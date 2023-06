‘Sálvame’ tiene que recular ante la «farsa» en la que están enredados: «No somos cómplices»

‘Sálvame‘ ha empezado este lunes 12 de junio comentando el tema del día: la presunta boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Era el programa presentado por Terelu Campos y Adela González quien contaba que el colaborador iba a casarse este pasado fin de semana. Sin embargo, son muchas las incógnitas que existen sobre la boda e incluso se acusa a Kiko Hernández de no haberse casado y haber filtrado la información para promocionarse a él y su nueva obra de teatro.

Fue Miguel Frigenti el primero en recibir la información sobre esta presunta boda, pero a ‘Sálvame’ le llegaba por otra fuente. Además, Belén Rodríguez confirmaba este fin de semana que ella también era consciente de que Kiko Hernández y Fran Antón iba a casarse. Aun así, ‘Sálvame’ ha querido limpiarse las manos este mismo lunes y aclarar que ellos nunca han participado en una farsa.

«No podemos confirmar ni desmentir si Kiko se ha casado o si todo forma parte de un plan de una mente retorcida y capaz de todo. Desde el pasado jueves hemos vivido inmersos en una auténtica locura, porque el programa nada tiene que ver con los tejemanejes de Kiko Hernández«, empezaba diciendo Terelu Campos.

Lejos de quedarse ahí, proseguía en su defensa. «Antes de que los compañeros habléis, hay algo que el programa quiere dejar bien claro. Por si no ha sido suficiente el vídeo o si alguien se ha distraído…», comentaba. Acto seguido, leía el comunicado: «El programa quiere dejar bien claro que este programa no ha colaborado, si fuera mentira la boda de Kiko Hernández y Fran Antón, no ha sido cómplice de nada, ni la dirección del programa, ni los trabajadores, ni los colaboradores, ni presentadoras, ninguno. Absolutamente, ninguno».

«Si ha sido una farsa, nosotros hemos sido marionetas de una farsa que no sabíamos que estábamos participando»

«Eso quiero que todo el mundo lo tenga claro, que si ha sido una farsa, nosotros hemos sido marionetas de una farsa que no sabíamos que estábamos participando», proseguía manteniendo Terelu campos después de que, tras pasar el fin de semana, siga sin quedar claro si Kiko Hernández se ha casado o no. Lo que sí está claro es que el colaborador habría montado una fiesta en una conocida sala de juegos.

A Terelu Campos se le ha sumado Adela González, que también ha querido pronunciarse al respecto: «También digo que si es una farsa, está muy bien montada, porque Frigenti es la persona a la que le empieza a llegar la información por parte del entorno de Fran Antón, que le decían que ‘ojo, que hay boda'». Por su lado, la hija d eMaría Teresa Campos ha insistido en que «nos llega esta misma información por distintas fuentes, no es el centro de todo Miguel Frigenti. Nos llegan otras fuentes que nos aseguran la compra del anillo y más».

Tras esto, Kiko Matamoros ha dado la cara por su amigo: «No creo, en absoluto, que Kiko haya trabajado en una farsa, manipulado o conducido esta noticia o no noticia. Entiendo que Kiko dará explicaciones para que se entienda esto. Me gustaría que todo tuviera una concreción y un porqué. Estoy preocupado por él porque está en el disparadero, tanto por guardar silencio como por no hacerlo, y por qué lo haya hecho».

Mientras tanto, Belén Esteban se ha mostrado muy crítica con su compañero: «Me parece vergonzoso que no levante el teléfono para hablar con su programa, que lleva 5 días sin decir nada. Que no podamos afirmar si se ha casado o no me parece muy fuerte. ¡Qué ha estado 14 años en este programa!».