Antonio Resines saca los colores (y de qué forma) a Broncano y pide marcharse de ‘La Resistencia’

‘La Resistencia‘ contaba este miércoles 3 de mayo con Antonio Resines en su teatro. No obstante, al actor no era el invitado estrella del programa, sino que acudió prácticamente de telonero de la campeona de España de breakdance Ana Furia. No obstante, el tiempo fue suficiente como para señalar al presentador del programa.

Antonio Resines acudía al talk show con un claro tono irónico asegurando que tenía unas imágenes suyas muy cerca de Bruce Springsteen. «Tengo nueve segundos en los que se me ve a mí a una distancia mínima de Bruce Springsteen», decía el actor para acto seguido emitir unas imágenes a muchos metros de distancia, lo que provocaba la risa de los presentes.

Además, en las imágenes ni siquiera se le veía la cara a Antonio Resines, solo la calva. Este fue motivo suficiente como para que David Broncano bromeara sobre el asunto: «El testimonio es sensacional. A ver, claro, es que cuando la cobertura capilar diminuye, cualquier flash de repente te convierte en una bola de adivino. Eres un faro», le soltaba el presentador.

Antonio ha venido al programa diciendo que tiene una exclusiva MUNDIAL. Lo ha cebado un buen rato y el muy puto ídolo lo que ha enseñado es un vídeo que borras para ahorrar memoria del teléfono.



Es un ídolo. pic.twitter.com/4B1kIytkwX — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 3, 2023

Tras las bromas, Antonio Resines se la devolvía a David Broncano y exclamaba: «¿La preparación del presentador va a ser siempre así de limitada? Del conductor de este espacio…». De hecho, pedía irse de ‘La Resistencia’: «Pídeme un taxi que empieza ‘Pasapalabra’, que es un programa con más nivel».

«Hazme una pregunta para que veas que estoy preparado», le reclamaba el comunicador jienense para demostrar sus capacidades, a lo que el colaborador del programa quiso saber: «¿Cuál es el número de habitantes de Jaén capital?». Y lejos de quedarse muy lejos, David Broncano aseguraba que «108.000» mientras que la cifra real era 113.457 habitantes.

La siguiente prueba fue con la población de Torrelavega, donde el presentador volvió a demostrar sus conocimientos sobre demografía: «Hay 53.000». Resines le daba 5.000 habitantes como margen de error, algo que le fue suficiente a David Broncano para salir airoso dado que la respuesta correcta era 51.687.