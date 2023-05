Paula Gonu irrumpe en ‘La Resistencia’ con nuevo aspecto y ojo a la reacción de Broncano

La influencer Paula Gonu visitó este lunes, 15 de mayo, ‘La Resistencia’ en la que es su segunda visita al programa que presenta David Broncano en Movistar Plus+. Y lo hizo estrenando «nueva nariz». Y es que el pasado mes de abril, la catalana se sometió a una operación de cirugía estética para corregir algunas imperfecciones.

En cuanto el presentador supo de esta novedad, no dudó en tocar la nariz para comprobar su dureza, y ella se dejó encantada. «Lo he hecho por estética, y de paso para corregir el tamaño de los cornetes, que los tengo gigantes y por eso a veces se me atasca un poco», explicaba la influencer en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, dejando claro, ante las críticas recibidas que «esta operación es decisión mía y cada uno es libre».

Pero, además de estrenar nariz, Paula Gonu respondió a la pregunta de Broncano de si había consumido drogas fuertes en los últimos días. Ella reconoció que bastantes antibióticos y el motivo no era otro que su «nariz nueva», a la que le dedicaron varios minutos del programa.

«Estoy estrenándola», comentaba, entre risas, la influencer catalana. A lo que el humorista añadía: «Estás de primer día, ¿eh? New nose, mira, mira…». Tras lo cual, pidió a sus compañeros cámaras que enfocasen primeros planos para captar así la nueva nariz de su invitada. Un gesto que ella agradeció y que le servirá, según aseguró, para enviársela a su médico.

Pero Broncano quiso saber más cosas de la intervención: «No va a cambiar mucho, ¿no?». «No, se tiene que desinflamar. Está dura», le explicaba Paula Gonu. Algo que corroboraba el presentador después de tocársela: «Uy, está dura, ¿eh? Madre mía. Me gusta, ¿eh?».