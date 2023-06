A Oriana Marzoli le preguntan por su ganador de ‘Supervivientes’ y su respuesta es inapelable

Al igual que ha hecho su compañero Alejandro Nieto, Oriana Marzoli se ha visto obligada a confesar cuáles son los concursantes que merecen ganar la presente edición de ‘Supervivientes‘. La joven, que ha acudido en calidad de fantasma del pasado, no ha tenido reparo en confesar cuál sería para ella el ganador o ganadora ideal.

De hecho, la fantasma del pasado no solo ha nombrado a uno, sino que ha colocado tres nombres en la palestra que han dado mucho de lo que hablar. Todo ha comenzado cuando la presentadora le ha preguntado a Oriana Marzoli por el nombre del concursante que no merecería ganar la edición. En un primer momento, la venezolana ha rehusado contestar a la pregunta de Laura Madrueño asegurando: «Yo no soy concursante eh. Esto lo tienen que contestar ellos».

Esta postura ha hecho que la compañera de Ion Aramendi modificase el enunciado de la pregunta. Por ello, en esta ocasión, Oriana Marzoli ha tenido que dar el nombre del concursante que sí merecería ganar, a su parecer, la presente edición de ‘Supervivientes’. «Es que tengo un problema», ha suspirado.

A pesar de ello, Oriana Marzoli ha compartido: «Me gusta mucho Asraf, Adara y Jonan. Me hacen súper reír, es que no lo sé. Entre ellos tres cualquiera de los tres. Me caen bien los cinco, pero estos tres son mis prefes (preferidos)». Un pronunciamiento que coincide parcialmente con el de su compañero Alejandro, quien ha apostado por Jonan y, en mayor medida, por Asraf Beno.