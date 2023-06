El firme vaticinio de Ana Rosa Quintana sobre el equipo de ‘Sálvame’ en pleno directo

‘El programa de Ana Rosa‘ ha acabado su emisión este lunes cebando las nuevas tardes de Telecinco desde este 26 de junio con la serie ‘Mía es la venganza’ y el estreno de ‘Así es la vida’, el magacín que coge el relevo de ‘Sálvame‘ este verano y que actuará como puente hasta la llegada de Ana Rosa Quintana a la franja vespertina a partir de septiembre con el arranque de la nueva temporada televisiva.

«Les deseo muchísima suerte. El decorado es precioso. Tengo que ir a verlo en persona. Sandra tiene muchísima experiencia y seguro que va a ser un gran magacín», ha deseado la presentadora después de ver un cebo sobre el nuevo programa y mostrar imágenes de un plató espectacular.

No obstante, su intervención ha decidido dedicarla en mayor medida al adiós de ‘Sálvame’ después de que se le haya criticado por no haber enviado un mensaje de apoyo a sus compañeros públicamente. «Tengo que decir que yo el viernes no estaba», ha querido recalcar Ana Rosa Quintana antes de enviar el recado correspondiente al equipo de La Fábrica de la Tele.

«El viernes fue el último programa de ‘Sálvame’ y yo, desde aquí, quiero desearles a todos mis compañeros muchísima suerte. Es durísimo cuando se acaba un programa, sobre todo un programa que llevaba 14 años. Los que estamos en esta profesión desde hace tantos años desgraciadamente lo hemos visto muchas veces, pero cuando hay talento, como tienen ellos, seguro que les va a ir bien. Y yo, compañeros, os deseo toda la suerte del mundo», han sido las contundentes palabras (con vaticinio incluido) de la ‘reina de las mañanas.