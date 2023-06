Alessandro Lequio exige «respeto» a Joaquín Prat por lo que le pregunta de Ana Obregón

Desde que Ana Obregón regresara a España con su hija-nieta Ana Sandra la semana pasada son muchos los que se preguntan si Alessandro Lequio acudirá a conocer a la que también es su nieta. El colaborador de ‘El programa de Ana Rosa‘ ya se mostró contundente sobre dicho asunto la semana pasada.

Así, el italiano no dudó en pedirle a Joaquín Prat que dejara de preguntarle por temas relativos a su hijo Aless porque iba a seguir guardando silencio. No obstante, Alessandro si que se salió del guion al opinar que la niña era una «monada».

Este lunes, Joaquín Prat volvía a insistirle sobre el asunto a Alessandro Lequio después de hacerse eco de la noticia que decía que Ana Obregón le había mejorado el contrato a la niñera que lleva acompañándola desde el nacimiento de Ana Sandra en Miami.

Así, después de que en estos días hayan acudido los hermanos de Ana Obregón a conocer a la pequeña, la pregunta está en si Alessandro acudirá a conocer a la pequeña o no. «Se ha hablado mucho de cuándo irás a visitar a tu nieta, y me atrevo a decir que irás, pero tú vas a decidir cuándo«, le comentaba Joaquín Prat este lunes.

Era entonces cuando cansado de que le pregunten por lo mismo, Alessandro Lequio le paraba los pies al presentador. «Ya lo he hablado ¿no? No me voy a repetir lo mismo», le contestaba cortante el colaborador. Tras ello, se veía como el italiano torcía la cabeza y se dirigía a dirección. «Ya ¿no? ¡Un respeto al yayo!», soltaba con cierta sorna provocando la risa de sus compañeros. «Lo del yayo me encanta», se escuchaba decir a Beatriz Cortázar.