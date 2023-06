Asraf clama alto lo que ha sufrido en ‘Supervivientes’ y es lo que faltaba por saberse

Los cinco concursantes que quedan en ‘Supervivientes 2023‘ hicieron balance de su concurso en el último ‘Tierra de Nadie’ desde la nueva Palapa situada en un caserón de la Sierra de Madrid; donde los supervivientes residirán hasta el día de la gran final. Y uno de los grandes protagonistas de la velada fue Asraf Beno, que hizo un amargo repaso de los cuatro meses de aventura en Honduras.

El novio de Isa Pantoja ha vivido el reto más fuerte de su vida con mucha ilusión y entusiasmo, ya que participar en un programa tan extremo era su mayor sueño, pero lo cierto es que se ha tenido que enfrentar a situaciones muy duras en la convivencia que jamás hubiera imaginado. Las peleas han sido constantes y casi todos le han humillado como persona.

De los hermanos Bollo a Diego Pérez y Raquel Arias, pasando por Yaiza y Ginés y acabando con Adara Molinero y Jonan Wiergo. La puñalada de estos últimos fue la más dolorosa, pues de la noche a la mañana pasaron de ser grandes apoyos de Asraf a ser verdaderos enemigos. Tanto, que en las últimas semanas han sido los que más han tratado de desprestigiar su concurso acusándole de «manipulador» y «estratega».

En definitiva, una experiencia doblemente difícil para Asraf Beno en condiciones infrahumanas. Aun así, el joven no ha perdido la ilusión y la fuerza mental y física para continuar en ‘Supervivientes’ sin plantearse el abandono (razones no le faltaban) y para combatir como nadie en las pruebas; donde se ha erigido como uno de los mejores competidores de las últimas ediciones.

Con todo, el concursante ha hecho balance después de más de 100 días. «No tener muchos apoyos en el concurso no me lo esperaba. Yo esperaba pasármelo mejor, disfrutar más. He disfrutado a mi manera, pero con los compañeros no he disfrutado tanto. Adara ha sido un apoyo, pero luego la mayor parte del concurso he estado solo», ha lamentado.

También ha sacado pecho de su concurso: «He sido justo, no he traicionado a nadie. Todo lo que he dicho lo he cumplido, me he sido fiel a mí mismo. Nunca imaginé que iba a llegar a este punto, que iba a tener tanto apoyo fuera. Estoy cumpliendo un sueño, llevaba mucho tiempo esperando este momento. Creo que me he superado con creces y que ‘Supervivientes’ me ha ayudado mucho a superarme a mí mismo».

Asraf Beno lamenta lo que ha sufrido en ‘Supervivientes’: «No es la idea de concurso que tenía antes de entrar»

No obstante, tristemente, lo que más pesa en Asraf Beno es lo mal que lo ha pasado emocionalmente y así lo confesaba abiertamente este martes: «Al final, ni el hambre ni la lluvia ni nada. Ha habido momentos en los que me hubiese gustado pasarlo mucho mejor con mis compañeros. He tenido momentos bonitos con Adara y Jonan, pero a lo mejor no es la idea de concurso que tenía antes de entrar, yo la idea que tenía era de pasármelo mejor. Me lo he pasado bien con mis cosas, haciendo mis cucharas, el fuego y esas cosas, pero me ha faltado eso. Al final he aguantado, era una ilusión que tenía y las cosas se dan así.»

Sobre si le discriminó el grupo o fue él el que se autoaisló, fue tajante y muy revelador: «Me he apartado cuando no me he sentido a gusto. Ha habido situaciones que me han apartado ellos, algunos compañeros, y ha habido otras en las que he decidido apartarme yo porque no estaba a gusto en ese círculo, o no me sentía a gusto entablando conversación, o no me sentía parte de ese grupo. Entonces, ha habido dos cosas: momentos en los que yo me he apartado por no sentirme a gusto, y otros en los que me han apartado».

Y sobre su turbulenta relación con Adara, Asraf Beno dio una nueva lección de nobleza y prefirió quedarse con lo positivo: «Aunque hayamos tenidos problemas, las semanas que pasamos juntos congeniamos un montón, hemos charlado un montón, nos conocemos perfectamente y me ayudó muchísimo. Yo soy una persona que me cuesta mucho abrirme y mostrar mis sentimientos, pero con ella he podido conectar y conseguir que me conozcan mejor».