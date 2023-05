Alessandro Lequio planta a Joaquín Prat en directo tras su incómoda pregunta sobre Obregón

Ana Obregón ya está de vuelta en España con su nieta Ana Sandra Lequio y ‘El programa de Ana Rosa’ ha mostrado las imágenes cuando ha sido interceptada por los reporteros gráficos en el aeropuerto madrileño de Barajas. Lo ha hecho ante un Alessandro Lequio sentado en el sofá del club social como colaborador.

Y Joaquín Prat ha aprovechado su presencia en el plató para hacerle la pregunta que todos le harían: «¿Vas a ir a conocer a tu nieta, Alessandro?». » Sorprendente, porque yo no tenía la fecha marcada en la agenda. No tenía ni idea, pero bienvenida, muy bienvenida», ha respondido, saliéndose así por la tangente y limitándose a verbalizar que no tenía constancia de este regreso.

«No me has respondido», le ha reprochado Joaquín Prat. «No te he respondido porque tú sabes perfectamente que de este tema, como todos los temas relacionados con mi hijo, no voy a hablar y así me voy a mantener», le ha replicado muy seriamente. «Pero la pregunta era si la vas a ver, si sí o no», ha insistido el presentador con cara de circunstancia.

«La pregunta está relacionada con mi hijo», le ha contrariado Alessandro Lequio visiblemente molesto y plantándose de raíz ante los derroteros por los que empezaba a discurrir el club social del programa. «Bueno, es la hija de su hijo», ha intervenido Ana Rosa Quintana para aminorar la tensión. «Por eso le pregunto… bueno… vale», ha acertado a decir Prat, que se ha quedado sin palabras y un tanto descolocado con la radical postura del conde. De hecho, se le ha podido percibir notablemente cortado.

«La noticia es que no sabía que era hoy el día», ha reconducido Ana Rosa recapitulando el titular que había dado previamente acerca de que desconocía por completo que Ana Obregón fuera a llegar este miércoles a territorio español. Más tarde, Joaquín Prat ha soltado una frase muy significativa que se ha entendido como un dardo directo a Alessandro Lequio.

«La llegada de esta niña parece que solo atañe a la familia de Ana Obregón y no a otras familias a las que afecta la llegada la mundo de esta niña, pero esto ya…», ha sentenciado muy claramente el veterano periodista en alusión a cómo se está desmarcando de toda responsabilidad el colaborador, como si la hija de su hijo Aless no fuera con él.