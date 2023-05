Un consejero de RTVE señala al Gobierno como culpable de un veto a Jesús Cintora

El próximo mes de julio se cumplen dos años desde que Jesús Cintora se despidiera de TVE tras la cancelación de ‘Las cosas claras’. Desde entonces, el periodista lleva alejado de la pequeña pantalla salvo apariciones esporádicas. Sin embargo, ahora se ha descubierto que el presentador pudo haber vuelto a TVE este año.

Ha sido Roberto Lakidain, el consejero de RTVE a propuesta de Unidas Podemos, el que lo ha desvelado en una entrevista. Así, según el periodista, Jesús Cintora pudo haber vuelto recientemente a la cadena pública pero Moncloa lo «vetó».

En este sentido, Lakidain cuenta en el podcast Pandemia Digital, que fue en octubre cuando empezó a trabajarse en la vuelta de Jesús Cintora a TVE con un nuevo programa de actualidad. «Efectivamente, en enero se cerró prácticamente», cuenta el consejero asegurando que todo se fraguó en «reuniones concretas».

«Se me comunicó y se me llamó por teléfono para decirme que estaba cerrado», confiesa Lakidain. No obstante, quedaban algunos flecos por cerrar como «qué espacio y qué tiempo» iba a ocupar Jesús Cintora. En ese sentido, relata que «se reunieron con la productora que iba a hacer el programa, con el profesional y con el responsable de la alta dirección de la corporación que aceptó que así fuera».

Un alto directivo al que no menciona, pero que le insistió en que «estaba cerrado y hecho lo de Jesús Cintora«. No obstante, le avisó que tenía que acudir a una reunión en Moncloa para cerrar la cobertura de otros asuntos relativos al «semestre de la presidencia de España en Europa».

«Al día siguiente de la reunión de Moncloa, para hablar de otras cosas, se me llamó y se me dijo que no podía ser lo de Jesús Cintora«, prosigue contando Roberto Lakidain en dicho podcast. «Por circunstancias que realmente no acababan de tener encaje, que no veían claras, dijeron que sí, pero iba a ser que no. Y efectivamente ha vuelto a ser que no», sentencia.

«Es Moncloa, ese espacio que en algunas altas direcciones de RTVE llaman la Casa de Dios, donde vetan a Jesús Cintora«, insiste Roberto Lakidain, que además aprovecha para reivindicar «la necesidad de la vuelta de Jesús Cintora».