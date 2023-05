Alessandro Lequio no se anda con medias tintas al decir lo que dice de Tamara Falcó en ‘AR’

‘El programa de Ana Rosa‘ volvía a enfocarse en analizar todos los preparativos que estaría realizando Tamara Falcó de cara a su boda con Iñigo Onieva. Pero no solo eso, también han hablado con una joven que habría encontrado la fe gracias a Tamara Falcó, algo que servía a Alessandro Lequio para volver a atacar a la marquesa de la forma más dura.

Mihaela María Rodríguez es la joven de 29 años que se ha dado a conocer porque gracias a Falcó encontró la fe y es monja. El magacín de Ana Rosa Quintana ha conversado con la monja, que en 2015 empezó a acercarse a la Iglesia y, al poco tiempo, comenzó una vida religiosa gracias al ejemplo de la marquesa de Griñón.

A raíz de su testimonio, desde ‘El programa de Ana Rosa’ recordaban cómo Tamara Falcó también estuvo a punto de convertirse en novicia. Aunque finalmente no dio el paso, la hija de Isabel Preysler sigue mostrándose muy creyente y hace escapadas al Santuario de la Virgen de Lourdes. «Es muy asidua a hacer retiros de fin de semana«, ha explicado la reportera Leticia Requejo.

Tras ella, Alessandro Lequio no ha podido contenerse y explotaba contra Tamara Falcó y su religiosidad: «Mira, deja que te diga una cosita. En materia religiosa, Tamara es la vaciedad más absoluta. Todo apariencia, pero por dentro nada de nada. Te lo digo con conocimiento de causa».

No es la primera vez que Alessandro Lequio critica a Tamara Falcó como religiosa. «A mí lo que no me termina de encajar son tantos viajes con el novio en una señora que luego habla de la virtud blanca del matrimonio. Esta señora nos ha vendido una imagen de monjita que de monjita no tiene nada. Esta nos ha hablado de la virtud blanca del matrimonio…», ha soltado el colaborador tras uno de los viajes románticos de Tamara e Iñigo Onieva.

Esta actitud de Alessandro Lequio ha sido reprochada por los presentes en plató, a lo que él ha hecho oídos sordos rematando así: «La antigua es ella. La que nos ha hablado de la virtud blanca del matrimonio es ella, no yo. La que va con esas organizaciones ultraderechistas ultracatólicas es ella«.