara una noticia con un gato de protagonista.

Y es que el programa se hacía eco de una noticia que publicaba que el Aeropuerto de San Francisco había contratado a un gato para calmar a los viajeros nerviosos. «Han contratado a un azagato, se llama Duque, tiene 14 años, es un felino y pretende calmar la ansiedad de los viajeros», relataba el redactor de ‘La Roca’.

Juan del Val critica a Nuria Roca: «Es la tontería más grande»

«Pues me parece una idea fantástica», soltaba Nuria Roca. «Es un azagato, me gusta el concepto», seguía reconociendo la presentadora. Justo al escuchar a su mujer, Juan del Val no se contenía. «¿Ha dicho Nuria Roca que le parece una excelente idea esto?», preguntaba el colaborador. «Cariño, esta es la tontería más grande…», aseveraba el escritor.

Nada más darse cuenta de que le había llamado «cariño» en directo, Juan del Val se corregía a sí mismo. «Uy he dicho cariño, perdona», destacaba él mientras ella no podía contener la risa. «Este programa hoy no tiene ningún sentido», se atrevía a decir Sara Ramos. «¿Pero qué ha pasado?», preguntaban en plató sin entender muy bien lo sucedido.

«Que me ha llamado cariño. Muy bien, pichurro», terminaba de explicar Nuria Roca devolviéndole el guante a su marido. «Es que es una idea de mierda», sentenciaba Juan del Val.