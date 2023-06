La rajada de Adara sobre Rodri Fuertes en ‘SV’ que dará que hablar por lo que la cámara graba

Conforme pasan los días en ‘Supervivientes 2023‘ los concursantes cada vez se van abriendo más en canal. Es el caso de Adara Molinero, que ha vivido una semana convulsa al recordar sus últimas relaciones amorosas. La joven ha hecho especial hincapié en su noviazgo con Rodri Fuertes, el que fuese compañero suyo en la casa de ‘Gran Hermano 17’.

La superviviente ha comenzado alabando el papel de su pareja y dando detalles sobre cómo fue su relación junto a él. «Le he querido mucho. Nos hemos amado muchísimo. Le quiero y le querré siempre porque es una persona increíble y que me ha dado mucho también. Y yo a él, claro», le ha asegurado a Asraf, quien apuntaba: «Te ha dado mucho, te ha aportado mucho».

Poco después, Adara continuaba hablando sobre Rodri Fuertes y lo importante que fue para ella. En esta ocasión, la superviviente se ha desahogado junto con Artur y Bosco. «He hablado de Rodri. Me siento libre porque me siento en paz». A pesar de estas palabras, poco ha tardado en aflorar lo negativo de su relación junto a Rodri.

«Lo que sentía por él era adicción, era como una droga», ha llegado a reconocer. En la misma línea, Adara ha desvelado: «De verdad y quien haya vivido, creo que tú lo has vivido, es una locura». «No, nunca más», le ha advertido Artur. «Dices «no quiero, pero sigue ahí» y sientes que si estás sin esa persona te mueres», ha proseguido diciendo Adara, quien ha añadido: «Quieres, pero no puedes salir. Por eso es droga».

«Lo que te digo, le quiero mucho y le voy a querer siempre, pero merecemos ser felices cada uno por nuestro lado. Si no has vivido algo así, jamás lo entiendes. Jamás en mi vida había vivido algo así y había escuchado de relaciones de «pero bueno y cómo no lo deja» y hasta que no lo vives, no lo entiendes», han sido las vivencias que Adara ha trasladado.

Finalmente, Adara ha querido compartir con sus compañeros cómo es el estado de su relación actual con Rodri Fuertes. De hecho, la superviviente ha llegado a comentar que se despidió de él antes de partir rumbo a Honduras: «Al venir aquí súper bien. Nos dimos un abrazo, nos despedimos y creo que así se deben acabar las cosas. Se deben acabar bien».