El sentenciador augurio del padre de Adara Molinero pone a ‘Supervivientes’ contra las cuerdas

Adara Molinero se enfrenta a su reto más duro de lo que llevamos de ‘Supervivientes 2023‘. La edición, que se ha convertido en la más longeva de los últimos años, encara ya su recta final. Sin embargo, antes de dicha cita con los espectadores, el reality tiene por delante resolver el duelo entre Adara Molinero y Artur Dainese.

Se trata de las nominaciones que comenzaron hace casi dos semanas. En aquel momento, los concursantes restantes nominaron a sus compañeros dejando en la palestra a Adara, Artur y Bosco. Después de una semana, la audiencia dictaminó la salvación de Bosco, lo que deja en la palestra a Adara Molinero junto al modelo ucraniano.

Desde aquel momento, son muchos los que señalan a Adara Molinero. De hecho, en la encuesta publicada por El Televisero, la joven concursante es la que acumula mayor número de votos en su contra. Estos datos provocan que la familia de la concursante ya hable de la posibilidad de que salga expulsada.

Los padres de Adara Molinero se enfrentan a su posible expulsión

El primer en pronunciarse ha sido Jesús Molinero. El padre de Adara Molinero no ha dudado en advertir a la organización del reality de lo que supondría la expulsión de su hija. «Adara es una traidora, no trabaja, no hace nada. Adara, Adara, Adara… Como se vaya Adara, ¡termina supervivientes!«, ha compartido

Por su parte, Elena Rodríguez ha compartido en el plató: «Estoy muy tranquila, te lo prometo Carlos. Te lo digo de verdad. Yo lo tengo todo preparado por si sale hoy, el plan de esta noche, de mañana… Espero que se quede, pero…». Unas palabras que hacen presagiar la posibilidad de que la joven se quede a las puertas de la final.