Adara se refiere de semejante modo a su pasado con Rodri Fuertes en ‘SV’: «Es destructivo…»

Uno de los momentos más desgarradores de la semifinal de ‘Supervivientes 2023‘ lo ha protagonizado Adara Molinero. Antes de cerrar el televoto que le enfrentaba a una posible expulsión, el reality ha emitido unas imágenes en las que se puede ver a la concursante más que abatida. En concreto, la joven recordaba durante su paso por la isla su relación con Rodri Fuertes.

No es la primera vez que la superviviente aborda la tormentosa relación que vivió junto al exconcursante de Gran Hermano’. Sin embargo, sí que es la ocasión en la que más afectada se ha mostrado. Todo ha comenzado cuando el reality le ha enseñado una fotografía de ella antes de entrar en el reality. En ese momento, la joven ha comenzado a desahogarse abordando su relación con Rodri Fuertes.

Sin poder contener las lágrimas, Adara ha comentado: «Ahí estaba yo huyendo de una vida que no me gustaba. No era feliz. He estado con una persona durante tres años que nos queríamos muchísimo. Sentía auténtica adicción a él y eso no es bueno».

En la misma línea, la concursante ha proseguido poniendo en valor todo lo que su estancia en los Cayos Cochinos le ha ayudado a sanar en relación a Rodri Fuertes. «Aquí me he dado cuenta de que no es bueno. Es destructivo, es desesperante estar metida en una relación así«, ha recordado.

Finalmente, Adara se ha mostrado tajante y ha anunciado cuál será su futuro en relación con Rodri Fuertes: «Es hora de que cada uno tome su camino y que seamos felices. Aquí me siento que puedo con mi vida y con mucho más». De hecho, la joven ha incidido en lo mucho que ha cambiado tras su paso por Honduras. «Ha venido increíble y lo que hablábamos el otro día, que todo el mundo debería vivir esta experiencia», ha remarcado.