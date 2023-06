El irrefrenable bofetón de Belén Esteban a Kiko Hernández en pleno ‘Sálvame’: «Vergonzoso»

Era el jueves pasado cuando ‘Sálvame‘ arrancaba el programa asegurando que tenían la «madre de todas las bombas» al asegurar que les había llegado la información de que Kiko Hernández se casaba con Fran Antón este fin de semana. Sin embargo, poco a poco empezaban a surgir las dudas sobre si la boda era real o todo era una estrategia de marketing para su nueva obra de teatro titulada «Casarse está sobrevalorado». Este lunes, Belén Esteban se mostraba muy crítica con la actitud de Kiko Hernández.

Lo hacía después de que Adela González y Terelu Campos se vieran obligadas a arrancar con un comunicado dejando claro que ‘Sálvame’ en ningún momento ha formado parte de ningún montaje ni estrategia de marketing después de que las dudas en torno al enlace se hayan disparado en los últimos días.

El monumental cabreo de Belén Esteban con Kiko Hernández: «Me parece vergonzoso»

Nada más darle la palabra, Belén Esteban explotaba por las imágenes del altercado que emitió ‘Fiesta’ de algunos invitados con la prensa. «No sé si se ha casado. Me parece vergonzoso el comportamiento de la peineta y de tirar una moto. Si eso lo hacemos Anabel Pantoja o yo nos cuelgan», se quejaba la colaboradora.

Pero la pregunta de Terelu Campos a Belén Esteban y al resto de colaboradores era clara: «¿Creéis que se han casado Kiko Hernández y Fran Antón?», les preguntaba la presentadora. «De primeras no, pero cuando no dices tan claramente en el programa en el que tú trabajas que es tan fácil levantar el teléfono y decir oye no me he casado, sinceramente ahora mismo pienso que se ha casado», respondía Belén.

No obstante, el secretismo de Kiko Hernández en torno a este asunto y que no haya cogido el teléfono ni contestado a ninguno de sus compañeros le mosqueaba mucho. «Tanto secretismo en un programa que has estado 14 años no lo entiendo», aseveraba Belén Esteban.

Por su parte, Lydia Lozano respondía que no sabía si la boda era real o no pero tachaba a Kiko Hernández como «un genio». Algo que provocaba que Belén Esteban se le echara encima. «Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes y todavía no sabemos si se ha casado o no…», trataba de explicarse Lydia cuando Belén le cortaba echa una furia.

«Perdóname que te corte pero me parece vergonzoso que digas que es un genio. Tú le quieres y yo también pero tener al programa con unas informaciones que se han dado y que no levante el teléfono y diga algo me parece vergonzoso», defendía Belén muy cabreada con lo que ha hecho su amigo y compañero.