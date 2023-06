La prueba de un fraude en las votaciones de Asraf en ‘Supervivientes’ arma el escándalo

Si algo está caracterizando a esta edición de ‘Supervivientes‘ es la cantidad de polémicas que está suscitando en muchos sentidos. Pero el mayor escándalo se ha producido en la última semana cuando la organización del reality de Telecinco se ha visto obligada a anular las votaciones de expulsión por irregularidades detectadas en la app de Mitele y, por ende, abrir un nuevo televoto con mejores garantías. De este modo, la eliminación se ha postergado al próximo jueves. Y al hilo de esta controversia, se ha empezado a poner el foco en Isa Pantoja por un antiguo directo en sus redes sociales que ahora está dando que hablar y que empaña muy seriamente el concurso de Asraf Beno en plena recta final.

Las imágenes no son de ahora, son de hace más de un mes. En concreto, corresponden a aquella semana en la que Diego Pérez resultó expulsado definitivamente del concurso tras una nominación directa de Adara Molinero. Entonces, la novia de Asraf realizó un directo con un seguidor del formato y amigo del marroquí en el que se hablaba de cómo se podía burlar a la aplicación de Mitele para emitir más de un voto por persona. Un fraude en toda regla que no se debe permitir bajo ningún concepto, pues el veredicto no sería justo ni representativo.

«Se puede votar dos veces por minuto, con eso lo digo todo», comentaba el susodicho con recochineo e incitando así a cometer flagrantes irregularidades en favor de Asraf en la nominación que le enfrentaba a Diego Pérez, Alma Bollo y Jonan Wiergo. «No, pero ya está, no digas nada, eso no, eso no, retrocedemos», intentaba correr un tupido velo Isa Pantoja para que no se fuera de la lengua más de la cuenta y se armara un escándalo. El motivo no era para menos.

«Los dedos duelen», se regodeaba este usuario a pesar de las advertencias de Chabelita. «Todo el mundo está diciendo: ‘Diego fuera, Diego fuera’, pero es que Diego tiene un millón de seguidores en Instagram y en TikTok también tiene una barbaridad de seguidores. Es decir, todo el mundo que está diciendo que se vaya Diego tenemos que ir todos a una, remar en la misma dirección y el martes salvar a Asraf», se prosigue.

Y es justo en ese momento cuando vuelve a alentar al fraude y sugiere a los seguidores de Asraf Beno a que se pongan en contacto con él por privado para explicarles cómo sortear las normas y restricciones de la plataforma de Mediaset donde están habilitadas las votaciones. «Así que todo el mundo un votito a Asraf. ¿Quieres más de un votito? Me habláis y yo te explico cómo», culmina ante la sorprendente aprobación de Isa Pantoja.

Unas imágenes que ahora está viralizándose y dando muchísimo que hablar. Más aún si recordamos que se consiguió exactamente lo que se pretendía: Asraf fue indultado el martes en ‘Tierra de Nadie’ y Diego fue finalmente expulsado. ¿Tuvo que ver esas votaciones irregulares con el veredicto que se dio por bueno? Sin duda, la sombra del pucherazo colea.

Una de las que ha reaccionado ha sido Amor Romeira, colaboradora de Telecinco. «¿Esto se puede permitir ‘Supervivientes’?», se pregunta, citando además a la productora del reality. «Que la novia de un concursante como muchísimos seguidores y mucho fandom explique e incite a cómo se hace fraude en el voto es para hacerlo mirar y tomar medidas», ha sentenciado. Un sentir muy extendido en redes, donde se urge a una explicación y que se adopten medidas de cara a la gran final.