Alessandro Lequio prende la controversia por cómo se refiere a Tamara Falcó en ‘Ana Rosa’

Tamara Falcó sigue en el centro de la noticia después de que haya viajado a Nueva York para buscar un vestido con el que casarse de la mano de Carolina Herrera. En Estados Unidos la marquesa de Griñón se va a reunir con Wes Gordon, el encargado de diseñar el vestido después de que ella haya roto con la marca Sophie et Voilà por un supuesto plagio. Todo esto lo comentaba ‘El programa de Ana Rosa‘, donde Alessandro Lequio hacía un comentario de lo más polémico.

Era Alessandro Lequio quien anunciaba en el programa de Telecinco que conocía el motivo por el que Tamara Falcó habría desechado el diseño de la marca vasca con la que tenía un contrato firmado: una posible subida de peso. Desde que el colaborador diera la noticia, el debate se centraba en este aspecto físico de la marquesa de Griñón.

Todo empezaba con Bibiana Fernández, quien hacía una apreciación sobre el cuerpo de Tamara Falcó: «Cuando Wes Gordon la vea, yo creo que se va a encontrar con un problema, porque Tamara ha cogido peso». Eso sí, la colaboradora quería aclarar que en ningún momento su mensaje iba en tono despectivo: «Esto no quiero que se entienda malamente, pero ha cogido peso».

Alessandro Lequio señala el físico de Tamara Falcó

Tras esto, Alessandro Lequio se unía a los comentarios de su compañera. Según lo que le comentan, Tamara Falcó no se encontraba a gusto con el diseño de Sophie et Voilà «por el incremento de peso que había sufrido y quería disimularlo de alguna manera». Este sería el motivo por el que la marquesa habría solicitado un cambio de diseño al que no estarían dispuestas las diseñadoras de la marca vasca.

Lequio continuaba hablando del cambio físico de Tamara Falcó, asegurando que «será interesante ver cómo el diseño elegido disimula esas redondeces, cosa que no hacía el vestido que estaba trabajando con las vascas». Aunque se mostraba convencido de que Carolina Herrera iba a conseguirlo. «Ella está muy preocupada con eso, no es broma, eh», añadía.

Para acabar, Alessandro Lequio se refería a la última aparición pública de Tamara Falcó acompañada de Isabel Preysler: «Si repasamos la foto de este fin de semana, vemos que el perímetro de Tamara es el doble del de la madre y esto repercute en la elección del vestido».