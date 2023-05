Yaiza Martín dice «me levanto y me voy» en el ‘Deluxe’ por su encerrona en pleno directo

Este viernes, 5 de mayo, Yaiza Martín, la concursante más polémica de ‘Supervivientes 2023’, ha visitado el ‘Deluxe’ para responder a todo lo que se ha dicho sobre su vida durante el tiempo que ella ha estado en Honduras. Acusaciones tan graves como que se inventó un cáncer. Sin pelos en la lengua, como ya demostró en ‘Supervivientes’, la canaria no ha dudado en enfrentarse a los colaboradores.

Sin embargo, en el momento en el que Jorge Javier Vázquez le ha propuesto un encuentro que ella no se esperaba, Yaiza ha amenazado con abandonar el programa. El presentador le explicaba a su invitada que esa misma noche se encontraba también en el plató Miriam Corregüela, su enemiga pública número uno: «Está Miriam, que es hija de tu novio». «La que me insultó, la educada…», definía así la exsuperviviente a la hija de Ginés.

Yaiza Martín se niega a encontrarse cara a cara con Miriam, la hija de Ginés

«Miriam está en las instalaciones de Mediaset y parece que no quiere no verte en pintura», le recordaba Jorge Javier. A lo que la invitada respondía: «No quiero ni verla yo». Así las cosas, parecía que ninguna de las dos estaba dispuesta a sentarse frente a frente con la otra para solucionar sus diferencias.

«¿Sientes cariño hacia Miriam?», le preguntó el de Badalona. «No», dejaba claro con contundencia Yaiza Martín. Pero el presentador insistía: «¿Quieres que te la presente?». Pero la invitada no estaba por la labor: «Me voy. Te juro por Dios que me levanto y me largo». decía, visiblemente enfadada por la encerrona del programa.

Con mucha guasa, conocedor de la mala relación que tiene Yaiza con su madre, Jorge Javier le preguntó: «¿Qué te vas a ir a casa de tu madre?». «No he ido nunca a casa de esa señora», sentenciaba la canaria.

Miriam y Yaiza se enfrentan en el ‘Deluxe’

La canaria amenaza con tirar de la manta: «Sé muchas cosas de la familia de Ginés»

Finalmente, no ha habido un cara a cara, sino que se han tenido que dirigir la palabra desde distintas salas del plató. «Lo único que habló bien fue cuando se tiró del helicóptero», comentaba la invitada, haciendo referencia a lo poco que ha defendido Miriam a su padre durante su concurso. A partir de ahí, ambas se han enzarzado en un cruce de reproches y acusaciones. Entre otras cosas, la joven le pedía a Yaiza «lealtad y dignidad».

Por su parte, la exconcursante de ‘Supervivientes’, amenazaba con contar cosas que, supuestamente, sabe de la familia de su novio: «Sé muchas cosas de la familia de Ginés pero me las callo hasta que él termine el concurso». Y proseguía defendiendo que «a un padre no se le insulta, con todo lo que me ha hecho mi madre y no la he insultado».

Además, Yaiza sacaba a relucir una situación en la que ambas estuvieron presentes: «Tú fuiste protagonista y fuiste testigo, le dijiste a tus padres que lo mejor que hacían era separarse». Sin dejar que Miriam pudiera responder, la invitada no cesaba en sus ataques: «Tú y tu madre hicisteis una exclusiva insultando a tu padre».

Yaiza asegura que su madre le propinaba «palizas»: «Tego pruebas»

Otro tema que tenía pendiente, y del que habló largo y tendido Yaiza en el ‘Deluxe’, era la mala relación con su progenitora. El programa le puso las declaraciones de ésta, en las que reniega de su hija, dejando claro que no quiere saber nada de ella. La novia de Ginés se ha mostrado muy sorprendida: «Si ha sido sorpresa que apareciera mi madre pero porque tiene mucho que callar. Lo que más pena me da es que le puedo responder todavía peor».

«Es duro porque al final que una madre hable así, me da pena, me da vergüenza, pero también tengo que decirte que gracias, porque ahora sí que no me voy a callar», comentaba Yaiza. Y dicho y hecho, la canaria ha recordado las palizas que, según ella, le propinaba su progenitora: «Si me he guardado este silencio toda mi vida es porque es la madre que me parió, no es porque no tenga pruebas de las palizas».