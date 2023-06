Rodri Fuertes arroja esta apisonadora frase al oír lo que Adara dijo de él en ‘Supervivientes’

Adara Molinero y Rodri Fuertes han formado una de las parejas más queridas por los fans de los realitys de los últimos años. No obstante, sus idas y venidas provocaban que la pareja decidiera de una vez por todas romper su relación. Aun así, algo queda en ellos y así lo ha demostrado Adara con una declaración de amor desde ‘Supervivientes’.

Durante una conversación con Asraf, Artur y Bosco, Adara Molinero ha recordado su relación con Rodri Fuertes y lo mucho que ha significado para ella. «Le he querido mucho. Nos hemos amado muchísimo. Le quiero y le querré siempre porque es una persona increíble y me ha dado mucho. Y yo a él, claro», reconocía.

Tras estas declaraciones, la mirada ha estado puesta sobre Rodri Fuertes, que también ha querido aclarar a través de sus redes sociales lo que siente por la superviviente. «Aunque cueste entenderlo, lo que ha sido bonito y de corazón siempre puede terminar bien«, ha escrito el influencer en su cuenta de Twitter.

Aunque cueste entenderlo, lo que ha sido bonito y de corazón siempre puede terminar bien ♥️ — Rodri Fuertes Puch (@rfuertespuch) June 13, 2023

Rodri Fuertes, claro sobre una posible reconciliación con Adara

Estas no son las únicas declaraciones que ha hecho Rodri Fuertes sobre Adara Molinero. El influencer, frente al micrófono de Europa Press, ha confesado querer mucho a la superviviente, aunque no la incluye en sus planes de verano. «En mis planes de verano no entra Adara. Tenemos buena relación, pero ella tiene su vida y yo la mía y está ahora en Honduras, que ojalá pueda ganar y le vaya muy bien, pero cada uno tiene sus planes», asevera.

Asimismo, Rodri Fuertes ha descartado por completo la posibilidad de volver a darse una oportunidad con ella. «Ya llevamos un montón de segundas oportunidades. Nos llevamos muy bien, pero lo hemos hablado muchas veces y está todo muy hablado. Decidimos que lo mejor era esto y nada«, defiende.

«A mí me encantaba la pareja que hacíamos, pero bueno, a veces no se puede. No porque no nos queramos, sino porque no se puede», insiste Rodri Fuertes, que tiene claro que «no es el momento». «Cada uno tiene sus momentos. Hay cosas donde no nos compenetramos bien y eso no significa que no nos queramos. A veces pasa esto, que tú pruebas y pruebas y ves que no funciona y cuando no funciona, no pasa nada. Lo mejor es acabar bien y ya está«, sentencia.